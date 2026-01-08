Live TV

Video Cum arată noua formulă de calcul a impozitului pentru mașini. Taxe de zece ori mai mari pentru autoturismele hibrid în 2026

masini in trafic
Impozitele cresc pentru locuințe și mașini. FOTO: Profimedia Images

Impozitele pe mașini au crescut considerabil, ținând cont de faptul că, în 2026, acestea se calculează diferit față de anul trecut. Taxele sunt de zece ori mai mari în unele cazuri, în special în cel al mașinilor hibrid, anunță Digi24.

De anul acesta, impozitul pe mașină se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a motorului și de norma de poluare. 

Astfel, un calcul prezentat de Digi24 arată că un bucureștean care are o Dacia Logan cu motor de 1.200 de cm cubi si norma de poluare Euro 4 plătește un impozit de bază, calculat după noile criterii adoptate de Guvern, de 112 lei. Acestei sume i adaugă și majorarea stabilită de Consiliul General al Capitalei, de 16%, ajungându-se astfel la suma de 131 de lei - impozit pentru 2026.

Totuși, cei care plătesc până la finalul lunii martie beneficiază de avea reducere de 10%, deci rămân cu un impozit de 117 lei.

Cu cât cresc impozitele pe
mașini în București

Dacia Logan: motor 1.200 cmc, Euro 4

131 lei (impozit de bază + 16% majorarea primăriei)

+ 97% față de 2025

Dacă ne raportăm la aceeași mașină, față de anul trecut, impozitul creste cu aproximativ 97 de procente. 

Un alt exemplu, prezentat de Digi24, arată că, pentru un locuitor al Capitalei care deține o mașină marca Volkswagen Golf, cu o motorizare de 1.600 cm cubi si norma de poluare Euro 6, impozitul cu tot cu majorarea specifică locației ajunge la 153 de lei, cu peste 70% față de anul trecut. Și aici, cei care plătesc până în martie vor avea un impozit redus cu 10%, ajungându-se la suma de 137 de lei.

Cu cât cresc impozitele pe
mașini în București

Volkswagen Golf: motor 1.600 cmc, Euro 6

153 lei (impozit de bază + 16% majorarea primăriei)

+ 72% față de 2025

Totuși, creșterile semnificative se observă la mașinile hibride. Anul trecut, unii bucureșteni plăteau sub 10 lei impozitul pentru o mașină cu hibrid. Anul acesta este chiar și de zece ori mai mare.

În București, până acum mașinile hibride beneficiau de o reducere a impozitului de 95%. Anul acesta, primăriile vor putea acorda o reducere de cel mult 30% doar pentru mașinile plug-in hibrid, și nu de 95%, așa cum era anul trecut.  Așadar, pentru full hibrid și mild hibrid dispare reducerea.

Pentru o Toyota Corolla, cu motor full hibrid de 1.600 cm cubi și norma de poluare Euro 6, impozitul ajunge anul acesta la 130 de lei, adică de aproape 19 ori mai mult față de anul trecut, când impozitul abia trecea de 6 lei, anunță Digi24.

Cu cât cresc impozitele pe
mașini în București

Toyota Corolla: motor 1.600 cmc Hybrid, Euro 6

130 lei

+1.800% față de 2025

