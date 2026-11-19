Numărul locurilor de muncă vacante a ajuns la 27.300 în trimestrul al treilea din 2026, în creștere cu 800 față de trimestrul precedent, dar cu 4.300 sub nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate joi de Institutul Național de Statistică (INS). Cele mai multe posturi disponibile au fost pentru specialiști, lucrători în servicii și muncitori calificați.

Rata locurilor de muncă vacante a fost de 0,54%, în creștere cu 0,02 puncte procentuale față de trimestrul anterior, dar în scădere cu 0,08 puncte procentuale comparativ cu trimestrul al treilea din 2025.

Indicatorul reprezintă ponderea posturilor vacante în totalul locurilor de muncă, ocupate și neocupate, fără posturile blocate sau destinate exclusiv promovărilor din interiorul unei instituții sau companii.

Cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în intermedieri financiare și asigurări, cu 1,09%, transport și depozitare, cu 1,02%, și sănătate și asistență socială, cu 0,94%. Peste o cincime dintre posturile vacante s-au concentrat în industria prelucrătoare, unde angajatorii aveau disponibile aproximativ 5.800 de locuri de muncă. Rata aferentă acestui sector a fost de 0,56%.

Sectorul bugetar a cumulat aproximativ 26% din totalul posturilor vacante. Dintre acestea, 3.600 se aflau în sănătate și asistență socială, 2.100 în învățământ și 1.400 în administrația publică.

La polul opus, cele mai mici rate au fost înregistrate în alte activități de servicii, cu 0,12%, comerț, cu 0,24%, și construcții, cu 0,25%.

Cele mai puține posturi disponibile s-au regăsit în tranzacții imobiliare, alte activități de servicii și industria extractivă, cu aproximativ 100 de locuri vacante în fiecare dintre aceste domenii.

Mai multe posturi în educație și sănătate, mai puține în construcții

Comparativ cu trimestrul precedent, cele mai importante creșteri au fost înregistrate în învățământ, unde numărul posturilor vacante a urcat cu 1.100, iar rata a crescut cu 0,32 puncte procentuale.

În sănătate și asistență socială au apărut 900 de posturi vacante suplimentare, iar rata a avansat cu 0,24 puncte procentuale.

Cele mai mari scăderi ale ratei locurilor de muncă vacante au fost în producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, cu 0,68 puncte procentuale, în construcții, cu 0,14 puncte procentuale, și în activitățile de spectacole, culturale, sportive și recreative, cu 0,12 puncte procentuale.

În funcție de numărul posturilor, construcțiile au înregistrat cea mai mare scădere față de trimestrul precedent, cu 600 de locuri vacante mai puține. Comerțul și sectorul energetic au pierdut câte 400 de posturi vacante.

Față de trimestrul al treilea din 2025, numărul locurilor de muncă vacante a scăzut în majoritatea activităților economice. Administrația publică avea cu 1.500 de posturi disponibile mai puțin, comerțul cu 1.300, iar construcțiile cu 1.000.

Cele mai importante creșteri față de anul trecut s-au înregistrat în sănătate și asistență socială, cu 800 de posturi, în învățământ, cu 700, și în hoteluri și restaurante, cu 400.

Cele mai multe posturi vacante au fost pentru specialiști

În funcție de grupele majore de ocupații, cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante au fost înregistrate în rândul specialiștilor din diverse domenii, cu 0,69%, al funcționarilor administrativi, cu 0,58%, și al operatorilor la instalații și mașini și asamblorilor de echipamente, cu 0,57%.

Cele mai multe posturi disponibile au fost pentru specialiști în diverse domenii de activitate, aproximativ 8.300, urmați de lucrătorii din servicii, cu 4.000 de posturi, și muncitorii calificați și asimilați, cu 3.300.

Cele mai mici valori au fost înregistrate în cazul membrilor corpului legislativ și executiv, al înalților conducători ai administrației publice și al funcționarilor superiori, cu o rată de 0,29% și 1.100 de posturi vacante. Pentru lucrătorii calificați din agricultură, silvicultură și pescuit existau mai puțin de 100 de posturi disponibile.

Față de trimestrul precedent, numărul posturilor vacante pentru specialiști a crescut cu 1.200. Pentru funcționarii administrativi și operatorii la instalații și mașini au fost înregistrate câte 300 de posturi suplimentare.

În schimb, numărul locurilor vacante din ocupațiile elementare a scăzut cu 800, iar cel destinat muncitorilor calificați și asimilați s-a redus cu 200.

Comparativ cu trimestrul al treilea din 2025, cele mai mari scăderi au fost în ocupațiile elementare, cu 1.200 de posturi, în rândul specialiștilor, cu 1.000, și în cazul muncitorilor calificați și asimilați, cu 900 de locuri vacante mai puține.

Creșteri ușoare față de anul trecut au fost înregistrate doar pentru lucrătorii calificați din agricultură, silvicultură și pescuit și pentru operatorii la instalații și mașini.

Editor : A.D.