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Cum au ajuns sumele destinate ROMATSA să fie poprite în litigiul cu Pfizer. Explicațiile ministrului Finanțelor

Data publicării:
Ilie Bolojan, Alexandru Nazare și Dragoș Pîslaru
Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare
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Din articol
Ministerul Finanțelor: Trebuie redus riscul extinderii executării

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat joi că Guvernul analizează toate opțiunile juridice și bugetare în cazul popririi impuse asupra sumelor colectate de EUROCONTROL pentru România, în cadrul litigiului dintre statul român și compania Pfizer. Oficialul a subliniat că măsura nu a fost instituită împotriva ROMATSA, ci vizează fondurile care urmau să fie virate în România.

Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul Finanțelor a explicat mecanismul prin care sunt colectate taxele pentru utilizarea spațiului aerian și a încercat să clarifice situația creată în urma măsurii dispuse de instanța din Belgia.

„EUROCONTROL este organizația europeană prin care se colectează taxele plătite de companiile aeriene atunci când folosesc spațiul aerian al unui stat. În cazul României, aceste sume sunt colectate prin EUROCONTROL și apoi sunt virate către partea română, prin ROMATSA, pentru serviciile de navigație aeriană. Blocarea conturilor nu a fost instituită pentru că ROMATSA ar fi parte în litigiul cu Pfizer, ci pentru că Pfizer a obținut, într-o instanță în Belgia, o măsură asupra acestor sume care urmau să ajungă în România. Ministerul Finanțelor va sprijini aceste demersuri privind acțiunea, în limita atribuțiilor sale, prin analiza juridică și bugetară necesară și prin coordonarea cu instituțiile implicate. Strategia generală de acțiune aparține Guvernului României, care va aproba direcțiile de urmat după evaluarea opțiunilor juridice, bugetare și instituționale. Orice decizie trebuie luată ordonat, legal și cu atenție la impactul asupra bugetului și asupra intereselor statului român”, a transmis Nazare.

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Citește și: VIDEO Litigiul dintre România și Pfizer ajunge la ROMATSA: poprire de peste 3,4 miliarde de lei. Bolojan explică de ce a fost vizată regia

Ministerul Finanțelor: Trebuie redus riscul extinderii executării

Potrivit lui Alexandru Nazare, Ministerul Finanțelor are rolul de a reprezenta statul român în procedurile legate de litigiul cu compania farmaceutică și de a pregăti opțiunile care vor fi prezentate Guvernului.

„Ministerul Finanțelor are rolul de a asigura reprezentarea statului român în procedurile legate de litigiul cu compania Pfizer și de a fundamenta opțiunile care vor fi prezentate Guvernului. Obiectivul nostru este să apărăm interesele patrimoniale ale statului, să reducem riscul extinderii executării și să găsim o soluție compatibilă cu responsabilitatea fiscal-bugetară pe care România trebuie să o păstreze”, a afirmat ministrul.

ROMATSA a anunțat miercuri că a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea, la 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer România împotriva statului român.

Suma vizată se ridică la 3.419.721.100,56 lei, reprezentând principal și dobânzi, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 euro.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că sumele care sunt virate anual către România prin intermediul EUROCONTROL se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro, în timp ce sentința obținută de Pfizer împotriva statului român este de aproximativ 600 de milioane de euro.

Guvernul a anunțat că va contesta în Belgia procedura de executare silită și că negocierile cu compania Pfizer vor continua în perioada următoare.

Citește și: Guvernul va contesta în Belgia executarea silită inițiată de Pfizer, care vizează Romatsa. Bolojan: Negocierile vor continua

Editor : A.D.

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