Prețul motorinei a crescut în România cu 3% în octombrie față de luna precedentă, a treia cea mai mare scumpire din Uniunea Europeană, după cele înregistrate în Irlanda și Suedia, potrivit datelor publicate luni de Eurostat. La nivelul UE, prețurile carburanților și lubrifianților pentru transportul personal au fost cu 29,5% mai mari decât în octombrie 2025.

Creșterea anuală înregistrată în octombrie vine după un avans de 23,8% în august și unul de 31,4% în septembrie. În 19 state membre, scumpirile anuale din octombrie au fost mai mari decât cele consemnate în cele două luni precedente.

Cele mai mari creșteri față de octombrie 2025 au fost înregistrate în Estonia, unde prețurile au urcat cu 44,1%, Bulgaria, cu 42,8%, și Lituania, cu 42,3%.

Alte 11 state membre au raportat scumpiri de peste 30%. Acestea au variat între 36,6% în Luxemburg și Finlanda și 31% în Croația.

La polul opus, cea mai mică majorare anuală a fost înregistrată în Ungaria, de 11,3%, urmată de Irlanda, cu 21,5%, și Polonia, cu 21,9%.

Motorina s-a scumpit în 20 de state membre

La nivelul Uniunii Europene, prețul motorinei a scăzut în octombrie cu 0,2% față de septembrie. Cu toate acestea, 20 de state membre au raportat scumpiri. Cele mai mari creșteri lunare au fost înregistrate în Irlanda, de 6,1%, Suedia, de 3,1%, și România, de 3%.

În alte șase state membre, motorina s-a ieftinit. Cele mai mari scăderi au fost consemnate în Polonia, de 9%, Germania, de 5,1%, și Cehia, de 3,6%.

Evoluția din octombrie vine după ce, în septembrie, prețul motorinei crescuse la nivelul UE cu 5,9% față de luna august.

Benzina s-a ieftinit cu 3% la nivelul UE

Prețul benzinei a scăzut în octombrie cu 3% față de luna precedentă, la nivelul Uniunii Europene. În septembrie, benzina se scumpise cu 6,7% comparativ cu august.

Între septembrie și octombrie, prețurile au crescut totuși în 16 state membre. Cele mai mari scumpiri au fost înregistrate în Slovenia, de 5,3%, Suedia, de 4,2%, și Cipru, de 3,9%.

În alte zece țări, benzina s-a ieftinit. Cele mai mari scăderi au fost raportate în Polonia, de 12%, Spania, de 6,1%, și Germania, de 5,8%.

Prețurile motorinei și benzinei din Malta sunt fixate din 2020, astfel că nu au înregistrat modificări.

Editor : A.D.