Investitorii americani se plâng în continuare de corupția din România, de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște în legislație. Datele apar într-un raport al Departamentului American de Stat, publicat în septembrie, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră, inclusiv prin prisma investitorilor americani.

„Schimbarea priorităților (...), precum și măsurile de consolidare fiscală contribuie la un climat de afaceri mai puțin predictibil, iar corupția rămâne o provocare continuă, în ciuda progreselor semnificative”, este principala concluzie care reiese din raportul Departamentului de Stat al SUA.

În același timp, raportul arată că România urmărește să atragă investitori străini și oferă o piață de aproximativ 19 de milioane consumatori, o forță de muncă „relativ bine educată” și cu salarii competitive, o locație strategică și resurse naturale în abundență.

Printre domeniile favorabile investițiilor americane se numără: IT, industria auto, de telecomunicații, industria energetică, industria de apărare, industria HoReCa, sănătate sau industria bancară.

Cum este văzută colaborarea cu Guvernul și autoritățile locale

Raportul subliniază că există probleme când vine vorba de transparență, în special când vine vorba de schimbările legislative, care sunt adoptate fără analize de impact concludente.

„Lipsa unei predictibilități legislative, precum și capacitatea instituțională redusă, continuă să afecteze climatul de investiții”, subliniază Departamentul de Stat al SUA în raportul citat.

Investitorii sunt sfătuiți să efectueze analize due diligence înainte de a intra pe piața din România.

Un domeniu dat ca exemplu din acest punct de vedere este cel al energiei, catalogat drept „vulnerabil la schimbări frecvente” de legislație care „nu pot fi anticipate”.

În același timp, investițiile care presupun colaborarea cu autoritățile publice sunt catalogate drept „complicate”.

„Tranzacțiile importante în care este implicat Guvernul, în special parteneriatele public-private, pot fi blocate de interese politice și economice sau pot fi întârziate din cauza lipsei de coordonare dintre ministere”, potrivit sursei citate.

O altă problemă identificată de Departamentul de Stat al SUA vizează întârzierile în obținerea actelor necesare investițiilor, cum ar fi avizele de mediu sau licențele necesare.

Oficialii americani mai subliniază că afacerile cu statul (adică licitațiile) au o problemă în ceea ce privește transparența, competiția și eficiența.

Ce probleme au identificat investitorii americani în justiția din România

Un alt capitol tratat pe larg în raportul Departamentului de Stat al SUA vizează justiția, în ansamblu.

Sunt menționate procese civile în zona afacerilor care durează mult, sunt costisitoare, iar deciziile nu sunt predictibile.

În același timp, investitorii americani se plâng de lipsa de expertiză a instanțelor din România în ceea ce privește spețele de drept comercial.

„Judecătorii au, în general, o experiență limitată în ceea ce privește funcționarea economiilor de piață, practicile de afaceri internaționale sau noile tehnologii, o problemă accentuată de practica frecventă de detașare sau delegare a judecătorilor fără a se ține cont de expertiza acestora”, potrivit raportului citat.

În același timp, este invocată și „inconsistența și lipsa de predictibilitate” din jurisprudența instanțelor și din interpretarea legilor.

Capitolul dedicat corupției

Departamentul de Stat al SUA are un capitol dedicat corupției din România, unde specifică faptul că, deși s-au făcut pași importanți, combaterea acestui fenomen încă rămâne o provocare continuă.

„Condamnările pentru fapte de corupție continuă să fie dificil de obținut și de menținut. Eficiența DNA în a obține condamnări împotriva unor oficiali de rang înalt a scăzut, în principal din momentul în care DNA a pierdut competența de a investiga corupția din sistemul judiciar”, se mai arată în raport.

Alte motive pentru care Departamentul de Stat SUA evocă scăderea eficienței DNA sunt deciziile privind prescripția, dar și revocarea competenței ofițerilor Direcției Generale Anticorupție din cadrul MAI de a participa în investigațiile de corupție.

În ansamblu, mai subliniază oficialii americani, sistemul de justiție rămâne ineficient pentru că nu este digitalizat.

Investitorii americani s-au plâns de corupția din mediul guvernamental și cel de afaceri, vizați fiind, în principal, lucrătorii de la vamă, oficialii locali și autoritățile financiare locale.

Cum este percepută în SUA piața forței de muncă din România

Despre forța de muncă din România, raportul Departamentului de Stat al SUA subliniază că în țara noastră există angajați pregătiți care cunosc limba engleză și care necesită costuri reduse în cazul salariilor.

„Piața forței de muncă s-a restrâns în profesiile înalt calificate, în special în sectoarele tehnologiei informației și sănătății, pe fondul emigrației și al unui sistem de învățământ primar și secundar cu discrepanțe.

Unii absolvenți, mai ales cei din mediul rural, sunt insuficient pregătiți pentru universitate, ceea ce accentuează și mai mult deficitul de personal în aceste domenii”, potrivit sursei citate.

Mediul universitar din țară este lăudat, însă, în special în ceea ce privește domeniile tehnice, dar este menționat că investitorii străini și români cer reformarea curriculei educaționale din facultăți pentru a răspunde nevoilor actuale ale pieței muncii.

Editor : M.G.