Live TV

Video Cum este percepută România de investitorii americani. Corupția și schimbările bruște în legislație, principalele probleme

Data actualizării: Data publicării:
United,States,Of,America,And,Romania's,Flags,Are,Seen,During
Relațiile româno-americane. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum este văzută colaborarea cu Guvernul și autoritățile locale Ce probleme au identificat investitorii americani în justiția din România Capitolul dedicat corupției Cum este percepută în SUA piața forței de muncă din România

Investitorii americani se plâng în continuare de corupția din România, de birocrația în exces, dar și de schimbările bruște în legislație. Datele apar într-un raport al Departamentului American de Stat, publicat în septembrie, care analizează anual avantajele și dezavantajele investițiilor în țara noastră, inclusiv prin prisma investitorilor americani. 

„Schimbarea priorităților (...), precum și măsurile de consolidare fiscală contribuie la un climat de afaceri mai puțin predictibil, iar corupția rămâne o provocare continuă, în ciuda progreselor semnificative”, este principala concluzie care reiese din raportul Departamentului de Stat al SUA.

În același timp, raportul arată că România urmărește să atragă investitori străini și oferă o piață de aproximativ 19 de milioane consumatori, o forță de muncă „relativ bine educată” și cu salarii competitive, o locație strategică și resurse naturale în abundență.

Printre domeniile favorabile investițiilor americane se numără: IT, industria auto, de telecomunicații, industria energetică, industria de apărare, industria HoReCa, sănătate sau industria bancară.

Cum este văzută colaborarea cu Guvernul și autoritățile locale

Raportul subliniază că există probleme când vine vorba de transparență, în special când vine vorba de schimbările legislative, care sunt adoptate fără analize de impact concludente. 

„Lipsa unei predictibilități legislative, precum și capacitatea instituțională redusă, continuă să afecteze climatul de investiții”, subliniază Departamentul de Stat al SUA în raportul citat.

Investitorii sunt sfătuiți să efectueze analize due diligence înainte de a intra pe piața din România.

Un domeniu dat ca exemplu din acest punct de vedere este cel al energiei, catalogat drept „vulnerabil la schimbări frecvente” de legislație care „nu pot fi anticipate”.

În același timp, investițiile care presupun colaborarea cu autoritățile publice sunt catalogate drept „complicate”.

„Tranzacțiile importante în care este implicat Guvernul, în special parteneriatele public-private, pot fi blocate de interese politice și economice sau pot fi întârziate din cauza lipsei de coordonare dintre ministere”, potrivit sursei citate.

O altă problemă identificată de Departamentul de Stat al SUA vizează întârzierile în obținerea actelor necesare investițiilor, cum ar fi avizele de mediu sau licențele necesare.

Oficialii americani mai subliniază că afacerile cu statul (adică licitațiile) au o problemă în ceea ce privește transparența, competiția și eficiența.

Ce probleme au identificat investitorii americani în justiția din România

Un alt capitol tratat pe larg în raportul Departamentului de Stat al SUA vizează justiția, în ansamblu.

Sunt menționate procese civile în zona afacerilor care durează mult, sunt costisitoare, iar deciziile nu sunt predictibile.

În același timp, investitorii americani se plâng de lipsa de expertiză a instanțelor din România în ceea ce privește spețele de drept comercial.

„Judecătorii au, în general, o experiență limitată în ceea ce privește funcționarea economiilor de piață, practicile de afaceri internaționale sau noile tehnologii, o problemă accentuată de practica frecventă de detașare sau delegare a judecătorilor fără a se ține cont de expertiza acestora”, potrivit raportului citat.

În același timp, este invocată și „inconsistența și lipsa de predictibilitate” din jurisprudența instanțelor și din interpretarea legilor.

Capitolul dedicat corupției

Departamentul de Stat al SUA are un capitol dedicat corupției din România, unde specifică faptul că, deși s-au făcut pași importanți, combaterea acestui fenomen încă rămâne o provocare continuă.

„Condamnările pentru fapte de corupție continuă să fie dificil de obținut și de menținut. Eficiența DNA în a obține condamnări împotriva unor oficiali de rang înalt a scăzut, în principal din momentul în care DNA a pierdut competența de a investiga corupția din sistemul judiciar”, se mai arată în raport.

Alte motive pentru care Departamentul de Stat SUA evocă scăderea eficienței DNA sunt deciziile privind prescripția, dar și revocarea competenței ofițerilor Direcției Generale Anticorupție din cadrul MAI de a participa în investigațiile de corupție.

În ansamblu, mai subliniază oficialii americani, sistemul de justiție rămâne ineficient pentru că nu este digitalizat.

Investitorii americani s-au plâns de corupția din mediul guvernamental și cel de afaceri, vizați fiind, în principal, lucrătorii de la vamă, oficialii locali și autoritățile financiare locale.

Cum este percepută în SUA piața forței de muncă din România

Despre forța de muncă din România, raportul Departamentului de Stat al SUA subliniază că în țara noastră există angajați pregătiți care cunosc limba engleză și care necesită costuri reduse în cazul salariilor. 

„Piața forței de muncă s-a restrâns în profesiile înalt calificate, în special în sectoarele tehnologiei informației și sănătății, pe fondul emigrației și al unui sistem de învățământ primar și secundar cu discrepanțe.

Unii absolvenți, mai ales cei din mediul rural, sunt insuficient pregătiți pentru universitate, ceea ce accentuează și mai mult deficitul de personal în aceste domenii”, potrivit sursei citate.

Mediul universitar din țară este lăudat, însă, în special în ceea ce privește domeniile tehnice, dar este menționat că investitorii străini și români cer reformarea curriculei educaționale din facultăți pentru a răspunde nevoilor actuale ale pieței muncii.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
calin georgescu
1
Călin Georgescu, arestat preventiv pentru 30 de zile. Curtea de Apel București a aprobat...
2026-09-30-8268
2
Guvernul Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR, a picat la vot în Parlament. Primele...
stack of trucks in a long traffic jam on the freeway
3
Hoții au furat două remorci de TIR cu logo-ul Nvidia, crezând că se vor îmbogăți din...
Traian Băsescu saluta cu mana
4
Băsescu critică strategia lui Nicușor Dan: „Dacă eram preşedinte, anunţam că aterizez la...
INSTANT_DECLARATIE_NICUSOR_DAN_002_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Este sau nu obligat Nicușor Dan să dizolve Parlamentul, după ce Mureșan n-a obținut 233...
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Digi Sport
E oficial: Portugalia are un nou număr 7, după ce Cristiano Ronaldo a plecat din cantonament!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
pompa de carburant
SUA presează Franța și Germania să scoată motorină din rezerve și amenință cu blocarea exporturilor americane
harta china si taiwan
SUA dezvăluie detalii despre o posibilă o invazie a Chinei în Taiwan. Oficial american: „Situaţia devine complicată”
Donald Trump
Trump împarte NATO în „aliați buni și răi”. Modul în care unele țări europene sunt lăsate pe dinafară poate „transforma” Alianța
Elon Musk.
Elon Musk va avea un rol crucial în ce privește viitorul războiului, dezvăluie șeful Pentagonului
gavin newsom
„Cu plăcere, America”: Gavin Newsom îl ironizează pe Trump și decretează că AI rămâne „inteligență artificială” în California
Recomandările redacţiei
Flugzeug flydubai Boeing 737 MAX 8, A6-FKA, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, VAE, 26.06.2026 *** flydubai Boeing 737
Copilotul avionului Flydubai ar fi vrut să comită un atac similar...
800484473_1074301132159849_4750143618637553002_n
De ce s-a blocat TollRo după lansare. CNAIR: „Sistemele antispam ale...
nicusor dan gala repatriot
Nicușor Dan: „România a progresat în 20 de ani”. Mesaj pentru românii...
incendiu la un liceu din franta
Protestele elevilor din Franța iau amploare: un liceu din Nantes a...
Ultimele știri
Un pod important din Kiev a fost lovit de două drone rusești. Circulația metroului și a transportului public, suspendată
Călin Georgescu a contestat în instanţă sechestrul pus pe vila din Mogoşoaia
UE îndeamnă din nou Polonia şi România să respecte normele privind siguranţa operaţiunilor petroliere şi gaziere offshore
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Letizia și Brigitte Macron, lecție de eleganță la Palatul Regal din Madrid. Două stiluri, o singură...
Cancan
Ce avere are Ciprian Șerban, deputatul cu care s-a căsătorit Cristina Dorobanțu. Cei doi urmează să devină...
Fanatik.ro
Titular pentru România în Polonia, apoi transfer de milioane în Bundesliga sau Serie A? Hagi a vorbit public...
editiadedimineata.ro
Cum au transformat susținătorii lui Călin Georgescu un articol Reuters într-o nouă teorie a conspirației
Fanatik.ro
„E regie!” De ce se ceartă Ilie Dumitrescu şi Decebal Rădulescu în direct
Adevărul
Cine este pilotul erou care a salvat 174 de oameni după ce a fost înjunghiat de copilot: gestul care a...
Playtech
Pensia pe care Emil Constantinescu o primește de la stat. Cum arată fostul președinte al României la 26 de...
Digi FM
Simona Halep rupe tăcerea despre viața personală, de când are o relație cu Dorin Mateiu: „Este momentul să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de teatru! Cine e Slavcho Magerov, arestat după ce un patron de club a fost ucis cu sânge rece
Pro FM
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, la doi ani și jumătate după ce au lăsat Bucureștiul pentru viața la sat: "Noi...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Jim Carrey s-a căsătorit în secret cu iubita asiatică. Prima apariție publică a celor doi a fost în urmă cu...
Adevarul
Remus Pricopie: Nu este exclus ca și alți parlamentari să voteze pentru suspendarea președintelui
Newsweek
Bolojan anunță că pensiile se indexează sigur. Vestea rea: Crește vârsta de pensionare pentru unii români
Digi FM
Primele zile ale lui Călin Georgescu în arest. Cu cine împarte celula și de ce refuză mâncarea primită în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce te simți mai obosit toamna, chiar dacă dormi suficient. 5 explicații ale specialiștilor în somn
Digi Animal World
Elio, un câine poliţist din Italia, a descoperit 1 milion de euro, bani ascunşi în două valize. VIDEO
Film Now
Fiul lui Superman, diagnosticat cu un cancer rar la doar 34 de ani. Semnul observat la duș, la trei luni de...
UTV
Nadia Comăneci a defilat la Paris alături de Jane Fonda și Eva Longoria. Sportiva a ales o ținută creată în...