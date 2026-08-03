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Video Cum explică Bolojan scumpirea carburanților: Petromidia a funcționat la jumătate din capacitate și a redus livrările în piață

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pompe carburanti
Foto: Getty Images
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Din articol
Probleme la transportul motorinei către vestul țării

Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat, în conferința de presă de luni, că actuala situație de pe piața carburanților „se bazează, în principal, pe capacitatea de aprovizionare cu combustibil”, după ce motorina a depășit pragul de 10 lei pe litru. Acesta spune că rafinăria Petromidia a funcționat la jumătate din capacitate, din cauza întârzierii livrărilor de țiței, iar cantitățile mai mici furnizate pe piață, problemele de transport și tensiunile internaționale au pus presiune suplimentară asupra prețurilor la pompă.

Întrebat care sunt cauzele scumpirii carburanților și ce soluții au autoritățile, Bolojan a susținut că situația actuală diferă de criza precedentă, deoarece problema principală nu mai ține doar de nivelul prețurilor, ci și de capacitatea pieței de a asigura cantitățile necesare.

„În cazul combustibililor sunt două aspecte importante, care se întrepătrund și derivă din cel mai important dintre ele, și anume aprovizionarea cu combustibil. Dacă în criza precedentă aveam o problemă care se baza, în principal, pe preț, acum avem o problemă care se bazează, în principal, pe capacitatea de aprovizionare cu combustibil. Din această capacitate derivă și problemele de preț. În momentul în care există o cerere mare, pe care aprovizionarea nu o poate onora sută la sută de pe o zi pe alta, apare inevitabil o presiune asupra prețului”, a declarat Ilie Bolojan.

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Premierul a indicat rafinăria Petromidia drept una dintre cauzele reducerii cantităților de combustibil disponibile pe piața românească. „Suntem în situația în care una dintre rafinăriile care asigură o bună parte din combustibilul pentru piața românească, Petromidia, ca efect al nesosirii țițeiului la timp pentru a fi procesat, funcționează la jumătate din capacitate. Asta înseamnă că și cantitățile pe care le-a livrat în piață au fost mai reduse și, ca urmare a acestei stări, s-a creat o presiune suplimentară asupra prețului. În aceste zile, aceste aspecte s-au rezolvat, aprovizionarea cu țiței va reintra în normal și, din acest punct de vedere, cantitatea procesată pentru piața românească, în România sau în rafinăriile care livrează către România, va fi în bună regulă”, a afirmat premierul.

Problemele de la Petromidia nu au fost însă singurul factor care a influențat piața. Premierul a vorbit și despre dificultățile apărute în transportul carburanților din terminalul de la Constanța către depozitele din țară și către stațiile de alimentare.

Probleme la transportul motorinei către vestul țării

Ilie Bolojan a explicat că traficul feroviar intens către litoral, lucrările desfășurate pe calea ferată și circulația pe un singur fir au afectat transportul trenurilor cu motorină de la Oil Terminal.

„De asemenea, o altă problemă a fost transportul combustibililor din terminalul de la Constanța către depozitele din țară și către stațiile de benzină. Suntem în situația în care, pe fondul circulației trenurilor spre mare cu o frecvență mult mai mare decât în celelalte perioade ale anului și pe fondul lucrărilor la linia de cale ferată, care ne permit să circulăm pe un singur fir, au existat probleme de transport. Sunt proiecte din PNRR care trebuie finalizate. A fost o problemă legată de transportul trenurilor cu motorină de la Oil Terminal către depozite, în special în partea de vest a țării. Aceste aspecte au pus, probabil, și o presiune suplimentară asupra prețului”, a declarat premierul.

Pe lângă dificultățile interne de aprovizionare și transport, Bolojan a invocat și situația internațională. Acesta spune că escaladarea tensiunilor din Golf, războiul declanșat de Rusia în Ucraina și evoluțiile din Marea Neagră au readus prețurile internaționale la nivelurile maxime înregistrate în primăvară.

„Avem două crize care influențează puternic piața țițeiului. Avem, în continuare, escaladarea situației din Golf, unde nu există predictibilitate în ceea ce privește evoluțiile. Avem războiul de agresiune al Rusiei în Ucraina și ceea ce se întâmplă în Marea Neagră. Acești doi factori au făcut ca prețurile de pe piața internațională să revină, din păcate, la valorile pe care le-am avut în primăvară, în luna martie, când am fost la nivelul maxim. Am revenit în această zonă și acest lucru se vede în prețurile de la stațiile noastre de benzină, dar și în toată Europa, nu doar în România. Suplimentar față de ceea ce a fost, noi avem o situație mult mai tensionată în Marea Neagră. Avem costuri de asigurare pentru petrolierele care transportă țițeiul în Marea Neagră mult mai mari decât în primăvară, iar acest lucru se vede în prețurile pe care le avem la pompă în România”, a declarat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Editor : A.D.

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