Cum explică Cosmin Marinescu, viceguvernator al BNR, reconfirmarea ratingului României de către Fitch

Viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu susține că decizia agenției Fitch de a reconfirma ratingul de țară al României este justificată de evoluția principalilor indicatori macroeconomici. Într-o postare publicată pe site-ul său, acesta a invocat reducerea deficitului bugetar, perspectiva de scădere a inflației, estimările privind revenirea creșterii economice, nivelul rezervelor internaționale și soliditatea sistemului bancar drept principalele argumente care au stat la baza evaluării agenției de rating.

„Reconfirmarea de către agenția Fitch a ratingului de țară al României este pe deplin justificată de mai multe argumente tehnice esențiale pentru parcursul nostru economic din perioada actuală”, a afirmat Cosmin Marinescu.

Acesta a transmis că unul dintre cele mai importante argumente este evoluția deficitului bugetar, care s-a redus în prima jumătate a anului cu 1,65 puncte procentuale din PIB față de aceeași perioadă din 2025.

„Reducerea deficitului bugetar în prima jumătate a anului curent cu 1,65 puncte procentuale din PIB, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior; estimările privind coborârea consistentă a ratei inflației, cu circa 2 puncte procentuale lunar, atât în iulie, cât și în august, ca urmare a unor efecte de bază; perspectivele clare de revigorare a creșterii economice în 2027, date fiind prognozele de creștere economică de peste 2% conform estimărilor macroeconomice ale Fondului Monetar Internațional și Comisiei Europene”, a enumerat Marinescu printre argumentele care, în opinia sa, justifică decizia Fitch.

Rezervele internaționale și sistemul bancar, alte argumente invocate

În aceeași postare, viceguvernatorul BNR a mai explicat că România beneficiază de un nivel ridicat al rezervelor internaționale, care oferă o plasă de siguranță pentru economie.

„Nivelul rezervelor internaționale de aproape 75 miliarde de euro, care asigură acoperirea integrală a datoriei externe pe termen scurt, calculată la scadență reziduală; nu în ultimul rând, soliditatea sectorului bancar, care își menține principalii indicatori prudențiali peste media europeană”, sunt alte argumente invocate de acesta.

În opinia viceguvernatorului BNR, evoluția acestor indicatori explică decizia agenției Fitch de a reconfirma ratingul de țară al României, într-un context în care autoritățile încearcă să reducă dezechilibrele fiscale și să consolideze stabilitatea macroeconomică.

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Editor : A.D.