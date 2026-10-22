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Cum explică economistul-șef al BNR deficitul de 9,2% din PIB raportat de Eurostat pentru România în trimestrul II din 2026

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Economistul-șef al BNR, Valentin Lazea. FOTO: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
Ce arată datele Eurostat despre deficitul României

Deficitul de 9,2% din PIB raportat de Eurostat pentru România în trimestrul al doilea din 2026 nu reprezintă deficitul anual al țării, ci diferența dintre veniturile și cheltuielile statului înregistrate în acel trimestru, raportată la PIB-ul aceleiași perioade, a explicat joi Valentin Lazea, economistul-șef al Băncii Naționale a României (BNR).

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „România sub lupă – Economia românească între presiuni globale și decizii interne”, după publicarea datelor care plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană în privința deficitului guvernamental trimestrial. Economistul a atras atenția că valorile pot varia puternic de la un trimestru la altul și a făcut referire la amânarea unor cheltuieli bugetare în primele luni ale anului.

„Înțeleg că e vorba de un exercițiu pe care îl face Eurostat trimestrial pentru toate țările și e vorba de volatilitatea foarte mare dintre trimestre. Fiecare țară are o mare volatilitate, deficit mult mai mic într-un trimestru, mult mai mare în altul, de exemplu. Înțeleg că în România, în primul trimestru, deficitul raportat la PIB-ul acelui trimestru, deci nu pe an, ci înăuntrul trimestrului a fost de 5,5, că nu a fost aprobat bugetul, s-au amânat niște cheltuieli. În trimestrul doi, deficitul acelui trimestru raportat la PIB-ul acelui trimestru a fost 9,2 sau cât s-a spus și din asta s-a făcut o mare știre. Rămâne să vedem cât va fi deficitul trimestrului trei raportat la PIB-ul trimestrului trei. Oricum sunt convins că Ministerul de Finanțe va ieși zilele astea și va explica situația exact”, a declarat Valentin Lazea.

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Ce arată datele Eurostat despre deficitul României

Potrivit raportului publicat miercuri, 21 octombrie, România a înregistrat un deficit guvernamental ajustat sezonier de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, față de 5,5% în primele trei luni ale anului. Diferența este de 3,7 puncte procentuale, cea mai mare deteriorare a indicatorului dintre statele membre ale Uniunii Europene în această perioadă.

Comparativ cu trimestrul al doilea din 2025, când deficitul se situa la 7,7% din PIB, nivelul raportat pentru perioada aprilie–iunie 2026 este mai ridicat cu 1,5 puncte procentuale.

Este important însă ca aceste cifre să nu fie confundate cu deficitul bugetar acumulat de la începutul anului. Indicatorul Eurostat reflectă situația veniturilor și cheltuielilor administrației publice într-un singur trimestru și este ajustat pentru a elimina influența unor variații sezoniere, astfel încât rezultatele să poată fi comparate de la o perioadă la alta.

Prin urmare, nivelul de 9,2% nu înseamnă că România a acumulat deja un deficit anual de aceeași valoare. Rezultatul pentru întregul an va depinde și de evoluția finanțelor publice în următoarele două trimestre.

La nivel european, deficitul guvernamental ajustat sezonier a crescut în trimestrul al doilea la 3,5% din PIB, de la 3,1% în primele trei luni ale anului. În zona euro, indicatorul a urcat mai puțin, de la 3,2% la 3,3%.

România se află pe primul loc în clasamentul deficitelor trimestriale, urmată de Ungaria, cu 7,2% din PIB, și Polonia, cu 5,9%. Franța a raportat un deficit de 5,1%, iar Belgia și Bulgaria au înregistrat fiecare câte 5,3%.

La polul opus, cinci state membre au consemnat excedente bugetare. Cele mai mari au fost în Cipru, de 3,3% din PIB, Danemarca, de 2,7%, și Grecia, de 2,2%, urmate de Irlanda, cu 1,9%, și Portugalia, cu 0,8%.

Datele publicate de Eurostat sunt provizorii și pot fi revizuite ulterior, pe măsură ce autoritățile naționale transmit informații actualizate. Următoarea raportare, programată pentru 22 ianuarie 2027, va oferi o imagine asupra evoluției indicatorului în trimestrul al treilea din 2026.

Editor : A.D.

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