PSD a transmis miercuri precizări privind susținerea proiectului AUR care majorează la 50.000 de lei plafonul zilnic pentru încasările și plățile în numerar. Social-democrații susțin că limitele actuale au devenit insuficiente pentru numeroase operațiuni comerciale și că modificarea nu elimină plățile electronice sau obligațiile fiscale. Proiectul, respins anterior de Senat, a primit votul final în Camera Deputaților.

Inițiativa modifică Legea nr. 70/2015 și introduce un plafon unic zilnic de 50.000 de lei pentru operațiunile în numerar, în locul limitelor diferențiate de 5.000 și 10.000 de lei prevăzute în prezent, în funcție de tipul tranzacției.

„Majorarea plafonului pentru plățile în numerar răspunde unei realități economice: valoarea tranzacțiilor a crescut, iar limita anterioară de 5.000 de lei devenise insuficientă pentru numeroase operațiuni comerciale legitime”, a transmis PSD.

Social-democrații afirmă că măsura va acorda mai multă flexibilitate operatorilor economici și beneficiarilor, care vor putea alege în continuare numerarul ca modalitate de plată.

„Modificarea oferă mai multă flexibilitate atât operatorilor economici, cât și beneficiarilor, păstrând posibilitatea de a alege numerarul ca modalitate de plată, în limitele stabilite de lege. Nu înseamnă însă renunțarea la plățile electronice și nici eliminarea obligațiilor fiscale", a precizat partidul.

Ce operațiuni vor putea fi efectuate în limita a 50.000 de lei

Proiectul vizează operațiunile realizate de firme, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, liber-profesioniști, persoane care desfășoară activități independente, asocieri și alte entități, cu sau fără personalitate juridică.

Plafonul de 50.000 de lei va fi aplicat încasărilor și plăților efectuate între aceste categorii, operațiunilor dintre ele și persoanele fizice, încasărilor realizate de magazinele de tip cash and carry și avansurilor spre decontare.

Pentru facturile care depășesc 50.000 de lei, cel mult 50.000 de lei vor putea fi achitați în numerar, iar diferența va trebui plătită prin instrumente fără numerar.

Proiectul interzice în continuare fragmentarea încasărilor și a plăților cash, precum și împărțirea artificială a facturilor pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii care depășesc plafonul legal.

„Aceste prevederi împiedică evitarea limitei prin artificii contabile sau comerciale”, susține PSD, care afirmă că majorarea plafonului nu elimină mecanismele de control și regulile de disciplină financiară.

PSD invocă plafonul european de 10.000 de euro

Social-democrații susțin că modificarea trebuie analizată și în contextul Regulamentului UE 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Actul european stabilește un plafon maxim de 10.000 de euro pentru plățile cash efectuate în schimbul bunurilor sau serviciilor și se va aplica din 10 iulie 2027.

Regulamentul nu obligă însă statele membre să ridice limitele naționale până la acest nivel. Țările UE pot introduce sau menține plafoane mai mici decât limita de 10.000 de euro.

Propunerea legislativă a fost inițiată de 62 de parlamentari AUR și a fost respinsă de Senat. Guvernul a transmis un punct de vedere negativ, Consiliul Economic și Social a dat aviz nefavorabil, iar Banca Națională a formulat observații asupra inițiativei.

Camera Deputaților, for decizional, a adoptat proiectul cu 173 de voturi „pentru”. Pentru a intra în vigoare, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

PSD afirmă că susține „o abordare echilibrată”, care să ofere mai multă flexibilitate cetățenilor și mediului de afaceri, fără renunțarea la regulile de transparență și disciplină financiară.

Editor : A.D.