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Cum explică șefa Casei de Pensii informația că 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit

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Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
Talon de pensie. Inquam Photos Octav Ganea
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Din articol
Diferențele confirmate vor fi plătite retroactiv

Președinta Casei Naționale de Pensii Publice, Vasilica-Valentina Robu, respinge informațiile potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Ea susține că auditorii Curții de Conturi au verificat un eșantion de dosare, iar numărul posibilelor erori a fost estimat prin extrapolare. Situațiile în care diferențele se confirmă vor fi corectate, iar pensionarii își vor primi retroactiv drepturile.

Precizările au fost făcute după apariția în spațiul public a unor informații bazate pe raportul Curții de Conturi aferent anului financiar 2024.

„În ultima perioadă, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora 2,2 milioane de pensii ar fi fost calculate greșit. Înțeleg îngrijorarea pe care aceste informații false au generat-o. Vă asigur că, în orice situație, verificăm, ne asumăm greșelile și corectăm acolo unde este cazul. Întotdeauna vom respecta drepturile pensionarilor”, a transmis vineri șefa CNPP.

Vasilica-Valentina Robu a explicat că auditorii nu au verificat individual 2,2 milioane de dosare de pensie, ci un număr redus de cazuri, selectate prin sondaj. Rezultatele obținute în urma verificărilor au fost apoi extinse statistic la întregul sistem.

„Cifra de 2,2 milioane nu înseamnă că au fost verificate individual 2,2 milioane de dosare și că toate au fost găsite cu probleme. A fost verificat un eșantion, iar numărul dosarelor cu erori a fost extrapolat”, a precizat aceasta.

În 2024, în evidențele sistemului public se aflau aproximativ 3,7 milioane de pensionari. Potrivit șefei CNPP, în timpul unui control sunt verificate, de regulă, între 20 și 30 de dosare, iar probleme pot fi identificate în trei până la cinci dintre acestea.

„Asta nu înseamnă că toate cele 3,7 milioane de pensii sunt calculate greșit. O asemenea concluzie nu poate fi trasă fără verificarea situației din fiecare dosar”, a subliniat Robu.

Misiunea Curții de Conturi durează aproximativ patru-șase luni și nu vizează exclusiv dosarele de pensie, ci întreaga activitate desfășurată de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP).

Diferențele confirmate vor fi plătite retroactiv

Raportul Curții de Conturi a stabilit o serie de măsuri și termene în care situațiile semnalate trebuie verificate și clarificate. Președinta CNPP susține că erorile identificate până acum au vizat, în general, sume mici. 

„Casa Națională de Pensii Publice a tratat și tratează cu seriozitate fiecare constatare. Verificăm situațiile semnalate și, acolo unde se confirmă diferențe, luăm măsurile legale pentru ca pensionarii să primească toate drepturile care li se cuvin, adică de la data de când pensionarul era îndreptățit să le primească. Nu 2,2 milioane de dosare au fost calculate greșit”, a declarat Vasilica-Valentina Robu.

Aceasta a mai precizat că drepturile achitate de casele teritoriale de pensii sunt stabilite în baza legislației în vigoare.

Editor : A.D.

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