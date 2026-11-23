Transgaz susține că indexarea salariilor cu până la 6,5%, aprobată de Guvern, respectă prevederile contractului colectiv de muncă și legislația fiscal-bugetară. Măsura se aplică numai angajaților cu contract individual de muncă, nu și directorilor sau administratorilor companiei, a precizat luni operatorul Sistemului Național de Transport al gazelor naturale.

Precizările vin după ce Guvernul a aprobat, în ședința din 20 noiembrie, memorandumul care permite indexarea salariilor personalului Transgaz față de nivelul din 2025, în limita indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru 2026, de 6,5%.

Documentul nu s-a aflat inițial pe agenda publică a ședinței, iar Executivul a confirmat ulterior adoptarea acestuia și a actualizat lista memorandumurilor aprobate.

Transgaz afirmă că măsura respectă contractul colectiv de muncă și prevederile OUG nr. 89/2025. Ultima indexare a salariilor din companie a fost aplicată în iunie 2025.

„Măsura contribuie la protejarea puterii de cumpărare a angajaților și la păstrarea specialiștilor cu experiență într-un domeniu în care competențele tehnice sunt esențiale”, a transmis operatorul Sistemului Național de Transport al gazelor naturale.

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Directorii și administratorii nu beneficiază de indexare

Compania a precizat, potrivit comunicatului transmis luni, că indexarea se aplică numai personalului angajat cu contract individual de muncă.

Directorul general, directorul financiar și membrii Consiliului de Administrație nu beneficiază de această măsură, deoarece își desfășoară activitatea în baza unor contracte de mandat aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor.

Transgaz justifică indexarea prin nevoia de personal calificat pentru operarea, dispecerizarea, exploatarea și mentenanța infrastructurii de transport al gazelor, precum și pentru derularea proiectelor de investiții.

Pentru a-și susține poziția, Transgaz a prezentat o comparație cu alte cinci companii energetice listate la Bursa de Valori București (BVB).

Conform calculelor societății, câștigul mediu lunar brut din Transgaz a fost de 15.612 lei în 2025. Valoarea nu reprezintă exclusiv salariul de bază, fiind calculată prin raportarea tuturor cheltuielilor cu personalul, salarii, sporuri, bonusuri, formare profesională, decontări și alte beneficii, la numărul salariaților și la cele 12 luni ale anului.

În 2025, Transgaz a avut cheltuieli cu personalul de 739,986 milioane de lei și 3.950 de angajați.

Potrivit comparației realizate de companie, câștigul mediu lunar brut calculat la Transgaz a fost cel mai mic dintre cele șase societăți analizate:

- 15.612 lei la Transgaz;

- 17.233 de lei la Transelectrica;

- 18.049 de lei la Romgaz;

- 18.064 de lei la Hidroelectrica;

- 25.059 de lei la Nuclearelectrica;

- 26.107 lei la OMV Petrom.

Astfel, valoarea calculată pentru Transgaz a fost cu 40% mai mică decât cea de la OMV Petrom, cu 38% sub cea de la Nuclearelectrica, cu aproximativ 14% mai redusă decât la Romgaz și Hidroelectrica și cu 9% sub cea de la Transelectrica.

Pentru 2026, bugetul Transgaz prevede cheltuieli cu personalul de 792,151 milioane de lei și același număr de 3.950 de salariați. Pe baza aceleiași metode de calcul, câștigul mediu lunar brut ajunge la 16.712 lei.

Indicatorul rămâne sub valorile prezentate pentru celelalte companii: 17.807 lei la Transelectrica, 18.719 lei la Hidroelectrica, 19.662 de lei la Romgaz și 24.423 de lei la Nuclearelectrica. Pentru OMV Petrom, documentul folosește valoarea realizată în 2025, de 26.107 lei brut.

Transgaz mai arată că se finanțează din venituri proprii, nu din alocări de la bugetul de stat, și că a încheiat anul 2025 pe profit, fără plăți restante. Compania estimează un rezultat financiar pozitiv și pentru 2026.

Statul român deține, prin Secretariatul General al Guvernului, 58,51% din capitalul social al Transgaz. Potrivit societății, în ultimii cinci ani au fost virate la bugetul statului peste 3,2 miliarde de lei sub formă de dividende, impozit pe profit, redevențe, contribuții sociale și impozite pe veniturile angajaților.

Editor : A.D.