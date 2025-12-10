Cum poate ajunge România exportator de ouă în Israel. Ce au verificat inspectorii sanitar-veterinari veniți în țară

România ar putea intra curând pe lista țărilor care exportă ouă de consum în Israel, după ce o delegație a autorităților sanitar-veterinare israeliene a efectuat o vizită oficială în țara noastră, a anunțat Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, miercuri, 10 decembrie, într-o postare pe Facebook. Verificările au inclus ferme, centre de ambalare și laboratoare, cu scopul de a observa modul real în care se desfășoară producția și monitorizarea sănătății animalelor.

Potrivit instituției, experți ai Ministerului Agriculturii și Securității Alimentare din Israel (Serviciile Veterinare și pentru Sănătatea Animalelor – IVSAH), s-au aflat recent în România pentru a analiza cadrul legal și sistemul de control privind siguranța alimentelor. Delegația a vizitat inclusiv o unitate de producție din județul Alba, interesată de exportul de ouă către piața israeliană.

ANSVSA spune că România a oferit garanții privind siguranța alimentară

Potrivit sursei citate, ANSVSA a prezentat delegației israeliene legislația românească, sistemul de control și garanțiile referitoare la sănătatea animalelor și la siguranța produselor de origine animală.

Delegația a vizitat o unitate din județul Alba interesată de export, unde au analizat atât ferma, cât și centrul de ambalare.

Scopul vizitei a fost acela de a confirma faptul că sunt respectate standardele cerute internațional, iar producția este urmărită și controlată corespunzător.

Programul de evaluare nu s-a limitat la județul Alba. Delegația din Israel a inspectat și obiective din Bihor și Vaslui, într-o acțiune amplă menită să certifice calitatea produselor românești de origine animală.

Israel nu reprezintă singura piață externă vizată în prezent. Recent, o delegație din Vietnam a vizitat România pentru a iniția procedurile necesare aprobării exporturilor de carne de pasăre.

