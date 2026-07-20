Cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru și carte funciară. Explicațiile ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a explicat, într-o postare pe Facebook, în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Instituția a precizat că procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea.

„Înregistrarea gratuită a proprietăţii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară este posibilă atunci când procesul de înregistrare sistematică începe în localitatea în care se află imobilul. Acest proces nu se face individual, la cererea fiecărui proprietar, ci atunci când începe înscrierea în masă a imobilelor din localitate sau din sectorul cadastral vizat”, a transmis instituția.

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Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele referitoare la proprietate și să participe la etapa măsurătorilor.

După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei, într-un alt loc anunțat public și pe site-ul ANCPI.

În această perioadă, proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventualele erori sau neconcordanțe, în condițiile prevăzute de lege.

„După realizarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare timp de 60 de zile, la sediul primăriei, în alt loc anunţat şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). În această perioadă, proprietarii/deţinătorii trebuie să verifice datele înscrise şi să semnaleze eventualele erori sau neconcordanţe, potrivit procedurilor prevăzute de lege”, a mai precizat instituția.

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ANCPI derulează în prezent faza a doua a proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Precizările vin după atacul cibernetic care a afectat sistemele ANCPI

Explicațiile privind cadastrul gratuit sunt publicate în contextul în care sistemele informatice ale ANCPI sunt în continuare afectate de atacul cibernetic anunțat săptămâna trecută.

Luni, instituția a transmis că, în urma verificărilor efectuate până în prezent, bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate. Totodată, a anunțat că a început migrarea aplicațiilor în Cloudul Guvernamental, proces coordonat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care ar urma să fie finalizat miercuri, 22 iulie.

După încheierea migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, iar în funcție de rezultatele acestor verificări ANCPI va anunța când vor fi reluate serviciile. Instituția precizează că aplicațiile vor fi repuse în funcțiune etapizat.

ANCPI a mai transmis că informațiile apărute în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă stadiul actual al investigațiilor.

Săptămâna trecută, instituția a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, serviciile de e-mail și celelalte sisteme informatice au devenit indisponibile în urma unui atac cibernetic.

Din cauza întreruperii activității, nu pot fi înregistrate noi cereri de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară și nici soluționate cele deja depuse, întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat.

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Editor : A.D.