Live TV

Cum poți beneficia de înregistrarea gratuită a proprietății în sistemul de cadastru și carte funciară. Explicațiile ANCPI

Data actualizării: Data publicării:
carte funciara
Foto: ANCPI / Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
  Precizările vin după atacul cibernetic care a afectat sistemele ANCPI

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a explicat, într-o postare pe Facebook, în ce condiții proprietarii își pot înregistra gratuit imobilele în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Instituția a precizat că procedura nu poate fi solicitată individual, ci este realizată doar atunci când începe procesul de înregistrare sistematică în localitatea sau sectorul cadastral în care se află proprietatea.

„Înregistrarea gratuită a proprietăţii în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară este posibilă atunci când procesul de înregistrare sistematică începe în localitatea în care se află imobilul. Acest proces nu se face individual, la cererea fiecărui proprietar, ci atunci când începe înscrierea în masă a imobilelor din localitate sau din sectorul cadastral vizat”, a transmis instituția.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru a beneficia de cadastrul gratuit, proprietarii sau deținătorii imobilelor trebuie să urmărească anunțurile publicate de primărie și de firma de cadastru care efectuează lucrările, să pregătească documentele referitoare la proprietate și să participe la etapa măsurătorilor.

După efectuarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt afișate timp de 60 de zile la sediul primăriei, într-un alt loc anunțat public și pe site-ul ANCPI.

În această perioadă, proprietarii trebuie să verifice dacă datele înscrise sunt corecte și să semnaleze eventualele erori sau neconcordanțe, în condițiile prevăzute de lege.

„După realizarea măsurătorilor, documentele tehnice ale cadastrului sunt publicate pentru verificare timp de 60 de zile, la sediul primăriei, în alt loc anunţat şi pe site-ul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI). În această perioadă, proprietarii/deţinătorii trebuie să verifice datele înscrise şi să semnaleze eventualele erori sau neconcordanţe, potrivit procedurilor prevăzute de lege”, a mai precizat instituția.

Citește și: VIDEO Blocajul de la ANCPI îi îngrijorează pe românii care cumpără locuințe. Tot mai mulți cer prelungirea termenului pentru TVA de 9%

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

 

ANCPI derulează în prezent faza a doua a proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cofinanțat prin Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PoCIDIF) 2021-2027.

Precizările vin după atacul cibernetic care a afectat sistemele ANCPI

Explicațiile privind cadastrul gratuit sunt publicate în contextul în care sistemele informatice ale ANCPI sunt în continuare afectate de atacul cibernetic anunțat săptămâna trecută.

Luni, instituția a transmis că, în urma verificărilor efectuate până în prezent, bazele de date tehnice și juridice nu au fost afectate. Totodată, a anunțat că a început migrarea aplicațiilor în Cloudul Guvernamental, proces coordonat de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), care ar urma să fie finalizat miercuri, 22 iulie.

După încheierea migrării, aplicațiile și datele vor fi verificate de instituțiile abilitate, iar în funcție de rezultatele acestor verificări ANCPI va anunța când vor fi reluate serviciile. Instituția precizează că aplicațiile vor fi repuse în funcțiune etapizat.

ANCPI a mai transmis că informațiile apărute în spațiul public privind presupusele consecințe ale atacului cibernetic nu provin din surse oficiale și nu reflectă stadiul actual al investigațiilor.

Săptămâna trecută, instituția a anunțat că aplicația de cadastru și carte funciară e-Terra, serviciile de e-mail și celelalte sisteme informatice au devenit indisponibile în urma unui atac cibernetic.

Din cauza întreruperii activității, nu pot fi înregistrate noi cereri de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară și nici soluționate cele deja depuse, întrucât întregul flux de lucru este complet digitalizat.

Citește și: EXCLUSIV Piața imobiliară, blocată după un atac cibernetic. Irineu Darău: ANCPI putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
militar lesinat ziua aviatiei
2
Incident la ceremonia de Ziua Aviației: un militar aproape că leșină lângă șeful Armatei...
Ramzan Kadirov pe un tanc
3
Ramzan Kadîrov spune că Rusia ar trebui să lanseze o operațiune militară împotriva...
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
4
Mojtaba Khamenei, mesaj dur către Trump după suspendarea acordului de pace cu SUA...
BUCURESTI - SEDINTA DE GUVERN - BRIEFING - 16 FEB 2024
5
Reacția lui Bogdan Ivan după anunțul lui Ilie Bolojan privind contoarele inteligente și...
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
Digi Sport
Gestul "jenant" al lui Leo Messi face înconjurul lumii: "E trist să-l vezi așa!" / "Dacă și el a ajuns să facă asta"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
atac cibernetic
Piața imobiliară, blocată după un atac cibernetic. Irineu Darău: ANCPI putea să facă o muncă de prevenție mult mai intensă
atac cibernetic
Noi detalii despre incidentul cibernetic de la MIPE. O aplicație pentru beneficiarii privați rămâne indisponibilă
Close-up Of Human Hand Holding Pencil Over Paper Cadastre
Atacul cibernetic de la Cadastru blochează serviciile ANCPI. e-Terra este în continuare indisponibilă, iar cererile nu pot fi procesate
sediu ancpi
Datele furate de la Agenţia de Cadastru, scoase la vânzare de hackeri pe internet. Tranzacţiile imobiliare, blocate de trei zile
atac cibernetic avertizare
Atac cibernetic la MIPE. Nicușor Dan: Este nefericit, dar face parte dintr-o luptă în curs
Recomandările redacţiei
2026-07-20-9411
Proteste în spitalele din România. Președintele Sanitas: Noua lege a...
rable dezasamblate
Probleme la înscrierea în Programul Rabla Auto 2026: Titularii...
Ciprian Ciucu.
Ciprian Ciucu cere intrarea STB în insolvență: „Doar așa putem plăti...
busteni
Dezastrul lăsat în urmă de viitură la Bușteni. Primăria anunță unde...
Ultimele știri
A murit Mircea M. Ionescu, dramaturg și comentator sportiv
Inspecția Muncii a dat amenzi de peste 7,7 milioane de lei într-o săptămână. Aproape 300 de persoane lucrau la negru
Tragedie în Spania, după câștigarea Cupei Mondiale: Un băiat de 13 ani a murit în timpul celebrării victoriei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a crezut că are o sarcină dificilă, dar suferea de o boală cumplită. Ce a descoperit după un RMN...
Cancan
Misterul sosiei Shakirei la CM 2026 a fost deslușit în finală: 'Chiar a fost o impostoare'
Fanatik.ro
Cine este Judit Polgar, marea şahistă care poate deveni în premieră preşedinte de ţară. Cea mai spectaculoasă...
editiadedimineata.ro
Același chatbot, răspunsuri diferite: cum influențează limba comportamentul inteligenței artificiale
Fanatik.ro
Mihai Pintilii, prezentat oficial! Fostul antrenor al FCSB începe o nouă etapă în carieră
Adevărul
Cele mai ieftine și cele mai luxoase stațiuni din Bulgaria. Opțiuni pentru toate buzunarele pe litoralul...
Playtech
Situațiile în care poți rămâne fără pensie. Când poate fi suspendată sau încetată plata de către Casa de...
Digi FM
A murit Dana Tapalagă, actrița din filmul „După dealuri”. Nuami Dinescu, mesaj sfâșietor: „Nu cred că există...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Patetic" / "Imaginile rușinii!" Ce au făcut argentinienii, în timp ce spaniolii erau pe podium și ridicau...
Pro FM
Nuntă în trupa Spice Girls: Mel C a fost mireasă la 52 de ani. Ce cadou i-a făcut Victoria Beckham, deși nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Matt Damon vorbește cu emoție despre Ben Affleck și prietenia lor de 45 de ani: “El este una dintre marile...
Adevarul
Orașul antic din România descoperit de pe Dunăre. Ce îi așteaptă la țărm pe turiștii ajunși la Drobeta-Turnu...
Newsweek
Când intră pensiile pe card și când sunt aduse de poștaș în august? Surpriză neplăcută pentru femei
Digi FM
Câți bani câștigă Spania după triumful la Cupa Mondială. FIFA împarte premii de sute de milioane de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
8 obiceiuri simple care ne pot proteja de stres, obezitate și boli cronice. Mulți le-au uitat sau nu le mai...
Digi Animal World
Trucul care îi face pe câini și pisici să bea mai multă apă vara. Ai ingredientul deja în bucătărie
Film Now
„Odiseea”, triumf la box office. Cel mai bun debut global al unui film regizat de Christopher Nolan
UTV
Cum l-au sărbătorit Laura Cosoi și cele patru fetițe pe Cosmin Curticăpean, la împlinirea vârstei de 50 de ani