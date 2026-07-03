La trei zile de la furtuna violentă care a lovit Bucureștiul, sute de șoferi încearcă să afle cine plătește pagubele provocate de copacii doborâți de vijelie. În funcție de locul în care s-a produs incidentul și de tipul de asigurare pe care îl au, proprietarii mașinilor avariate pot obține despăgubiri de la autoritățile locale, de la asiguratori sau, în unele cazuri, doar în instanță. Marius Constantinescu, director de daune și broker de asigurări, a explicat, într-o intervenție la Digi24, care sunt pașii pe care trebuie să îi urmeze șoferii pentru a-și recupera prejudiciul.

Procedura diferă de la un sector la altul. În sectoarele 1, 3 și 6 ale Capitalei, despăgubirile pot fi obținute doar în instanță, după o decizie definitivă.

În schimb, în sectoarele 2, 4 și 5, șoferii pot depune direct un dosar de despăgubire la primărie. În sectorul 2, termenul pentru depunerea documentelor este de 72 de ore de la producerea incidentului, iar în sectoarele 4 și 5 termenul este de 15 zile.

Dosarul trebuie să conțină:

o cerere de despăgubire;

o declarație pe propria răspundere;

actele proprietarului și ale autoturismului;

un deviz de reparație întocmit de un service autorizat;

o declarație privind existența sau inexistența unei polițe CASCO.

Ulterior, dosarul este analizat de o comisie a autorității locale, care decide dacă sunt îndeplinite condițiile pentru acordarea despăgubirii.

Totuși, specialistul atrage atenția că există o diferență între ajutoarele acordate de stat și despăgubirile propriu-zise.

„Primăriile nu au obligația legală de a despăgubi automat persoanele afectate de viituri. Ele pot centraliza pagubele și pot solicita acordarea de ajutoare de la Guvern. Însă acest tip de măsuri nu acoperă automat întreaga valoare a prejudiciului. Primăria poate să ajungă să plătească doar dacă se dovedește că a avut o culpă, cum ar fi neîntreținerea canalizării, a rigolelor sau alte deficiențe care au contribuit direct la producerea pagubei”, a explicat Marius Constantinescu.

Ce faci dacă ai sau nu ai CASCO

În cazul șoferilor care au o poliță CASCO, procedura este mai simplă. Proprietarul trebuie să avizeze dauna, să obțină documentele necesare de la autorități și să se adreseze asiguratorului.

„Legat de asigurările de tip CASCO, lucrurile sunt mult mai simple. Avizezi dauna, strângi documentele, ai o constatare de la ISU sau de la Poliție și cu acestea mergi către asigurător. Important de știut este că și în cazul asigurărilor CASCO, societățile de asigurări nu rămân în totalitate cu prejudiciul, ci pot face regres și se pot îndrepta către cei vinovați de producerea evenimentului, fie că discutăm despre o firmă care nu a toaletat arborii, fie despre o autoritate publică”, a explicat brokerul de asigurări.

Acesta a precizat și că decontarea directă nu poate fi folosită în astfel de situații: „Decontarea directă este valabilă doar în cazul accidentelor dintre două autovehicule care au RCA. În cazul pagubelor produse de furtună, acest mecanism nu se aplică”.

Pentru șoferii care nu au CASCO, primul pas este anunțarea autorităților și documentarea cât mai atentă a incidentului.

„Pasul numărul unu este obligația legală a fiecărui șofer să avizeze evenimentul la Poliția Rutieră pe raza căreia s-a întâmplat, la Biroul de Accidente cu Avarii. De acolo primește o autorizație de reparație, trimite un set de poze către autoritatea pe care o consideră competentă în cazul respectiv și, în funcție de răspunsul pe care îl primește, merge sau nu în instanță. Este necesar și să meargă într-un service să își demonteze mașina, pentru a vedea dacă mai sunt și alte pagube rezultate din același eveniment. La exterior mașina poate părea puțin avariată, însă după demontare se pot descoperi și alte daune”, a declarat Marius Constantinescu, pentru Digi24.

Când poți merge în instanță

În lipsa unei înțelegeri amiabile cu autoritatea locală sau cu persoana responsabilă pentru producerea pagubei, proprietarii se pot adresa instanței.

„Poate cădea un copac și din curtea unui vecin pe mașina mea. În acest caz, proprietarul poate încerca mai întâi o înțelegere amiabilă, iar ulterior se poate adresa instanței. În instanță pot câștiga, numai că soluționarea poate dura până la doi-trei ani. Este ultima variantă pe care o pot accesa astfel încât să își recupereze prejudiciul”, a spus specialistul.

Totuși, șoferii nu trebuie să aștepte finalizarea procesului pentru a-și repara mașina.

„În momentul în care ai autorizație de reparație de la Poliție, poți repara mașina și păstrezi fotografii cu autoturismul avariat, fotografii cu autoturismul reparat, factura, devizul și pozele din service. Dacă șoferul și-a documentat bine cazul și a identificat vinovatul, în peste 90% dintre situații instanța îi dă dreptate și își poate recupera prejudiciul. Nu am întâlnit cazuri în care cineva să aibă un prejudiciu și instanța să nu-i acorde dreptul de a fi despăgubit”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.