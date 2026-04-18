Cum schimbă ASF regulile pentru pensiile Pilon III: fără prag de 90 de contribuții și mai multă flexibilitate la încasarea banilor

O normă emisă de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), intrată în vigoare miercuri, aduce schimbări importante pentru românii care contribuie la pensiile facultative (Pilonul III). Participanții pot retrage banii de la 60 de ani chiar dacă nu au minimum 90 de contribuții lunare, iar cei aflați în plată își pot modifica oricând modalitatea de încasare, de la mandat poștal la virament bancar sau invers.

Modificările sunt prevăzute în Norma nr. 10/2026, care schimbă regulile privind utilizarea activului personal net din pensiile facultative.

Cea mai importantă noutate este eliminarea obligației de a avea minimum 90 de contribuții lunare pentru a putea retrage banii.

Până acum, această condiție se aplica alături de celelalte criterii de retragere. De acum, ea nu mai este necesară. Astfel, participanții își pot încasa economiile dacă au împlinit 60 de ani, dar nu au acumulat suficient pentru o pensie minimă, dacă beneficiază de pensie de invaliditate sau, în caz de deces, sumele sunt plătite moștenitorilor.

Accesul la bani nu mai depinde, așadar, de durata contribuției, ci de situația concretă a participantului.

Modificări importante apar și în privința documentelor. Până acum, în anumite situații, participanții puteau depune fie copia cărții de identitate, fie copia pașaportului.

Noua regulă elimină această opțiune: de acum este acceptată doar copia documentului de identitate valabil (carte de identitate), ceea ce standardizează procedura.

Dacă solicitarea este făcută printr-un mandatar sau reprezentant legal, trebuie depuse atât actele de identitate ale ambelor persoane, cât și procura specială autentică sau documentele care atestă calitatea de reprezentant, toate valabile la data depunerii cererii.

Poți schimba oricând cum îți primești banii

Pentru participanții la Pilonul III care au ales plata în rate, regula devine mai flexibilă. Pe parcursul derulării plăților, aceștia pot modifica tipul de plată, inclusiv trecerea la plată unică sau ajustarea valorii ratelor, dar și modalitatea de încasare, respectiv trecerea de la mandat poștal la virament bancar sau invers. Totodată, își pot actualiza datele bancare, inclusiv codul IBAN.

Pentru aceste modificări este necesară depunerea unei cereri la administratorul fondului, însoțită de documentul de identitate și, dacă este cazul, de procura specială autentică.

În situația în care se optează pentru plata în cont bancar, trebuie transmis și un document emis de bancă, cum ar fi un extras de cont, din care să rezulte titularul contului și codul IBAN.

Cum se trimit documentele și ce obligații apar

Documentele pot fi depuse direct la sediul administratorului, trimise prin poștă sau curier ori transmise prin mijloace electronice. În cazul transmiterii online, procura trebuie să fie semnată cu semnătură electronică calificată.

Administratorii fondurilor au obligația de a procesa cererile în cel mult cinci zile lucrătoare de la primirea documentației complete.

În același timp, norma introduce și câteva obligații pentru participanți și beneficiari: dacă un cont bancar declarat inițial este închis, trebuie comunicat un nou cont, pe baza unui document care atestă IBAN-ul și titularul.

Persoanele exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate trebuie să transmită documente justificative, iar cei care aleg plata prin mandat poștal și folosesc carte electronică de identitate fără domiciliu sunt obligați să prezinte un document care confirmă adresa de domiciliu.

