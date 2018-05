Cum se vede inflația în coșul de cumpărături și când s-ar putea tempera creșterea prețurilor

Statistica vine să confirme ceea ce românii văd în fiecare zi în magazine: preţurile tot mai mari. Rata anuală a inflaţiei a mai bătut un record - a ajuns 5,2 la sută luna trecută, cel mai mare nivel din ultimii cinci ani. Pe lista scumpirilor sunt legumele, fructele, dar plătim mai mult şi pentru utilităţi şi carburanţi.

„Fructele proaspete s-au scumpit cel mai mult față de decembrie. Prețul lor a creacut în medie cu 14 procente. De exemplu, un kilogram de pere costă acum 8 lei. În decembrie, cu aceiași bani am fi putut lua cu o pară în plus din hipermarket. Legumele s-au scumpit și ele în primele 4 luni din an. Prețul cartofilor, de exemplu, a crescut cu peste 6 procente. Au fost, însă, legume pentru care scoatem acum chiar și mai mulți bani din buzunar. Dacă anul trecut ouăle erau în topul scumpirilor, acum conduc în cel al ieftinirilor. Prețul lor s-a redus în 4 luni cu 18%. Dacă în decembrie cumpăram 4 ouă cu 3 lei și 24 de bani, acum cu aceeași sumă cumpărăm cu un ou în plus”, relatează Cristina Sbîrn, jurnalist Digi24.

Majorările de preţuri, mai ales în cazul fructelor şi legumelor, au fost dictate de importuri.

Specialiştii spun că scumpirile s-ar putea tempera, odată apariţia producţiei interne. Dar, cu o condiţie:

„Dacă guvernul continuă cu creșterea prețurilor administrative, energie electrică, gaze, motivat sau nemotivat, evident că presiunea inflaționistă poate continua”, spune Cristian Pârvan, secretar general al Asociației Oamenilor de Afaceri din România.

O inflaţie atât de mare n-am mai avut din 2013, iar în ultimii cinci ani, au fost şi perioade în care inflaţia a fost negativă. Acum, majorările de preţuri se văd inclusiv în facturile la utilităţi.

De la începutul anului, factura la gaze a crescut cu peste 10%.

Românii plătesc mai mult şi pentru carburanţi.

„Din decembrie și până în prezent, prețul unui litru de benzină a crescut, în medie, cu aproximativ 4%. Asta înseamnă că pentru un plin plăteam la sfârșitul anului trecut 250 de lei, iar acum lăsăm la casă cu 10 lei mai mult. Prețul carburanților are un efect de domino: transportul este inclus în costul tuturor celorlalte produse”, relatează Claudiu Mihuț, jurnalist Digi24.

Săptămâna trecută, guvernatorul Băncii Naţionale a avertizat că inflaţia va creşte. Estimarea BNR pentru finalul anului e 3,6%