Dumitru Chisăliță a anunțat că România are suficiente gaze naturale pentru sezonul rece, deși rezervele din depozite sunt cu aproximativ 10% sub nivelul înregistrat în 2025. Ministrul Energiei a precizat, luni seară la Digi24, că țara noastră se află în primele cinci state europene în privința gradului de umplere a depozitelor și că stocurile actuale sunt mai mari decât cele din urmă cu 5-10 ani, când consumul era cu 20-30% mai ridicat.

„Suntem în momentul de față la un nivel cu circa 10% sub anul 2025. În același timp suntem top cinci țări europene din perspectiva gradului de umplerea depozitelor, adică stăm mult mai bine decât media europeană, stăm mult mai bine decât alte aproximativ 20 de țări din Europa”, a declarat ministrul Energiei, luni seară la Digi24.

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Chisăliță a explicat că nivelul actual al rezervelor trebuie raportat și la evoluția consumului de gaze din ultimii ani.

„În același timp trebuie să spunem că această cantitate pe care o avem în momentul de față este o cantitate mult mai mare decât cantitățile care le aveam acum 5, 6, 7, 10 ani de zile când consumul era cu cel puțin 20-30% mai mare”, a completat acesta.

Ministrul a concluzionat că stocurile existente ar trebui să permită traversarea sezonului rece fără probleme: „Aceste elemente ne permit să afirmăm că în iarna aceasta gazele naturale vor fi suficiente pentru a trece cu bine”.

Editor : A.P.