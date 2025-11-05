Live TV

Cum sunt afectați transportatorii de creșterea accizelor. Economist: „Nu putem compensa prin taxe o colectare slabă”

Andreea Dobra Data publicării:
camioane la protest
Foto: Profimedia
Din articol
UNTRR cere extinderea și majorarea rambursării „Este o problemă strategică, nu doar contabilă” Cum poate deveni rambursarea eficientă și rapidă

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) a cerut Ministerului Finanțelor modificarea proiectului privind schema de compensare a creșterii accizei la motorină, afirmând că majorările fiscale au împins alimentările camioanelor în Ungaria, Croația și Slovenia, iar România pierde venituri importante din accize și TVA. Într-o analiză pentru Digi24.ro, economistul Dragoș Huru a avertizat că efectele depășesc zona bugetară și reprezintă o problemă de strategie economică și competitivitate pe termen lung.

UNTRR a susținut că actualul proiect este insuficient și că perioada eligibilă a schemei trebuie extinsă.

„Rambursarea trebuie aplicată și pentru motorina achiziționată între 31 martie și 31 iulie 2025. În plus, sprijinul trebuie majorat la 60 bani/litru pentru perioada 1 august – 31 decembrie 2025, pentru ca România să redevină competitivă”, a transmis organizația într-un document adresat Ministerului Finanțelor.

UNTRR cere extinderea și majorarea rambursării

Potrivit transportatorilor, acciza majorată la 509 euro/1000 litri, cu 172 de euro peste pragul minim european, a creat un dezavantaj competitiv major.

Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România a afirmat că „motorina profesională din România este mai scumpă cu 11–15 eurocenți față de Ungaria, 21 eurocenți față de Croația și 10–14 eurocenți față de Slovenia, diferențe care depășesc marja de profit a firmelor românești”.

Organizația a explicat în documentul trimis Ministerului Finanțelor, faptul că rezervoarele camioanelor pot ajunge la 1.500 de litri, ceea ce permite parcurgerea a 3.000–4.000 de kilometri fără o nouă alimentare.

„Transportatorii care merg spre Germania alimentează în Ungaria, cei care merg spre Italia, alimentează în Croația. Dacă nu se intervine rapid, baza de colectare a accizelor în România va continua să scadă”, a avertizat UNTRR.

În același timp, transportatorii au criticat și întârzierile cu care s-au făcut rambursările în programele anterioare: „Fără o rambursare rapidă și predictibilă, firmele vor continua să alimenteze în afara țării. România pierde bani, iar operatorii români pierd competitivitate.”

„Este o problemă strategică, nu doar contabilă”

Economistul Dragoș Huru a transmis într-o analiză pentru Digi24.ro că impactul fiscal este dificil de calculat în lipsa unor date privind volumul real al alimentărilor din România. „Nu putem vorbi doar despre un calcul contabil. Este o problemă de strategie economică și de securitate. România depinde de transportul rutier, în condițiile în care infrastructura feroviară este printre cele mai slabe din UE”, a afirmat acesta.

El a atras atenția că o acciză ridicată și un mecanism lent de rambursare pot descuraja investițiile străine și pot accentua dezechilibrele economice.

„Fără o politică fiscală coerentă și fără modernizarea proceselor bugetare, România riscă să piardă atât venituri, cât și oportunități de dezvoltare. (...) Pe termen scurt, o rambursare de 60 bani/litru poate avea un efect pozitiv și poate reduce migrarea alimentărilor. Dar fără îmbunătățiri logistice și infrastructurale, România rămâne într-o poziție vulnerabilă”, a transmis economistul Dragoș Huru pentru Digi24.ro. 

UNTRR a anunțat că rămâne deschisă dialogului cu Ministerul Finanțelor și a transmis că aplicarea retroactivă și majorarea sprijinului sunt esențiale pentru a readuce alimentările în țară.

„Rambursarea eficientă este singura soluție pentru a proteja sectorul de transport, un domeniu strategic care a crescut anul trecut atât pe segmentul intern, cât și pe cel internațional”, este concluzia transportatorilor. 

Cum poate deveni rambursarea eficientă și rapidă

Economistul Dragoș Huru a transmis că rambursarea accizei nu poate fi îmbunătățită prin măsuri punctuale, ci doar prin schimbări reale în modul în care statul își gestionează finanțele.

„Nu putem operaționaliza rambursările prin acțiuni făcute în grabă, fără structură. Este nevoie de modernizarea bugetului, de o colectare mai bună a taxelor și de control asupra cheltuielilor”, a spus acesta pentru Digi24.ro.

Totodată, arată că sectorul transporturilor din UE cere aceleași lucruri: mai puțină birocrație, digitalizarea procedurilor, tratament egal pentru toți transportatorii europeni și investiții mai mari în infrastructură.

Potrivit lui Huru, România are două probleme majore: încasează mult sub media europeană și cheltuie bani fără suficiente mecanisme de control.

„Creșterile de taxe îi lovesc pe cei care deja plătesc, nu pe cei care evită fiscalitatea”, a spus economistul, avertizând că măsuri precum majorarea accizei pot afecta competitivitatea.

Datele INS arată că anul trecut transportul intern și de tranzit a crescut cu 0,4%, transportul intern de mărfuri cu 7,7%, iar cel internațional cu 0,7%. Pentru 2025, BNR anticipează o creștere a exporturilor și a serviciilor de transport.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
1
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
alexandru nazare la guvern
3
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
micula1
5
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi încercat să împiedice...
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Digi Sport
Cum l-a numit Victoria pe David Beckham, după ce englezii au anunțat că și-a schimbat numele
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României, îl primește pe Mark Rutte, secretarul general NATO, la Palatul Cotroceni din București, 5 noiembrie 2025.
Mark Rutte, după discuțiile cu Nicușor Dan: Dacă va avea loc un atac...
Călin Georgescu.
Nume noi în anturajul lui Călin Georgescu. Rețeaua de influență care...
mircea abrudean
„Parlamentul poate funcționa și cu mai puțini aleși”. Mircea...
Poliție Franța
Franţa. Un şofer a intrat în mai mulți pietoni. Zece persoane...
Ultimele știri
Mark Rutte: „Nu mai reacționez la ședințele lui Putin. E plătit ca președinte al Rusiei, de aceea face ședințe”
Secretarul general al NATO a ajuns la Guvern. Mark Rutte a fost primit de premierul Ilie Bolojan
Bucureştenii din zonele Obor, Dacia, Floreasca nu vor mai avea probleme cu apa caldă, anunță Bujduveanu
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
titluri fidelis
A fost lansată o nouă ediție a titlurilor de stat FIDELIS, în lei și euro. Dobânzi neimpozabile de până la 7,70%
Sediul Ministerului Finanțelor cu drapel arborat
Ministerul Finanţelor: Costul de finanţare al statului pe termen lung a scăzut sub 7% pentru prima dată în acest an
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: „TVA nu crește și nici alte taxe în 2026. Eu sunt om corect față de români”
NATO Bucharest Nine (B9) meeting in Vilnius
Nicușor Dan: „Cred în continuare că nu era nevoie de majorarea TVA-ului”
un ospatar serveste mancare la masa
Majorarea sau menţinerea cotei de TVA în HoReCa va fi discutată în noiembrie, afirmă ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare
Partenerii noștri
Pe Roz
Miss Universe, radicală când organizatorul concursului i-a spus unei concurente "Nu ți-am dat dreptul să...
Cancan
De ce a murit Emeric Ienei? Boala grea care l-a măcinat pe fostul mare antrenor
Fanatik.ro
După ce Emeric Ienei a murit, maghiarii și-au adus aminte de mandatul regretatului antrenor la naționala...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Anunț bombă al FRF: Mircea Lucescu, selecționerul României și după Mondialul din 2026!? „Mergem mai departe...
Adevărul
„A house of dynamite”, filmul care a dat fiori cinefililor și a pus pe jar Pentagonul. „Mi-a venit să plâng”
Playtech
Când intră alocațiile pe card în noiembrie. Când livrează poștașii banii oferiți de stat
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi Sport
FCSB a trimis o solicitare la UEFA, după moartea lui Emeric Ienei
Pro FM
Corpul ei, sculptură, atitudinea, forță pură. Teyana Taylor, cu abdomenul cu pătrățele la vedere, într-o...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Bărbat din Bihor condamnat la 12 ani de închisoare pentru că și-a lovit vecinul cu mașina, în timp ce acesta...
Newsweek
DOCUMENT Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Anthony Hopkins recunoaște că și-a înșelat a doua soție: "A închis ochii la tot ce făceam. Ani mai târziu a...
UTV
Dana Nălbaru, fosta solistă Hi-Q, revine în muzică. Noua piesă e compusă „din dragoste pentru Dumnezeu”