Cum va funcționa platforma SAFE care va conecta operatorii economici cu firmele românești de apărare

Guvernul şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale au prezentat prototipul platformei SAFE, un sistem digital care va conecta contractorii implicaţi în proiectele europene de apărare cu firmele româneşti ce deţin capabilităţi industriale relevante. Executivul urmăreşte prin această platformă creşterea producţiei localizate în România la minimum 50% în cadrul proiectelor dezvoltate prin instrumentul european SAFE.

Cancelaria prim-ministrului şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale au organizat joi, la Palatul Victoria, un workshop dedicat testării prototipului platformei guvernamentale de matchmaking industrial SAFE.

Potrivit unui comunicat al Guvernului transmis vineri, platforma este un instrument digital dezvoltat pentru facilitarea conectării între contractorii implicaţi în proiectele finanţate prin instrumentul european SAFE şi operatorii economici din România care deţin capabilităţi industriale relevante proiectelor SAFE.

„În cadrul Planului naţional SAFE pentru industria europeană de apărare, se vor încheia o serie de acorduri de cooperare, care includ cerinţe de cooperare şi obligaţii specifice pentru contractori, iar Guvernul îşi propune prin acestea un nivel de localizare de minim 50%. Prin platforma digitală SAFE ţintim să creştem procentul de localizare a producţiei industriale în România. În cadrul evenimentului au fost prezentate scopul, arhitectura generală şi principalele funcţionalităţi ale platformei, precum şi modul în care aceasta va contribui la dezvoltarea lanţurilor valorice şi de aprovizionare aferente proiectelor SAFE”, se arată în comunicat.

Participanţii au avut posibilitatea de a înţelege în mod direct prototipul platformei şi de a analiza fluxurile funcţionale privind înregistrarea operatorilor economici, completarea profilului acestora şi identificarea automată a potenţialilor parteneri industriali compatibili, informează sursa citată.

„Sistemul funcţionează pe baza unui mecanism automatizat prin care contractorii SAFE îşi pot publica nevoile industriale specifice, iar companiile interesate îşi pot prezenta capabilităţile de producţie, domeniile de activitate, certificările şi experienţa relevantă. Platforma realizează potriviri automate între cerere şi ofertă, fără intervenţie manuală din partea autorităţilor. Arhitectura platformei a fost concepută cu un grad ridicat de automatizare, care va include verificări administrative şi fiscale automate. Platforma digitală SAFE nu va fi utilizată pentru derularea procedurilor de achiziţie publică şi nu reprezintă o platformă de atribuire a contractelor. Rolul acesteia este exclusiv de a facilita conectarea între operatorii economici şi identificarea rapidă a unor potenţiali parteneri industriali pentru proiectele dezvoltate în cadrul instrumentului european SAFE”, conform comunicatului.

La workshop au participat reprezentanţi ai unor structuri asociative relevante pentru mediul de afaceri şi industria naţională, în cadrul unui format-pilot de lucru destinat testării funcţionalităţilor prototipului platformei şi colectării de feedback tehnic şi operaţional din partea utilizatorilor, precizează Guvernul.

Printre participanţi s-au numărat reprezentanţi ai Organizaţiei Patronale Industria de Apărare (OPIA), Patronatului Industriei Române de Apărare (ROMDEF), Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică şi Navală, Confederaţiei Patronale Concordia, Fundaţiei Romanian Business Leaders şi Asociaţiei Unmanned Vehicle Systems România.

