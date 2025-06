Cum vrea Guvernul să deblocheze banii din PNRR. Dragoș Pîslaru: „Dacă lucrurile vor merge, pe 14-15 iulie avem un acord”

Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a spus după ședința de Guvern că a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru absorbția integrală a banilor nerambursabili din PNRR și că unele proiecte vor fi mutate pe componenta de împrumut a planului. Ministrul a adăugat că Guvernul se va concentra până în noiembrie să deblocheze fondurile suspendate din cererea 3 de plată și să depună și cererea de plată 4, astfel încât banii să intre în bugetul statului până la finalul anului.

„Situația PNRR este una complicată. Vestea pozitivă este că am agreat cu Comisia Europeană un plan de lucru pentru perioada următoare, și anume ca în următoarele două săptămâni să lucrăm intens împreună cu Comisia Europeană pentru a lămuri situația celor două paliere. Avem deja un preacord care de data asta a fost reconfirmat legat de componenta nerambursabilă, unde în acest moment vă pot spune că stăm bine și că avem o abordare care să permită ca România să absoarbă toți banii nerambursabili din PNRR, ceea ce este foarte important”, a spus Pîslaru.

„Acest lucru înseamnă că trebuie să existe niște permutări, pentru că am adus proiecte care erau bune, mature și care se puteau îndeplini până în finalul anului 2026 și le-am mutat pe componenta de împrumut. Am agreat că vom încerca să păstrăm toate proiectele pe care le mai avem, care sunt cu grad de risc scăzut în ceea ce privește implementarea până în 2026 și să ne concentrăm împreună, la nivel tehnic, să discutăm de toate celelalte proiecte cu risc mediu, având în vedere că deja am inițiat împreună cu colegii miniștri o consultare și o monitorizare foarte complexe pentru a ne asigura că există o asumare la nivelul fiecărui minister de linia situației pe aceste proiecte”, a adăugat el.

El a spus că termenul limită pentru transmiterea acestor situații la MIPE este miercuri și urmează încă două săptămâni în care se va clarifica ce proiecte vor fi reținute.

„Am agreat că în această revizuire a PNRR vom încerca să simplificăm țintele și jaloanele, astfel încât pe de o parte să avem acest clarificare, să scoatem toate acele jaloane, ținte intermediare, să putem să aducem un pachet bun de reforme care pot fi îndeplinite rapid pentru cererea de plată 4 și să ne asigurăm în același timp că reformele care au poate un cost bugetar mare sunt împinse către cele din anul următor”, a spus Pîslaru.

„Am discutat de cam cam cum arăta calendarul până la sfârșitul PNRR. În mod evident am discutat de ideea de a avea încă două cereri de plată anul viitor. Deocamdată n-am stabilit un calendar fix, pentru că ține de discuțiile de reașezare pentru partea aceasta de revizuire. Dacă lucrurile vor merge, pe 14-15 iulie avem un acord, trimitem PNRR pentru aprobare, procesul de aprobare va dura 2-3 luni, chiar 3 luni jumătate. Până pe 25 noiembrie ne concentrăm să deblocăm banii suspendați de pe cererea de plată 3 – 860 milioane de euro - și să depunem cererea de plată 4 imediat cum vom avea acordul de plată revizuit”, a adăugat el.

