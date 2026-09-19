Având în vedere că România se pregătește pentru o nouă evaluare importantă a ratingului suveran și în contextul avertismentului agenției Fitch privind riscul retrogradării la „junk” în cazul în care criza politică se prelungește, consultantul fiscal Adrian Negrescu a declarat, la Digi24, că în ochii investitorilor economia românească este volatilă. Mai mult, el a explicat că instabilitatea politică „nu face altceva decât să ne coste pe fiecare dintre noi”.

Malgorzata Krzywicka, analistă la agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings, a declarat, pentru Bloomberg, că România este într-o cursă contracronometru pentru a evita retrogradarea la categoria „junk”, în contextul în care o criză politică prelungită pune în pericol credibilitatea fiscală.

Întrebat dacă este pentru prima dată când apare în presa străină o informație pe surse privind un posibil verdict al unei agenții de rating, consultantul fiscal a explicat: „Nu, nu, s-au mai întâmplat astfel de lucruri. Agențiile, de regulă, comunică prin intermediul analiștilor lor diverse perspective legate de dinamica economiilor care sunt monitorizate. Ceea ce a spus analistul de la această agenție reflectă într-adevăr situația concretă din România, faptul că avem o instabilitate politică care se accentuează și care generează, din păcate, multe semne de întrebare în ochii investitorilor. Dobânzile la care se împrumută România au atins un nou nivel foarte, foarte ridicat. Este cea mai mare dobândă pe care o plătesc țările europene în momentul de față. Din punct de vedere economic, într-adevăr, situația este sub semnul întrebare din perspectiva decizională, ceea ce va face autoritatea publică, clasa politică pentru a repune până la urmă economia românească pe linia de plutire”.

Adrian Negrescu a explicat că, pe data de 2 octombrie, când este așteptat raportul S&P, România nu va avea un Executiv.

„Cu siguranță, pe data de 2 octombrie, atunci când Standard & Poor's va prezenta public raportul privind România nu vom avea un Guvern instalat la Palatul Victoria pentru simplul motiv că președintele țării abia săptămâna viitoare luni face nominalizare oficială, iar probabil marți va ajunge în Monitorul Oficial. Vor trece încă 10 zile până când premierul desemnat va trebui să-și construiască un cabinet, să își creeze un program de guvernare și abia probabil pe 1 octombrie ar fi cel mai rapid moment în care premierul Siegfried Mureșan ar veni în Parlament pentru votul de învestitură. Dar cu siguranță acest vot va fi amânat pentru după data de 2 octombrie, în așa fel încât să nu influențeze decizia celor de la S&P. Așa că din această perspectivă nu cred că sunt emoții, nu cred că vom avea un guvern mai devreme de data de 2 octombrie.

Pe de altă parte, dacă într-adevăr, în săptămâna următoare acest guvern Mureșan va cădea, adică nu va obține voturile în Parlament, rămânem în aceeași stare de incertitudine, care necesită într-adevăr un efort din partea clasei politice. Nu poți de patru luni și ceva să stai fără un Guvern capabil să ia niște decizii absolut esențiale pentru țară. Și mă refer, în primul rând, la rectificarea aia bugetară. Ce se va întâmpla mai departe rămâne de văzut. Dacă președintele va nominaliza un alt personaj care să încerce să creeze o majoritate, dacă vom merge mai departe cu acest guvern interimar și Parlamentul își va asuma în sfârșit rolul de Legislativ în sensul de a realiza rectificarea bugetară și a propune un buget pentru anul viitor. Sunt foarte multe scenarii.

Cert este că în ochii investitorilor economia românească este volatilă, iar faptul că nu avem într-adevăr această stabilitate politică nu face altceva decât să ne coste pe fiecare dintre noi în parte prin ratele la dobânzi, prin împrumuturile foarte scumpe pe care le face statul român”, a mai explicat Negrescu.

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Editor : A.M.G.