Dacia va relua producția mașinilor la Mioveni începând cu luna mai

Producţia de maşini în uzinele Dacia de la Mioveni va fi reluată la începutul lunii mai. După Paşte, se reia activitatea în Uzina Mecanică şi Şasiuri. Joi, sindicaliştii din uzinele Dacia de la Mioveni şi reprezentanţii patronatului au semnat un acord privind reluarea activităţii în fabrică, transmite Mediafax.

Potrivit reprezentanţilor angajaţilor, oamenii se pot întoarce la muncă doar în condiţii de siguranţă, aşa că s-a stabilit ca întreaga activitate de producţie de maşini să fie reluată începând cu data de 4 mai.

„Noi am analizat ce se întâmplă în România. Am văzut cam cum se prevede problema pandemiei şi am dat răgaz angajatorului nostru, Dacia, să facă toate condiţiile pentru a relua în condiţii de securitate activitatea pentru toţi salariaţii”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Nicolae Paveslescu, lider sindicatul Dacia.

Potrivit reprezentanţilor sindicatului din fabrica Dacia, a doua zi după Paşte, 250 de oameni din cei peste 4.000 de salariaţi din Uzina Mecanică şi Şasiuri vor începe producţia de motoare şi cutii de viteză.

Tot atunci, alţi 190 de oameni vor începe să lucreze în departamentul „presaj”, unde se produce o parte din piesele folosite la fabricarea autoturismelor.

Pavelescu spune că cei 440 de angajaţi care vor începe lucrul mai devreme vor veni la serviciu pe bază de voluntariat, iar angajaţii din categoria de risc, predispuşi îmbolnăvirii cu COVID-19, vor sta acasă.

„Fabricaţia de automobile se reia în data de 4 mai. În schimb, la uzina de mecanică, a doua zi după Paşte, vor începe lucrul 250 de oameni, într-o singură echipă. În zona de vehicule, va lucra cu 190 de oameni, în două echipe. Lucrul se face pe bază de voluntariat şi vom avea în vedere ca oamenii care sunt expuşi, adică, cei cu boli cornice, boli profesionale, să fie evitaţi, chiar dacă vor dori să lucreze voluntar”, a spus liderul de sindicatul Dacia.

Potrivit unor surse din cadrul uzinelor Dacia, până la reluarea integrală a activităţii, angajaţii Dacia vor sta acasă în condiţiile negociate în contractul colectiv de muncă.

În fabrica Dacia lucrează peste 13.000 de oameni, iar activitatea a fost oprită în luna martie.

