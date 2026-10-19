Live TV

Damen Holding contestă în instanță decizia care a permis vânzarea Șantierului Naval Mangalia către Rheinmetall la un preț redus

Data publicării:
Șantierul naval Damen Mangalia.
Șantierul naval Damen Mangalia. Foto: Facebook
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum a fost redus prețul de vânzare al Șantierului Naval Mangalia Argumentele Damen Holding și poziția statului român Rheinmetall și MSC anunță planurile pentru Șantierul Naval Mangalia

Damen Holding BV, principalul creditor al Șantierului Naval Mangalia, contestă în instanță decizia care a permis modificarea procedurii de vânzare și reducerea prețului de pornire a licitației. În baza acestei hotărâri, Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câștigătoare, cu o ofertă de 138 de milioane de euro, față de prețul inițial de 184 de milioane de euro. Contestația urmează să fie analizată pe 4 noiembrie de Tribunalul Constanța, potrivit News.ro.

Soarta Șantierului Naval Mangalia rămâne incertă, după ce Damen Holding BV, compania olandeză care deține 49% din acțiuni și 70% din totalul creanțelor, a atacat hotărârea judecătorului-sindic prin care a fost permisă schimbarea regulilor de valorificare a activului. Împreună cu societățile sale subsidiare, grupul olandez controlează Adunarea Creditorilor, care a aprobat anterior o altă strategie de vânzare.

Pe 9 octombrie, după patru licitații fără rezultat, Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câștigătoarea procedurii de vânzare, oferind 75% din valoarea stabilită inițial. Compania este o subsidiară a grupului german Rheinmetall, fiind deținută integral de Rheinmetall Liegenschaften Und Vermietung GmbH.

Cum a fost redus prețul de vânzare al Șantierului Naval Mangalia

Disputa privind modalitatea de valorificare a șantierului a început pe 14 mai 2026, când lichidatorul judiciar CITR a solicitat judecătorului-sindic „încuviințarea valorificării activului în condițiile Codului de procedură civilă”. Această procedură permite reducerea prețului de pornire la 75%, iar ulterior la 50%, în cazul în care nu există ofertanți dispuși să achite suma inițială.

În aceeași zi, Damen Holding a transmis instanței condițiile în care ar putea aproba strategia de vânzare, propunând organizarea a șase licitații lunare consecutive, toate cu un preț de pornire de 184 de milioane de euro. Propunerea a fost aprobată pe 22 mai de Adunarea Creditorilor, inclusiv prin votul companiei olandeze.

Ulterior, pe 11 iunie, reprezentanții Șantierului Naval 2 Mai, societate controlată de statul român și acționar majoritar la Damen Mangalia, cu 51% din acțiuni, au solicitat instanței aplicarea procedurii prevăzute de Codul de procedură civilă, care permite diminuarea prețului.

Primele trei licitații, organizate în iunie, iulie și august, conform strategiei aprobate de creditori, nu au atras niciun cumpărător. Considerând că există un blocaj procedural, judecătorul-sindic a decis schimbarea modalității de vânzare. A urmat o a patra licitație, la prețul inițial de 184 de milioane de euro, iar apoi cea din 9 octombrie, când suma a fost redusă la 138 de milioane de euro.

Înscrisă la licitație în ultimul moment, Rheinmetall Real Estate România SRL a oferit noul preț de pornire și a fost declarată câștigătoare. Procedura accelerată care a făcut posibilă această reducere este contestată acum de creditorul olandez.

Argumentele Damen Holding și poziția statului român

Unul dintre argumentele formulate în apelul de 19 pagini, document consultat de News.ro, se referă la aplicarea unei prevederi din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, modificată la sfârșitul anului trecut.

În forma anterioară a legii, vânzarea bunurilor prin licitație publică putea fi realizată și potrivit Codului de procedură civilă, în anumite condiții:

„În cazul vânzării bunurilor prin licitaţie publică, aceasta se va putea efectua şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă un regulament de vânzare sau în ipoteza în care, deşi a fost aprobat un regulament de vânzare, bunurile nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni, la cererea lichidatorului judiciar, aprobată de judecătorul-sindic, vânzarea bunurilor se va efectua prin licitaţie publică, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă”.

În interpretarea reprezentanților Damen Holding, instanța a aplicat o formulare care nu mai era în vigoare, întrucât modificările legislative de la sfârșitul anului 2025 au eliminat sintagma „dar nu mai mare de 12 luni”. Compania contestă și modul în care a fost interpretată noțiunea de „termen rezonabil”, care nu este definită concret.

De cealaltă parte, reprezentanții Șantierului Naval 2 Mai consideră că acțiunile creditorului olandez au contribuit la întârzierea vânzării, în condițiile în care procedura de faliment continuă să genereze creanțe suplimentare.

„Damen Holding a blocat procedura de valorificare prin neprezentarea în cadrul şedinţelor adunărilor creditorilor în vederea aprobării asupra strategiei de valorificare propusă încă din perioada de observaţie; ulterior trecerii debitoarei la faliment, ca urmare a neaprobării planului de reorganizare, a respins strategia de valorificare şi regulamentul aferent propus de lichidatorul judiciar. Strategia de valorificare şi metoda aplicabilă trebuie să ţină cont de situaţia debitorului şi a activului supus valorificării. Damen Holding nu aminteşte de creanţele curente care se acumulează în continuare în perioada de faliment şi care reduc şi mai mult şansele de recuperare”, se arată în întâmpinarea depusă în instanță de societatea controlată de stat, document consultat de News.ro.

Rheinmetall și MSC anunță planurile pentru Șantierul Naval Mangalia

În timp ce disputa privind procedura de vânzare urmează să fie analizată în instanță, grupul german a anunțat luni că intenționează să preia șantierul împreună cu compania elvețiană de transport maritim MSC, pentru a dezvolta activități de construcție navală civilă și militară.

„Rheinmetall şi compania elveţiană de transport maritim MSC intenţionează să achiziţioneze şantierul naval românesc Mangalia, situat la sud de Constanţa. Am fost desemnaţi câştigători, în urma unei licitaţii. Scopul preluării este de a înfiinţa un punct de producţie cu dublă utilizare, unde să poată fi dezvoltate şi desfăşurate în paralel atât activităţi de construcţie navală civilă, cât şi militară pentru pieţele interne şi internaţionale. În acest scop, situl va fi împărţit în viitor în diverse sectoare şi zone de securitate”, au transmis reprezentanții Rheinmetall, într-un comunicat de presă.

Potrivit companiei, tranzacția ar urma să fie finalizată în câteva săptămâni, iar prețul de aproximativ 138 de milioane de euro va fi achitat în comun de cei doi parteneri.

Șantierul de la Mangalia este avut în vedere pentru construcția a patru nave militare comandate de Guvernul României, dar și pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte navale militare. Prin această investiție, Rheinmetall urmărește să creeze o bază industrială care să permită extinderea activităților în sud-estul Europei.

„În urma achiziţiei, intenţionăm să extindem şi să modernizăm complet şantierul naval. Scopul nostru este de a dezvolta în continuare infrastructura existentă, de a îmbunătăţi condiţiile de producţie şi de a adapta capacitatea pentru a satisface cerinţele viitoare. Acest lucru va permite şantierului naval să joace pe termen lung un rol cheie în implementarea activităţilor noastre strategice în sud-estul Europei şi să ne consolideze prezenţa industrială în regiune”, a declarat Tim Wagner, directorul general al diviziei Sisteme Navale.

Interesul pentru preluarea șantierului fusese anunțat încă din 5 mai 2026, când Rheinmetall și MSC au transmis, într-un comunicat comun, că o asemenea investiție ar putea deschide „perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”.

MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de transport maritim și servicii logistice din lume, în timp ce grupul tehnologic german Rheinmetall este prezent în România din 2024, prin intermediul Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Hanz von Foerster / mulțime de oameni la un concert
1
„Apocalipsa: vineri, 13 noiembrie 2026”. De ce a prezis un grup de cercetători în anii...
Ciuperca
2
Un culegător de ciuperci polonez a găsit „Viagra din Himalaya”, o trufă rară care poate...
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
3
Florin Manole, ministrul propus la „Muncă” susţine „ferm” indexarea pensiilor, eliminarea...
Blood pressure measurement in progress
4
Ce activitate simplă poate reduce tensiunea arterială mai mult decât 30 de minute de...
Sfântul Luca 2026. Sursă Foto Getty Images
5
Sărbătoare în calendarul ortodox: Cine își serbează onomastica și cui trebuie să-i urezi...
Elina Svitolina și motivele divorțului de Monfils: "Gael a văzut totul!"
Digi Sport
Elina Svitolina și motivele divorțului de Monfils: "Gael a văzut totul!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
radu miruta foto gov ro
„Voiau să-l vândă cu 10 milioane de euro”. Radu Miruță răspunde acuzațiilor lui Ponta și ale celor din PSD privind șantierul Mangalia
santierul damen mangalia
Rheinmetall a cumpărat Șantierul Naval Mangalia cu 138 de milioane de euro. Reacția Guvernului
statueta justitie
Inspecţia Judiciară a demarat verificări cu privire la prezenţa judecătorului Marius Cătălin Croitoru în avionul privat spre Mykonos
Irineu Darau
Irineu Darău, despre viitorul Șantierului Naval Mangalia: „Nu există altă șansă decât SAFE” . Când s-ar putea debloca situația
Șantierul Naval Mangalia
Şantierul Naval Mangalia: după două licitaţii fără ofertanţi, urmează a nouă încercare de vânzare. Prețul de pornire, neschimbat
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Au început audierile miniștrilor din Guvernul Luca Niculescu: Barbu...
atac scoala bistrita colaj
Atac la o școală din Bistrița: o profesoară și un elev, răniți...
trump putin xi
Când și unde ar putea avea loc summitul Putin - Trump - Xi...
oprea muraru
Tensiuni și acuzații la audierea lui Oprea pentru Apărare, Muraru i-a...
Ultimele știri
Premieră „istorică” pe frontul din Ucraina. Un soldat rănit a fost evacuat cu o dronă aeriană folosită pentru atacuri
Ploșnițe în secția de Neurologie a Spitalului Colentina din București: șase pacienți au fost mutați
Val de demisii: demnitarii PNL renunță la funcții, la cererea partidului, înaintea votului pentru guvernul Luca Niculescu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A plecat stresată în pauza de masă și a devenit milionară. S-a întors la muncă și a continuat ca și cum nimic...
Cancan
Tatăl vitreg al Carlei Georgescu, românca de 19 ani ucisă în Anglia, a fost ARESTAT. Ce au descoperit...
Fanatik.ro
Invitată de FIFA, Rusia merge la Campionatul Mondial. România NU! Mesajul public al lui Răzvan Burleanu...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Dan Șucu, decizie radicală la Rapid! Ce se întâmplă în iarnă
Adevărul
Cu cât timp înainte se poate depune dosarul de pensionare și cât durează până intră prima pensie
Digieconomic
Pensia de invaliditate: cine poate beneficia, cum se obține și care este diferența față de pensia de handicap
Digi FM
Un preot a murit în timpul slujbei, strivit de un crucifix uriaș. Cu câteva clipe înainte, vorbise despre cât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Nicolae Mitea a ajuns să trăiască din 5.000 de lei pe lună și a spus totul despre Andreea Tonciu
Pro FM
Elton John, mărturisiri despre George Michael și lupta acestuia cu dependența: "Nu poți ajuta pe cineva care...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sylvester Stallone și Arnold Schwarzenegger nu se suportau deloc: "Ne uram cu adevărat". Cum au ajuns...
Adevarul
Un expert analizează propunerile Guvernul Niculescu privind Securitatea și Apărarea: „Fără Republica Moldova...
Newsweek
CCR decide joi dacă formula de calcul a pensiilor e constituțională. Care pensionari vor fi afectați? Și cum?
Digi FM
Inna, nașă de botez într-o ținută care a atras toate privirile. Ce a făcut artista înainte să intre în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ora de iarnă 2026. Când se schimbă ceasurile și de ce ne putem simți mai obosiți, deși dormim o oră în plus
Digi Animal World
Un cățel a devenit viral după ce și-a revăzut stăpânul. Cum a reacționat după ce acesta a lipsit doar o oră...
Film Now
Încasări uriașe din puține săli de cinema. Cel mai profitabil debut al unui documentar din ultimii 20 de ani
UTV
Mădălina Ghenea a ales o rochie neagră din dantelă la Bucharest Fashion Week. A continuat seara în club până...