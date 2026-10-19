Damen Holding contestă în instanță decizia care a permis vânzarea Șantierului Naval Mangalia către Rheinmetall la un preț redus

Damen Holding BV, principalul creditor al Șantierului Naval Mangalia, contestă în instanță decizia care a permis modificarea procedurii de vânzare și reducerea prețului de pornire a licitației. În baza acestei hotărâri, Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câștigătoare, cu o ofertă de 138 de milioane de euro, față de prețul inițial de 184 de milioane de euro. Contestația urmează să fie analizată pe 4 noiembrie de Tribunalul Constanța, potrivit News.ro.

Soarta Șantierului Naval Mangalia rămâne incertă, după ce Damen Holding BV, compania olandeză care deține 49% din acțiuni și 70% din totalul creanțelor, a atacat hotărârea judecătorului-sindic prin care a fost permisă schimbarea regulilor de valorificare a activului. Împreună cu societățile sale subsidiare, grupul olandez controlează Adunarea Creditorilor, care a aprobat anterior o altă strategie de vânzare.

Pe 9 octombrie, după patru licitații fără rezultat, Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câștigătoarea procedurii de vânzare, oferind 75% din valoarea stabilită inițial. Compania este o subsidiară a grupului german Rheinmetall, fiind deținută integral de Rheinmetall Liegenschaften Und Vermietung GmbH.

Cum a fost redus prețul de vânzare al Șantierului Naval Mangalia

Disputa privind modalitatea de valorificare a șantierului a început pe 14 mai 2026, când lichidatorul judiciar CITR a solicitat judecătorului-sindic „încuviințarea valorificării activului în condițiile Codului de procedură civilă”. Această procedură permite reducerea prețului de pornire la 75%, iar ulterior la 50%, în cazul în care nu există ofertanți dispuși să achite suma inițială.

În aceeași zi, Damen Holding a transmis instanței condițiile în care ar putea aproba strategia de vânzare, propunând organizarea a șase licitații lunare consecutive, toate cu un preț de pornire de 184 de milioane de euro. Propunerea a fost aprobată pe 22 mai de Adunarea Creditorilor, inclusiv prin votul companiei olandeze.

Ulterior, pe 11 iunie, reprezentanții Șantierului Naval 2 Mai, societate controlată de statul român și acționar majoritar la Damen Mangalia, cu 51% din acțiuni, au solicitat instanței aplicarea procedurii prevăzute de Codul de procedură civilă, care permite diminuarea prețului.

Primele trei licitații, organizate în iunie, iulie și august, conform strategiei aprobate de creditori, nu au atras niciun cumpărător. Considerând că există un blocaj procedural, judecătorul-sindic a decis schimbarea modalității de vânzare. A urmat o a patra licitație, la prețul inițial de 184 de milioane de euro, iar apoi cea din 9 octombrie, când suma a fost redusă la 138 de milioane de euro.

Înscrisă la licitație în ultimul moment, Rheinmetall Real Estate România SRL a oferit noul preț de pornire și a fost declarată câștigătoare. Procedura accelerată care a făcut posibilă această reducere este contestată acum de creditorul olandez.

Argumentele Damen Holding și poziția statului român

Unul dintre argumentele formulate în apelul de 19 pagini, document consultat de News.ro, se referă la aplicarea unei prevederi din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, modificată la sfârșitul anului trecut.

În forma anterioară a legii, vânzarea bunurilor prin licitație publică putea fi realizată și potrivit Codului de procedură civilă, în anumite condiții:

„În cazul vânzării bunurilor prin licitaţie publică, aceasta se va putea efectua şi potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă. În cazul în care adunarea creditorilor nu aprobă un regulament de vânzare sau în ipoteza în care, deşi a fost aprobat un regulament de vânzare, bunurile nu au fost valorificate într-un termen rezonabil, dar nu mai mare de 12 luni, la cererea lichidatorului judiciar, aprobată de judecătorul-sindic, vânzarea bunurilor se va efectua prin licitaţie publică, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă”.

În interpretarea reprezentanților Damen Holding, instanța a aplicat o formulare care nu mai era în vigoare, întrucât modificările legislative de la sfârșitul anului 2025 au eliminat sintagma „dar nu mai mare de 12 luni”. Compania contestă și modul în care a fost interpretată noțiunea de „termen rezonabil”, care nu este definită concret.

De cealaltă parte, reprezentanții Șantierului Naval 2 Mai consideră că acțiunile creditorului olandez au contribuit la întârzierea vânzării, în condițiile în care procedura de faliment continuă să genereze creanțe suplimentare.

„Damen Holding a blocat procedura de valorificare prin neprezentarea în cadrul şedinţelor adunărilor creditorilor în vederea aprobării asupra strategiei de valorificare propusă încă din perioada de observaţie; ulterior trecerii debitoarei la faliment, ca urmare a neaprobării planului de reorganizare, a respins strategia de valorificare şi regulamentul aferent propus de lichidatorul judiciar. Strategia de valorificare şi metoda aplicabilă trebuie să ţină cont de situaţia debitorului şi a activului supus valorificării. Damen Holding nu aminteşte de creanţele curente care se acumulează în continuare în perioada de faliment şi care reduc şi mai mult şansele de recuperare”, se arată în întâmpinarea depusă în instanță de societatea controlată de stat, document consultat de News.ro.

Rheinmetall și MSC anunță planurile pentru Șantierul Naval Mangalia

În timp ce disputa privind procedura de vânzare urmează să fie analizată în instanță, grupul german a anunțat luni că intenționează să preia șantierul împreună cu compania elvețiană de transport maritim MSC, pentru a dezvolta activități de construcție navală civilă și militară.

„Rheinmetall şi compania elveţiană de transport maritim MSC intenţionează să achiziţioneze şantierul naval românesc Mangalia, situat la sud de Constanţa. Am fost desemnaţi câştigători, în urma unei licitaţii. Scopul preluării este de a înfiinţa un punct de producţie cu dublă utilizare, unde să poată fi dezvoltate şi desfăşurate în paralel atât activităţi de construcţie navală civilă, cât şi militară pentru pieţele interne şi internaţionale. În acest scop, situl va fi împărţit în viitor în diverse sectoare şi zone de securitate”, au transmis reprezentanții Rheinmetall, într-un comunicat de presă.

Potrivit companiei, tranzacția ar urma să fie finalizată în câteva săptămâni, iar prețul de aproximativ 138 de milioane de euro va fi achitat în comun de cei doi parteneri.

Șantierul de la Mangalia este avut în vedere pentru construcția a patru nave militare comandate de Guvernul României, dar și pentru dezvoltarea unor viitoare proiecte navale militare. Prin această investiție, Rheinmetall urmărește să creeze o bază industrială care să permită extinderea activităților în sud-estul Europei.

„În urma achiziţiei, intenţionăm să extindem şi să modernizăm complet şantierul naval. Scopul nostru este de a dezvolta în continuare infrastructura existentă, de a îmbunătăţi condiţiile de producţie şi de a adapta capacitatea pentru a satisface cerinţele viitoare. Acest lucru va permite şantierului naval să joace pe termen lung un rol cheie în implementarea activităţilor noastre strategice în sud-estul Europei şi să ne consolideze prezenţa industrială în regiune”, a declarat Tim Wagner, directorul general al diviziei Sisteme Navale.

Interesul pentru preluarea șantierului fusese anunțat încă din 5 mai 2026, când Rheinmetall și MSC au transmis, într-un comunicat comun, că o asemenea investiție ar putea deschide „perspective pozitive pentru viitorul industriei navale şi de apărare din România şi ar marca începutul unei noi ere”.

MSC este unul dintre cei mai mari furnizori de transport maritim și servicii logistice din lume, în timp ce grupul tehnologic german Rheinmetall este prezent în România din 2024, prin intermediul Rheinmetall Automecanica, cu sediul la Mediaș.

Editor : A.D.