Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu a anunțat, în direct la Digi24, că inițiativa de modificare a legii pensiilor private are la bază un model aplicat deja în țările OECD, proiectul guvernului respectând „în totalitate standardele europene”. „Am luat bunele practici din alte state - este la fel și în Croația, Bulgaria, Slovacia...”, a spus oficialul, adăugând că „sunt destul de multe resurse și lichiditatea este suficientă pentru plata pensiilor”. Guvernul a adoptat joi proiectul de lege care limitează retragerea pensiei din pilonul 2, vicepreședintele ASF a explicând că, de acum înainte, se vor putea retrage doar 30% din bani, la momentul pensionării. Ulterior, românii vor primi o tranșă lunară de bani, pe o perioadă de 8 ani.

Dan Armeanu a declarat, în direct la Digi24, despre modificarea legii pensiilor private că „a existat un grup de lucru care a contribuit la conceperea acestui proiect de lege, care respectă în totalitate standardele europene, bunele practici din țările OECD și principiile internaționale în materie de pensii private. Toate elementele (...) sunt determinate în funcție de aceste standarde”.

Comparația trebuie să fie făcută cu sisteme asemănătoare de pensii din celelalte țări europene. Pilonul II mai există în câteva țări din Europa: există Croația, în Bulgaria, Slovacia, Polonia (...). Acestea sunt elementele care stau la baza proiecții acestei legi și, normal, celelalte standarde europene. (...) 30% se află în toate sistemele de pensii. În Croația este 15% pentru pilonul II, în Polonia avem 25%, în Bulgaria sunt trei pensii minime, dacă ne referim la sistemele asemănătoare

Întrebat despre posibilitatea de blocaj sau faliment în momentul în care românii și-ar retrage toată suma cotizată la sistemul de pensii private, vehiculată în spațiul public, vicepreședintele ASF a ținut să clarifice:

„În primul rând, nu se produce absolut niciun faliment. Sunt destul de multe resurse și lichiditatea este suficientă pentru plata pensiilor. În al doilea rând, oamenii dispun de sumele respective. Nimeni nu le ia acest drept. În legea de plată, ca și legea Pilonului II, există dreptul de proprietate pe sumele respective. Deci dreptul de proprietate este garantat prin legea de constituire a Pilonului II. Încă de la început, legea 411/2004 se spune foarte clar că acest pilon este creat pentru o pensie plătită eșalonat, pentru a asigura un venit suplimentar față de pensia din Pilonul I. Lucrurile au fost stabilite de la început”, a explicat Dan Armeanu.

Întrebat de ce nu a fost inclusă în proiect și propunerea prin care un contribuabil să își poată retrage întreaga sumă pe caz de boală, oficialul ASF a precizat că o astfel de măsură ar fi fost „destul de greu de pus în practică, pentru că situațiile de acest gen variază din punct de vedere al sănătății”.

Dan Armeanu, a declarat joi, după şedinţa de guvern în care s-a adoptat legea privind plata pensiilor private, că se vor aplica aceleaşi reguli şi pentru Pilonul 3 şi pentru Pilonul 4, iar persoanele vor putea retrage doar 30% din sumă, în momentul ieşirii la pensie.

