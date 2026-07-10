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Dan Barna, după audierile la DNA în dosarul vaccinurilor: „Este ca și cum cumperi 100 de tancuri și apoi ești acuzat că le-ai cumpărat”

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Europarlamentarul USR Dan Barna. Inquam Photos / Lavinia Cioaca
Europarlamentarul USR Dan Barna. Inquam Photos / Lavinia Cioaca
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Din articol
Rafila: România avea deja prea multe vaccinuri

Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat, vineri, la Direcția Națională Anticorupție (DNA), în dosarul privind achiziția vaccinurilor anti-COVID din perioada pandemiei, când ocupa funcția de vicepremier în Guvernul Cîțu. La ieșirea de la audieri, acesta a susținut că România a procedat la fel ca majoritatea statelor europene și a comparat achiziția vaccinurilor cu cumpărarea de tancuri în timpul unui război.

„E prima dată când am fost audiat. N-am mai fost audiat anterior. România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia. Achiziţia s-a făcut în cadrul acelui contract-cadru din care şi România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opţiunile respective şi lucrul acesta l-am şi detaliat în declaraţia pe care am făcut-o”, a declarat europarlamentarul.

Acesta a afirmat că deciziile luate în timpul pandemiei trebuie analizate în contextul de atunci și nu prin prisma informațiilor disponibile în prezent. El a calificat ancheta drept „cel puțin bizară” și a folosit o comparație cu achizițiile militare din timpul unui război.

„La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state şi am făcut ceea ce trebuia să facem. Toate guvernele cumpărau vaccinuri, pentru că nu se ştia cum va evolua pandemia. Subiectul în sine este unul care mi se pare cel puţin bizar. Este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi după aia vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact acelaşi lucru. În rest, elementele de context probabil o să fie clarificate. Oportunitatea era cea care se lua în situaţia unei crize. Ulterior, să vii după nişte ani de zile să spui că se putea face altfel... întotdeauna se putea face altfel şi nu asta este discuţia, din punctul meu de vedere”, a adăugat fostul vicepremier.

Barna a precizat, totuși, că, din perspectiva sa, modul în care autoritățile au gestionat ulterior litigiul cu compania Pfizer putea fi diferit.

„Ulterior nu s-a procedat tocmai inspirat, vorbind strict de procesul cu Pfizer”, a afirmat acesta.

Rafila: România avea deja prea multe vaccinuri

Declarațiile lui Dan Barna vin în contextul în care fostul ministru al Sănătății Alexandru Rafila a susținut recent că decizia de a nu mai cumpăra încă 29 de milioane de doze de vaccin anti-COVID a fost una corectă.

Potrivit lui Rafila, România dispunea deja de suficiente doze, nu avea capacitatea necesară de stocare, vaccinurile urmau să expire și ar fi generat costuri suplimentare pentru distrugerea lor.

În același timp, o instanță din Belgia a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 produsă de compania Pfizer, în valoare totală de 1,9 miliarde de euro. Conform deciziei instanței, România ar urma să achite aproximativ 600 de milioane de euro.

Citește și: VIDEO Litigiul dintre România și Pfizer ajunge la ROMATSA: poprire de peste 3,4 miliarde de lei. Bolojan explică de ce a fost vizată regia

Editor : A.D.

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