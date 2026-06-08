Purtătorul de cuvânt al Băncii Naționale a României, Dan Suciu, a declarat luni, la Digi24, după amenda-record de 710 milioane de euro aplicată celor 10 mari bănci din România în dosarul ROBOR, că sunt necesare clarificări suplimentare din partea Consiliului Concurenței privind concluziile anchetei. Reprezentantul BNR spune că regulamentul de fixing al ROBOR nu este vizat de investigație și că este „foarte greu de susținut” existența unor informații confidențiale într-o piață în care cotațiile sunt vizibile permanent.

Dan Suciu a fost întrebat despre declarația făcută în 2022 de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care afirma că „băncile au sărit calul și au dus ROBOR peste dobânda cheie”.

Reprezentantul BNR a explicat că acel episod a fost unul temporar și a avut legătură cu o interpretare greșită a unei prognoze a Băncii Naționale.

„A fost un episod pasager care a presupus ca băncile să facă o interpretare greșită a unei prognozii făcută de Banca Națională. Dar înțeleg din ceea ce spune Consiliul Concurenței că ancheta Consiliului nu vizează acel moment. Deci nu vizează nici măcar un moment punctual care să ne clarifice mai mult în legătură cu ceea ce s-a întâmplat pe piața ROBOR”, a declarat Dan Suciu.

BNR cere clarificări privind concluziile anchetei

Acesta a subliniat că, până în prezent, există doar comunicatul oficial al Consiliului Concurenței și că, potrivit acestuia, regulamentul de fixing al ROBOR nu este pus sub semnul întrebării.

„Avem deocamdată doar un comunicat al Consiliului Concurenței în care se precizează în mod explicit că nu regulamentul de cotare a ROBOR, de fixing al ROBOR este vizat, acest regulament stabilit de Asociația Traderilor și agreat de Banca Națională. Deci acesta este elementul la care Banca Națională poate fi inclusă în discuție. În consecință, dacă nu este vizat acest regulament care precizează în mod explicit ceea ce trebuie să facă băncile și ceea ce fac băncile în procesul de cotare, iar băncile spun că l-au respectat întocmai, e important să vedem din partea Consiliului Concurenței, mai ales pentru opinia publică, să clarifice ce prevedere din regulament a încălcat legea concurenței sau este anticoncurențială, pentru că așa putem să înțelegem mai bine ce vizează această anchetă”, a spus purtătorul de cuvânt al BNR.

Dan Suciu a comentat și acuzațiile privind schimbul de informații dintre bănci în procesul de stabilire a ROBOR, afirmând că este dificil de susținut existența unor informații confidențiale într-o piață în care cotațiile sunt publice.

„A spune că este vorba de informații confidențiale este foarte greu de susținut, de vreme ce vorbim de o piață în care se cotează în permanență, toată lumea are acces la piață, toată lumea vede cotațiile, fie că sunt bănci, fie că sunt persoane care au acces la această platformă. Deci e foarte greu de susținut o informație confidențială. De altfel, nu cred că acesta este adevărat. Deci câteva clarificări pentru opinia publică sunt necesare. În rest, chestiunea se va tranșa în instanță. Am văzut toate băncile care contestă ferm această decizie”, a declarat reprezentantul BNR.

Ce spune BNR despre dobânzi și stabilitatea sistemului bancar

Întrebat dacă în perioada următoare ar putea urma noi creșteri de dobânzi, Dan Suciu a explicat că evoluția acestora depinde în principal de inflație.

„Dobânzile depind în principal de creșterea și de scăderea inflației. Dacă vorbim de o inflație care va crește, evident că dobânzile vor crește. Dacă vorbim de o inflație care va scădea, dobânzile vor scădea. Asta este principalul mecanism. ROBOR este un instrument care funcționează în paralel cu evoluția dobânzii de politică monetară, care la rândul ei este strâns determinată de evoluția inflației. A vorbi despre variații mari în cadrul ROBOR, diferite de dobânda de politică monetară sau de inflație, este complet greșit. Din punctul acesta de vedere, vorbim de una dintre cele mai reglementate piețe, piața ROBOR”, a afirmat acesta.

Legat de posibilitatea ca băncile să reducă finanțarea statului prin achiziția de titluri de stat, în contextul amenzilor-record, purtătorul de cuvânt al BNR spune că este dificil de anticipat un astfel de scenariu: „E foarte greu să fac această afirmație. Din perspectiva Băncii Naționale, lucrurile stau în felul următor: ne vom strădui să avem o supraveghere bancară care să presupună ca aprovizionarea băncilor să fie adecvată, ținând cont și de aceste amenzi, dacă ele vor fi aplicate, astfel încât stabilitatea sistemului bancar să nu fie periclitată”.

Declarațiile reprezentantului BNR vin după ce Consiliul Concurenței a sancționat 10 bănci cu amenzi totale de 3,73 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 710 milioane de euro, pentru încălcarea normelor de concurență în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Chirițoiu: „Nu a fost un cartel clasic”

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat duminică, la Digi24, că investigația nu a identificat un „cartel clasic” între bănci, ci un schimb excesiv de informații între instituțiile implicate în fixingul ROBOR.

„Nu spunem că a avut loc un cartel clasic, că băncile s-au întâlnit între ele, s-au hotărât într-o după-amiază care să fie nivelul ROBOR. Fixarea ROBOR e foarte delicată, pentru că el nu se bazează pe tranzacții efective. Nu e o bursă la care unii vând și unii cumpără și vezi prețul la care se închide. Ci sunt aceste cotații și atunci e important ca procesul să meargă bine, băncile să nu discute unele cu altele, să nu schimbe informații unele cu altele”, a declarat acesta.

Șeful Consiliului Concurenței a mai spus că instituția a descoperit „prea multă colaborare” între bănci.

„Problema principală este că o bancă vede cât cotează altă bancă, plus faptul că ei au schimbat informații între ei, au discutat metodologii și așa mai departe. Deci prea multă colaborare, prea mult schimb de informații între firme care sunt concurente și care trebuie să-și țină foarte bine compartimentalizate activitățile”, a explicat Chirițoiu.

Toate marile bănci sancționate au anunțat deja că vor contesta decizia în instanță.

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Editor : A.D.