Live TV

Video Daniel Dăianu avertizează că alegerile anticipate pot duce la retrogradarea României: „Ne jucăm cu focul”

Data publicării:
daniel daianu - 6223495-Mediafax Foto-Silviu Matei
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
„S&P nu se va grăbi, cel mai probabil, cu retrogradarea”

Intrarea într-un proces pentru organizarea alegerilor anticipate ar prelungi cu luni criza politică și ar putea conduce la retrogradarea ratingului României, a avertizat miercuri Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. El a subliniat că principala urgență a țării este formarea unui guvern, înaintea evaluării pe care agenția S&P o va anunța pe 2 octombrie.

„Sunt oameni, lideri din guvernul interimar, care vorbesc despre faptul că este mai bine să lămurim apele prin alegeri anticipate. Măi, oameni, în primul rând, alegerile anticipate nu se fac peste o săptămână, da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul”, a avertizat președintele Consiliului Fiscal, la conferința NewMoney Talks „Indexul Sentimentului Economic NewMoney – INSCOP”.

„S&P nu se va grăbi, cel mai probabil, cu retrogradarea”

Daniel Dăianu consideră că Standard & Poor’s va aștepta să vadă dacă România formează un guvern stabil, precum și politica economică și măsurile care vor fi incluse în bugetul pentru anul viitor.

„Și acum, care este urgența? Prima urgență a țării este să avem guvern. Și aș mai spune ceva: predicția mea este că S&P-ul nu se va grăbi cu un downgrade. S&P-ul este interesat de formarea unui guvern și să vadă care va fi bugetul pe 2027, de o politică economică ce va continua această ajustare fiscal-bugetară. Adică de o politică ce va arăta că în România s-a înțeles cât de gravă era situația în 2025 și că vom continua să mergem în direcția bună”, a spus acesta.

România se află în prezent pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. O retrogradare cu un nivel ar trimite ratingul suveran în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor.

Președintele Consiliului Fiscal a vorbit și despre negocierile purtate de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, afirmând că acesta are nevoie de sprijinul PSD pentru formarea guvernului: „Lăsați-l pe Siegfried Mureșan. El are nevoie de sprijinul PSD-ului și nu prea a avut o retorică menită să invite la un sprijin din partea PSD-ului. Deci una este să fii politician la Bruxelles, altceva este să fii politician în România”.

Acesta a estimat, totodată, că economia României s-ar putea contracta cu 1% în acest an, dar ar putea reveni pe creștere în 2027, cu un avans de aproximativ 2%.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-09-21-2255
1
Călin Georgescu a fost reținut și dus în arest. Anunțul oficial al DIICOT. Ce documente...
INSTANT_CALIN_GEORGESCU_DIICOT_016_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Traian Băsescu, despre reținerea lui Călin Georgescu: „Este un spectacol care are la bază...
2026-09-21-2255
3
„Să deconspir tot sistemul, inclusiv pe Simion”. Cum i-a descris Călin Georgescu lui...
nicusor dan inquam george calin
4
Nicușor Dan, după reținerea lui Călin Georgescu: Cei care nu au încredere în justiţie...
Arnaud Denis 2
5
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului...
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
Digi Sport
"Vor să-mi închidă clinica!" Gigi Becali a ieșit și a spus totul: "E o boală rară!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ponta
Victor Ponta nu-i dă șanse lui Siegfried Mureșan să treacă de Parlament: „Cred că nici el nu vrea să fie votat”
mihai fifor
Mihai Fifor spune că PSD „nu va vota Guvernul Mureșan”: „Suntem însă foarte interesați să vedem programul de guvernare propus de PNL”
muresan abrudean pnl parlament
Miniștrii din Guvernul Mureșan vor fi audiați luni sau marți. Premierul desemnat: Programul de guvernare, prezentat în câteva zile
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_012_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Muresan exclude creșterea de taxe și impozite în mandatul său. Ce spune despre mărirea pensiilor și salariilor
INSTANT_DECLA_SIEGFRIED_MURESAN_004_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan propune un Guvern cu trei vicepremieri. „Singurul dialog pe care îl voi avea cu PSD este cel oficial”
Recomandările redacţiei
Screenshot 2026-09-23 133107
Victor Ponta lansează scenariul Grindeanu-Simion, dacă Guvernul...
monede euro
Euro a atins un nou maxim istoric față de leu. Moneda europeană este...
benzinarie motorina pompa carburanti
Record istoric la pompă: benzina a depășit pragul de 10 lei pe litru...
European,Truck,Driving,On,The,Asphalt,Road,In,Rural,Landscape
Transportatorii cer amânarea aplicării sistemului electronic TollRo...
Ultimele știri
China a lansat patru misiuni spaţiale diferite în interval de 45 de ore. Toate patru şi-au îndeplinit cu succes obiectivele
„Rusia a pierdut deja războiul din Ucraina”, susține președintele unei țări NATO și UE
Comisia Europeană propune deblocarea a 4,2 miliarde € pentru Ungaria. Câți bani mai are Budapesta de recuperat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii scapă de o perioadă grea din 23 septembrie 2026. Sezonul Balanței le aduce liniștea de care aveau...
Cancan
Monica Gabor, de nerecunoscut la 39 de ani. Unde s-a angajat, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui...
editiadedimineata.ro
România și Republica Moldova, acord de cooperarea electorală. Securitatea cibernetică și dezinformarea...
Fanatik.ro
Drama tânărului care se poate lăsa de fotbal după accidentul echipei Dinamo 2 de la Câmpulung: „Mulțumesc lui...
Adevărul
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace”
Playtech
Unde au ajuns banii din dosarul în care apare Călin Georgescu. Traseul celor peste un milion de euro
Digi FM
Un actor de 43 de ani a fost eutanasiat, după o operație care i-a distrus viața. Durerile deveniseră...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gabriela Ruse, dezgustată de ce s-a întâmplat după victoria cu Lys, de la Seul
Pro FM
Theo Rose recunoaște cât de tare o consumă cariera: "Vomit, nu dorm, mă enervez". Fiul și soțul sunt liniștea...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Cauza oficială a morții actriței Hayden Panettiere, dezvăluită. Anunțul medicilor legiști
Adevarul
Marile viaducte așteptate în 2026. Cum arată structurile record construite pe autostrăzile Transilvania și...
Newsweek
Siegfried Mureșan anunță creșteri de pensii și de salarii. Despre ce sume ar putea fi vorba
Digi FM
Ce spune Nicușor Dan despre riscul unui atac al Rusiei asupra NATO: „Trebuie să fim pregătiți”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au în comun oamenii care îmbătrânesc sănătos. 4 obiceiuri simple care pot face diferența
Digi Animal World
Reacția unei pisici vagaboande după ce a fost numită „urâtă”. Imaginile sunt virale: „Ce divă!”
Film Now
Clauza neobișnuită pe care Sharon Stone a impus-o la Hollywood. Experiența degradantă din anii '80 care a...
UTV
Romina Gingașu a șters fotografiile cu Piero Ferrari. Ce spune despre zvonurile despărțirii: „Suntem mai...