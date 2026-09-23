Intrarea într-un proces pentru organizarea alegerilor anticipate ar prelungi cu luni criza politică și ar putea conduce la retrogradarea ratingului României, a avertizat miercuri Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. El a subliniat că principala urgență a țării este formarea unui guvern, înaintea evaluării pe care agenția S&P o va anunța pe 2 octombrie.

„Sunt oameni, lideri din guvernul interimar, care vorbesc despre faptul că este mai bine să lămurim apele prin alegeri anticipate. Măi, oameni, în primul rând, alegerile anticipate nu se fac peste o săptămână, da? Peste luni de zile. Și tocmai intrarea într-o zodie a alegerilor anticipate poate să conducă la un downgrade. Adică ne jucăm cu focul”, a avertizat președintele Consiliului Fiscal, la conferința NewMoney Talks „Indexul Sentimentului Economic NewMoney – INSCOP”.

„S&P nu se va grăbi, cel mai probabil, cu retrogradarea”

Daniel Dăianu consideră că Standard & Poor’s va aștepta să vadă dacă România formează un guvern stabil, precum și politica economică și măsurile care vor fi incluse în bugetul pentru anul viitor.

„Și acum, care este urgența? Prima urgență a țării este să avem guvern. Și aș mai spune ceva: predicția mea este că S&P-ul nu se va grăbi cu un downgrade. S&P-ul este interesat de formarea unui guvern și să vadă care va fi bugetul pe 2027, de o politică economică ce va continua această ajustare fiscal-bugetară. Adică de o politică ce va arăta că în România s-a înțeles cât de gravă era situația în 2025 și că vom continua să mergem în direcția bună”, a spus acesta.

România se află în prezent pe ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor, cu perspectivă negativă. O retrogradare cu un nivel ar trimite ratingul suveran în categoria „junk”, nerecomandată investițiilor.

Președintele Consiliului Fiscal a vorbit și despre negocierile purtate de premierul desemnat, Siegfried Mureșan, afirmând că acesta are nevoie de sprijinul PSD pentru formarea guvernului: „Lăsați-l pe Siegfried Mureșan. El are nevoie de sprijinul PSD-ului și nu prea a avut o retorică menită să invite la un sprijin din partea PSD-ului. Deci una este să fii politician la Bruxelles, altceva este să fii politician în România”.

Acesta a estimat, totodată, că economia României s-ar putea contracta cu 1% în acest an, dar ar putea reveni pe creștere în 2027, cu un avans de aproximativ 2%.

Editor : A.D.