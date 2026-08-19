România nu își permite să piardă miliarde de euro din fondurile europene rămase prin PNRR, în condițiile în care bugetul țării a fost construit și pe aceste sume, a avertizat miercuri, la Digi24, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal. El a criticat și faptul că Legea salarizării, una dintre reformele importante, a fost amânată „până în ultima clipă”.

Întrebat cât de important este ca România să nu piardă fondurile europene care mai pot fi atrase, Daniel Dăianu a pus situația în contextul crizelor care au afectat economia în ultimii ani.

„Banii sunt mai importanți în aceste vremuri. De ce spun «în aceste vremuri»? Sigur că dintotdeauna fondurile europene au ajutat economiile mai puțin dezvoltate din Uniune, cele care au intrat începând cu anul 2004. Și România s-a bucurat de sume mari de tot, care au ajutat dezvoltarea țării. Însă, începând cu 2020, cu anul pandemiei, nenorocirile s-au ținut lanț. Vremurile sunt foarte tulburi. Criza energetică, pandemia, consecințele invadării Ucrainei, ceea ce este nenorocire și în Orientul Mijlociu, turbulențele pe piețele energiei și materiilor prime, care se exprimă în prețuri mult crescute și care fac viața grea, nu atât guvernelor, cât cetățenilor. Banii europeni cântăresc mult mai mult în aceste circumstanțe. Pentru că nu poți să fii nonșalant la pierderea a miliarde de euro în asemenea circumstanțe. Și bugetul României s-a construit pe asemenea sume. Ai proiecte începute, aproape de finalizare, dar care poate că nu se vor bucura de recepție, că ați văzut cât de strâns este calendarul. Le poți amâna, dar este posibil să pierzi din bani”, a declarat Daniel Dăianu, la Digi24.

Una dintre reformele aflate în centrul discuției este Legea salarizării, pe care Dăianu o consideră fundamental diferită de un proiect punctual de investiții.

„Legea salarizării nu este ca un proiect singular. Nu este ca și cum ai construi un spital sau ai construi, nu știu, 50 de creșe. Legea salarizării privește îndreptarea unor mari nedreptăți în sistemul de salarizare și afectează viața familiilor tuturor bugetarilor. Ea a stat mulți ani la Ministerul Muncii. Din păcate, ea nu a fost discutată cum trebuie. A fost amânată până în ultima clipă”, a spus președintele Consiliului Fiscal.

„Dacă membrii guvernului se ciondănesc nu facem mare treabă”

Dăianu a vorbit apoi despre dificultatea de a guverna într-o perioadă cu numeroase crize și a susținut că România are nevoie de un „management al crizei permanent”. În acest context, a criticat și conflictele din interiorul guvernelor și mesajele prin care membrii Executivului încearcă să se evidențieze public.

„Da, eu înțeleg. Nu sunt un om care a stat toată viața mea pe margine și pur și simplu îmi dau cu părerea. Știu ce greu este să guvernezi. Știu ce greu este să guvernezi o țară care este copleșită de crize, așa cum sunt cam toate țările, să știți. Pentru că mă uitam la situația din energie. Funcționează un comandament și bine că funcționează. Dar vedeți dumneavoastră, el a început să funcționeze în condițiile acestei secete fără egal, poate, în ultima sută de ani. Vedeți dumneavoastră, o țară care este copleșită de asemenea crize trebuie să fie guvernată altfel. Trebuie să existe un management al crizei permanent. Și atunci este dificil, pentru că nu ai resurse. De aceea vorbeam despre importanța banilor europeni. Noi avem și venituri fiscale foarte joase. Păi, dacă ai guverne înăuntrul cărora membrii guvernului se ciondănesc, fiecare vrea să iasă în relief și trimite pe Facebook tot felul de mesaje, încercând să se profileze ca erou al națiunii, păi nu facem mare treabă. Este foarte dificil. La vremuri de război trebuie să ai o disciplină ca la vremuri de război. Trebuie să fie corectitudine. Trebuie să existe cinste. Cât de cât încredere în celălalt”, a afirmat președintele Consiliului Fiscal.

„Nu e normal să pui Comisia în fața unui asemenea conflict”

În cazul Legii salarizării, Dăianu consideră că autoritățile ar fi trebuit să obțină din timp și o a doua opinie de specialitate, pe lângă colaborarea Ministerului Muncii cu Banca Mondială, astfel încât problemele să fie clarificate înainte ca proiectul să ajungă la Comisia Europeană.

„Și această lege a salarizării... Vedeți, în medicină ți se cere să ai o «second opinion». Au lucrat cei de la Ministerul Muncii cu Banca Mondială. Această «second opinion», această opinie a doua, nu trebuie să vină musai de la Comisia Europeană. Comisia Europeană trebuie să fie mulțumită cu legea și să dea drumul la bani. În atâția ani, puteam să cerem. Puteam să cerem de la, nu știu, există, de pildă, un mecanism la Comisia Europeană de asistență tehnică. Se furnizează și bani. Puteam să cerem această opinie a doua de la o autoritate specializată dintr-o țară mare europeană, stat membru al Uniunii Europene”, a explicat Daniel Dăianu.

Problema este cu atât mai complicată în condițiile în care, potrivit acestuia, partidele reclamă că nu au văzut forma finală a legii. Dăianu a avertizat că nu ar fi normal ca proiectul să primească acordul Comisiei Europene, pentru ca apoi să reapară disputele politice la București.

„Partidele se plâng că n-au văzut legea în forma finală. Păi haideți să ne imaginăm următorul lucru: Dragoș Pîslaru a trimis textul nou, modificat, la Comisie. Comisia să spună «da», textul vine la București și partidele iar nu se înțeleg. Sau PSD-ul iar vine cu obiecții. Deci nu este în regulă. Nu e normal să pui Comisia în fața unui asemenea conflict. Circuitul trebuia să fie altfel. Mult timp în urmă ar fi trebuit să se ajungă la un consens. Și atunci când mai exista coaliția trebuia să se fi ajuns la un consens. Această lege, vă spun, nu este ca și cum construiești un spital”, a declarat președintele Consiliului Fiscal.

Acesta a încheiat spunând că este surprins că o reformă de o asemenea amploare a ajuns în această situație tocmai în ultimele zile disponibile, în condițiile în care există inclusiv lideri politici care spun că nu au văzut forma finală a proiectului.

„Eu sunt surprins însă că s-a ajuns pe ultima sută de metri cu un asemenea act normativ, cu o lege atât de importantă, că atâtea voci spun că n-au văzut textul de lege. Această lege, e drept, nu poate să fie dezbătută într-o agora, adică într-o mare adunare națională, de către cetățenii români în ansamblu. Nu poți. Trebuie să ai un text cât de cât rotund, bine lucrat”, a concluzionat Daniel Dăianu.

Editor : A.D.