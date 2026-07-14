Criza politică riscă să cântărească în evaluarea anuală a României făcută de marile agenții internaționale de rating, avertizează președintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu. Într-o intervenție la Digi24, acesta a declarat că economia nu poate fi separată de politică și a atras atenția că un blocaj prelungit ar putea pune în pericol fondurile din PNRR, ratingul de țară și costurile de finanțare ale României.

În această săptămână, reprezentanții Ministerului Finanțelor au programate întâlniri cu agențiile de rating Fitch și Moody's, în cadrul evaluării anuale a României. În prezent, țara noastră se află pe ultima treaptă recomandată investițiilor, iar o eventuală retrogradare în categoria „junk” ar însemna costuri mai mari de împrumut pentru stat și dobânzi mai ridicate în economie.

Întrebat la Digi24 dacă actuala criză politică poate influența aceste discuții, Daniel Dăianu a răspuns că economia și politica sunt imposibil de separat, iar una dintre cele mai mari mize este păstrarea fondurilor europene.

„Fără îndoială. Eu cred că am mai menționat la dumneavoastră că o întrebare care este întotdeauna pusă și celor cu care dialoghează agențiile de rating este: cum va evolua situația politică? Pentru că nu poți să disociezi economia de politică. Și, în plus, România are o problemă foarte mare, a cărei rezolvare depinde de ce se va întâmpla cu acest impas politic. Dumneavoastră ați menționat deja problematica PNRR-ului, a banilor europeni. De ce vă spun că aceasta este o mare, mare problemă? Fiindcă bugetul României are între variabile absorbția fondurilor europene. Banii europeni sunt o componentă importantă în construcția bugetului public. Banii europeni ajută și finanțarea deficitului de cont curent”, a declarat acesta.

Daniel Dăianu: „O țară întreagă asistă la un spectacol deplorabil”

Legat de disputele dintre partidele politice privind legea salarizării unitare, jalon important din PNRR, Daniel Dăianu a spus că actuala situație este „dezolantă” și a propus formarea unui guvern de armistițiu care să gestioneze problemele urgente.

„Ce se întâmplă este evident. Este dezolant. Pentru că o țară întreagă asistă la un spectacol deplorabil. Eu nu vreau să arăt cu degetul cine este mai vinovat în acest conflict, aproape devenit un măcel purtat prin vorbe și fără să se vadă lumină. Deși eu cred că o rezolvare rezonabilă, în condițiile de acum, ar fi ceea ce s-a propus: un guvern de armistițiu, care să fie condus de un independent, mai mult sau mai puțin tehnician, și care să aibă în componența sa oameni care cunosc dosarele de la ministere. Unii miniștri din acest guvern de armistițiu pot să fie și cei care compun actualul Guvern”, a afirmat Dăianu.

În opinia sa, legea salarizării nu ar trebui să mai fie motiv de confruntare politică, în condițiile în care proiectul este discutat de ani de zile.

„De ce nu s-ar întâlni ministrul interimar de la Muncă, Dragoș Pîslaru, cu fostul ministru PSD Florin Manole, cu ministrul care l-a precedat, doamna Bucura-Oprescu, să stea până la înscăunarea unui guvern de armistițiu și să discute și să ajungă la un consens, împreună cu consultantul, care este cunoscut de ani de zile, Banca Mondială? Acest proiect este judecat de ani de zile, întors pe toate fețele”, a spus președintele Consiliului Fiscal.

„România nu își permite luxul de a renunța la miliarde și miliarde”

Daniel Dăianu a avertizat că blocajul politic riscă să afecteze atât accesul la fondurile europene, cât și încrederea investitorilor în România. „Eu am început cu chestiunea banilor, pentru că România nu își permite luxul de a renunța la miliarde și miliarde. Vedem ce se întâmplă pe plan internațional. (...) această nenorocire din Orientul Mijlociu. Nervozitatea piețelor. Ați amintit foarte bine faptul că, dacă România ar ajunge în situația de risc suveran retrogradat la categoria «junk», ar crește costurile la împrumuturi. Vom avea o recesiune. Eu văd o recesiune în care România nu adâncește problemele, dar ea ar putea să ne afecteze pe toți mai mult, pentru că avem nevoie de acești bani. Starea de spirit, ceea ce noi numim sentiment, va fi mai rea. Populația este foarte nervoasă”, a declarat acesta.

Președintele Consiliului Fiscal a dezvăluit că instituția urma să aibă, chiar în cursul zilei, o întâlnire cu reprezentanții Fitch: „Noi vom discuta astăzi cu Fitch, noi, la Consiliul Fiscal. Ce pledează pentru România, pentru a nu suporta o retrogradare, este execuția bugetară pe primele cinci luni. Este bună, cu un deficit aproape înjumătățit. Și faptul că dispute politice, crize politice, căderi de guverne se întâmplă. În democrație există așa ceva. Necazul este când ai un blocaj. Când pare că nu se mai poate deschide o ușă de ieșire din blocaj. Și, mai mult, când un asemenea blocaj poate anula resurse financiare de care România are absolut nevoie”.

Acesta a subliniat că problemele economice ale României nu trebuie dramatizate, însă blocajul politic poate produce efecte serioase.

„Eu m-am ferit să numesc complicațiile economice din România un dezastru, așa cum s-au grăbit unii să spună. Dar vedeți ce se întâmplă în momentul de față din cauza politicului. Când spun politicul, mă refer la partidele politice în ansamblu, la suprastructura politică, care dă rateuri, nu funcționează. Această situație va afecta și economia. Economia, să știți, parțial este decuplată, oamenii lucrează, firmele continuă să lucreze, dar politicul poate să lovească în economic”, a avertizat președintele Consiliului Fiscal.

Întrebat dacă alegerile anticipate ar putea reprezenta o soluție la actualul blocaj politic, acesta a spus că un astfel de scenariu ar prelungi incertitudinea și a făcut apel la responsabilitate din partea liderilor politici.

„Alegerile anticipate înseamnă iarăși multă incertitudine. Dacă totuși se ajunge la anticipate, că am văzut că sunt lideri de frunte care spun «să ne întoarcem la popor». Nu. Anticipatele nu se pot realiza peste o lună, peste două luni și ai nevoie totuși de un Guvern cu puteri depline. Dacă nu poți să aduci parlamentarii și să-i convoci online ca să voteze legile de bază, să facă un guvern de armistițiu, iar un guvern de armistițiu să organizeze și alegerile anticipate. Dar nu trebuie să fie lăsată țara de izbeliște pentru orgolii personale, orgolii de partid”, a concluzionat Daniel Dăianu.

Editor : A.D.