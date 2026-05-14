Live TV

Exclusiv Daniel Dăianu respinge scenariul unui „dezastru economic”, după noile date INS: „Alternativa era să fie tăiate veniturile oamenilor”

Data actualizării: Data publicării:
daniel daianu
Preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a declarat joi, la Digi24, că este „impropriu” să se vorbească despre un dezastru economic după datele publicate miercuri de Institutul Național de Statistică privind inflația și scăderea economică. Economistul a afirmat că România plătește „prețul ajustării fiscal-bugetare” și că alternativa pentru reducerea deficitului ar fi fost tăierea veniturilor populației, „așa cum s-a întâmplat într-un episod precedent de corecție fiscal-bugetară”.

Daniel Dăianu, întrebat despre situația economică reală a României în prezent, în contextul anunțurilor INS privind inflația de 10,7% și scăderea economică pe primul trimestru, și acuzațiile unor politicieni la adresa Guvernului Bolojan, a răspuns că este „impropriu să vorbim despre dezastru economic”.

„Cei care fac această caracterizare economiei românești nu înțeleg că de fapt avem de-a face cu prețul ajustării fiscal-bugetare. Deci nu poți să menții nivelul de trai al cetățenilor români când ai de corectat un deficit care a fost în 2024 mai mare de 9% din PIB și haideți să ne amintim că în acel an, deși deficitul era foarte mare, a fost foarte mare, am avut o creștere sub 1% din PIB, deci, este prețul pe care trebuie să-l plătim. Nu dorim să-l plătim, dar trebuie să-l plătim pentru a diminua deficitul bugetar. Nu poți să ai o menținere a veniturilor oamenilor în termen real, cu o corecție a deficitului bugetar. S-ar realiza să spunem o diminuare a de venitului bugetar dacă România, nu știu cum, ar fi primitoarea unor venituri la buget, venituri suplimentare, ceea ce ar fi un miracol”, a spus economistul.

El a subliniat că înțelege „lupta politică”, dar acesta este „prețul pe care îl plătim pentru ajustarea unui deficit bugetar foarte mare” și a făcut referire la declarația președintelui UDMR Kelemen Hunor: „Nu, inflația nu este cauzată în principal de războiul din Orientul Mijlociu. Inflația este cauzată și de creștere de taxe și impozite, de liberalizare a tarifului la electricitate”.

„Ar ar fi existat o alternativă. Să fie tăiate veniturile oamenilor, așa cum s-a întâmplat într-un episod precedent de corecție fiscal-bugetară, când au fost tăiate venituri nominale ale oameni în mod drastic și într-adevăr s-a realizat o o corecție importantă. Atunci s-a ajuns la un deficit bugetar mic, în jur de 1%, și deficitul de cont curent a fost foarte mic. În 2013-2014 corecția a fost masivă, masivă, dar s-a realizat printr-un procedeu rar întâlnit în lume. Și eu nu știu dacă mai era posibil din punct de vedere politic să se recurgă la un asemenea procedeu”, a subliniat Daniel Dăianu.

El a mai precizat referitor la corecția fiscal-bugetară de anul trecut că „în principal își are originea în creșteri de taxe și impozite”: „Nu poți să ai o corecție atât de mare și să fie menținute veniturile cetățenilor. Nu-mi face plăcere să spun ceea ce vă relatez dumneavoastră, dar este cinstit să spui așa ceva. Dacă nu ar fi crescut taxe și impozite și n-ar fi fost liberalizat tariful la electricitate, am fi putut termina anul trecut cu o inflație în jur de 5%, bănuiesc, însă ar fi trebuit să tăiem cheltuieli bugetare. Cum tăiam cheltuieli bugetare care să ne conducă în 2025 și 2026 la o diminuare a deficitului bugetar de la peste 9% de PIB la 6,2% din PIB? Unde s-ar fi putut tăia aceste cheltuieli? Dacă cineva vine cu cifre, dar cu cifre realiste, cu cifre cu care se poate opera în mod rațional, eu o să spun mea culpa”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
teheran
„Cumpărăm doar pâine și cartofi”. Cum a schimbat războiul viața iranienilor: inflație de peste 53% și alimente tot mai scumpe
Ionut Dumitru
VIDEO Când s-ar putea reduce taxele în România: inflația și scăderea puterii de cumpărare, asumate de Guvern
Donald Trump
Trump pune oprirea programului nuclear al Iranului mai presus de problemele financiare ale americanilor: „Nu mă gândesc la nimeni”
ID313402_INQUAM_Photos_George_Calin-scaled
„Pe Bolojan nu l-a demis Parlamentul, l-a demis INS-ul astăzi”. Sorin Grindeanu acuză „un plan de sărăcire națională”
femeie cu cumparaturi in brate speriata de suma de pe bonul de casa
„Oamenii devin tot mai prudenți”. Ce spun economiștii după ce inflația a trecut de 10%, iar economia s-a contractat
Recomandările redacţiei
euro bani
Aproape 2 miliarde de euro cash au tranzitat granițele României între...
Screenshot 2026-05-13 230514
Culmea „performanței” la stat. Companie pentru vânzarea cărților, cu...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
Xi Jinping îl avertizează direct pe Trump că problema Taiwanului...
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Medicii din Sibiu anunță care este starea de sănătate a lui Alex...
Ultimele știri
China este „unicul risc” la adresa păcii regionale. Replica Taiwanului după avertismentul lui Xi Jinping pentru Donald Trump
Explozie la o hală din Târgoviște: peste 40 de persoane au ieșit din clădire, o persoană rănită a fost transportată la spital
Sindicaliștii din MIPE avertizează: Măsurile privind personalul care gestionează fondurile europene vor afecta absorbţia banilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care pot da lovitura în carieră în luna mai. Apar discuții decisive și oportunități surprinzătoare
Cancan
Cabral a spus ADEVĂRUL după anunțul divorțului de Andreea!
Fanatik.ro
Ei sunt jucătorii care ar putea prinde transferul carierei după finala Cupei României. Adi Ilie: „M-au sunat...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
MM Stoica, anunț teribil pentru o echipă din SuperLiga: „N-au licență, se chinuie degeaba. Am vorbit cu...
Adevărul
Se împarte lumea la Beijing? Negocierile dintre Trump și Xi Jinping privesc și România
Playtech
Orașul din România considerat strategic pentru apărare. E mic, mulți nici nu știu să îl arate pe hartă
Digi FM
Reguli dure pe plajele preferate de români. Greșeala banală care poate aduce amenzi de până la 60.000 de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
Pro FM
Ștefan Bănică, total implicat la petrecerea de ziua mezinului său. Tată mândru și zâmbitor lângă puștiul lui...
Film Now
Sharon Stone trece printr-o nouă dramă de familie. Fratele ei a murit după o boală îndelungată: "Îi dorim...
Adevarul
600 de filipinezi șoferi de TIR vor ajunge în România. Angajatorii români plătesc până la 2,1 milioane de...
Newsweek
Pensionar cu 5.500 lei pensie i-au reținut 480 lei. Alți 2.000.000 pensionari au pierdut sute de lei. De ce?
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Pisica ta te iubește cu adevărat? 10 semne clare care arată afecțiunea felinelor
Film Now
Adorată la Cannes. La 92 de ani, Joan Collins a strălucit pe covorul roșu la fel de puternic ca diamantele pe...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...