Daniel Zamfir critică execuția bugetară de la Ministerul Economiei: „Este absolut rușinoasă”

Execuția bugetară a Ministerului Economiei, care a ajuns la numai 23% dintr-un buget de 3,6 miliarde de lei, este „absolut rușinoasă”, a declarat vineri ministrul Daniel Zamfir. Acesta a anunțat că va urgenta plățile către firme, dar a admis că instituția ar putea pierde 100 de milioane de lei la rectificarea bugetară.

„Primul lucru pe care vreau să vi-l semnalez este execuția bugetară la Ministerul Economiei. Aici, execuția bugetară este una absolut rușinoasă, pentru că la Ministerul Economiei aveam alocat un buget de 3,6 miliarde de lei, iar execuția bugetară ajunge undeva la 23%. Este extrem de puțin, având în vedere că sunt programe extrem de importante care ar fi trebuit să finanțeze micii antreprenori, să finanțeze pe cei care urmau să dezvolte diverse programe în cadrul acestui minister. Iată, avem aici, la PNRR, unde am avut 1,5 miliarde bugetate, s-au cheltuit doar 28%. Investițiile în industria de apărare, și aici mi se pare un lucru extrem de grav. Chiar ieri am semnat, pentru cele două companii care îmi solicitau acest lucru, acel transfer de capital. Din 311 milioane de lei nu se cheltuise niciun leu”, a spus ministrul Economiei, într-o conferință de presă.

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În cazul a două companii de stat din industria de apărare, Daniel Zamfir a spus că a semnat bugetele pentru 2026 abia în ziua precedentă. Potrivit acestuia, documentele nu au fost aprobate timp de cinci luni.

„La două societăți din industria de apărare, ieri am semnat bugetul care trebuia alocat în anul 2026. Așadar, iată, la sfârșitul lunii octombrie, abia acum, pentru că timp de cinci luni de zile nu li s-a aprobat bugetul celor două companii de stat. Este absolut inexplicabil”, a afirmat acesta.

În același timp, pentru indemnizațiile membrilor consiliilor de administrație au fost plătite anual peste trei milioane de lei, conform cifrelor prezentate de ministru.

„Sinecuriștii aveau grijă de indemnizațiile din consiliile de administrație. Și am făcut public și acest lucru. Cei care au fost în consiliile de administrație, marea majoritate, o majoritate covârșitoare, erau membri USR. Ei bine, acolo s-au plătit peste trei milioane de lei anual pentru aceste sinecuri”, a susținut Zamfir.

Start-Up Nation: doar 2,12% din fonduri au fost plătite

În cazul programului Start-Up Nation, destinat finanțării antreprenorilor români, au fost plătite numai 2,12% din fondurile alocate.

„Uitați aici cât este pentru Start-Up Nation, fonduri nerambursabile, adică pentru antreprenorii români: s-au plătit doar 2,12%. Așadar, sinecurile și-au luat banii, iar firmele românești falimentau, pentru că, așa cum spuneam, ministrul USR a muncit doar de 2,12% pentru firmele românești. Rezultatul? 37.000 de firme au dat faliment în timp ce sinecuriștii își luau banii”, a declarat Daniel Zamfir.

Direcția care gestionează programul a primit sarcina de a urgenta plățile și de a semnala problemele apărute. Pentru dificultățile tehnice ale platformei, ministerul a luat legătura cu Serviciul de Telecomunicații Speciale.

„Din prima zi, văzând execuția bugetară, am convocat direcția de specialitate care gestionează acest program și am cerut ca absolut toate plățile care urmează să fie făcute să fie urgentate, să semnaleze toate problemele care apar în derularea acestui program. Am înțeles că în trecut a fost și o problemă în legătură cu platforma respectivă. Am luat legătura cu cei de la STS, lucrurile se vor remedia rapid, dar, până la urmă, nu chestiunea asta a fost problema, ci pur și simplu dezinteresul total față de acest program”, a explicat ministrul.

Procedurile Start-Up Nation ar urma să fie simplificate, iar fondurile pentru programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, suplimentate. Acest program are un buget de 123 de milioane de lei, dar execuția a ajuns la numai 1,84%.

„Iau în calcul, în primul rând, să simplific aceste mecanisme. Din ceea ce mi-a prezentat și mie aparatul de specialitate, mi se par niște proceduri un pic greoaie și tinerii antreprenori accesează mai greu acest program. Vreau să îl simplific, iar probabil că săptămâna viitoare sau cealaltă, în momentul în care avem deja creionată o nouă execuție bugetară, vreau să vă asigur că voi aloca mult mai mulți bani pe programele care să stimuleze producția în România. Avem programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii. Acesta este un program pe care deja am cerut să îl suplimentăm. Aici aveam 123 de milioane, s-a cheltuit doar 1,84%. Discutăm de fonduri nerambursabile. Să cheltuiești din fonduri nerambursabile 1,84% este o crimă economică, din punctul meu de vedere”, a spus Zamfir.

Ministerul Economiei ar putea pierde 100 de milioane de lei la rectificare

Întrebat dacă Ministerul Economiei va pierde 100 de milioane de lei la rectificarea bugetară, Daniel Zamfir a răspuns că acest lucru este probabil, deoarece execuția nu mai poate ajunge la 100% în cele două luni rămase până la sfârșitul anului.

„Probabil că da, pentru că, evident, n-o să pot să ajung în două luni de zile la o execuție de 100%. Asta a fost capacitatea fostului ministru să cheltuiască banii. Eu vă spun, din punctul meu de vedere, voi face tot posibilul, voi pune presiune pe toți angajații ministerului să facă tot posibilul, cum vă spuneam, să cheltuiască cât mai mulți bani”, a răspuns ministrul.

Rezultatul final al execuției bugetare urmează să fie prezentat în decembrie.

„Am pus pe jar tot ministerul să cheltuim tot ce se poate cheltui pentru a stimula economia și a urgenta aceste programe care, vă repet, au bani alocați, zac aici și firmele dau faliment. Dacă cineva găsește o explicație când vezi că 37.000 de firme dau faliment și tu cheltuiești doar 1,84% din banii care puteau să îi scoată pe oamenii ăștia, adică puteau să ajute ca oamenii să nu ajungă în această situație, nu știu, eu nu am cum s-o cataloghez. O să vin în decembrie să vă spun unde am dus eu execuția bugetară”, a adăugat Zamfir.

Datoriile statului către companii și lucrările nefacturate

Întrebat dacă există o evaluare a datoriilor statului către companiile românești, ministrul a precizat că situația la nivelul întregului sistem bugetar poate fi prezentată doar de Ministerul Finanțelor.

„Această informare o pot lua doar de la Ministerul de Finanțe. Vreau să vedem situația exactă, dar, la nivelul Ministerului Economiei, Ministerul Economiei nu gestionează aceste cifre. La Ministerul Economiei eu vă pot spune doar datoriile pe care le avem noi către cei care sunt beneficiarii acestor programe. Aia vă pot spune. Eu nu vă pot spune la nivelul întregului sistem bugetar”, a explicat acesta.

În contextul disputei politice privind deficitul și presupusa „gaură” de aproximativ 50 de miliarde de lei, Zamfir a afirmat că va afla poziția ministrului Finanțelor după discuțiile programate în aceeași zi. Din conversațiile informale purtate în Guvern a rezultat însă că nu este cunoscută valoarea totală a lucrărilor publice executate, dar nefacturate.

„Ce speranțe am și ce așteptări de la Nazare o să aflu peste o oră. Ce pot să vă spun este că, din discuțiile pe care le-am avut, informale, în Guvern, există o sumă pe care nu o știm încă, aceea a lucrărilor executate și nefacturate. La Ministerul Dezvoltării, pentru anumite lucrări s-au emis facturi și nu s-au plătit acele facturi emise. Companiile au plătit deja TVA la statul român, dar nu și-au încasat banii. Deci au o mare problemă și asta trebuie rezolvată urgent: să-și plătească statul datoriile către companii, pentru că au executat lucrări. Și mai sunt o serie de lucrări care, tocmai ca să nu se ajungă în situația în care companiile plătesc TVA și ajung în situații de faliment, nu sunt facturate. Asta este ceea ce vă pot spune din discuțiile la care am participat. Trebuie să știm exact care este nivelul lucrărilor executate și nefacturate, ca să putem să avem o imagine mai clară a deficitului. Altfel, dacă ținem sub preș această cifră, cred că nu putem să mergem. Încă o dată vă repet, n-o să auziți nici la mine, nici la colegii mei invocarea grelei moșteniri, dar, ca să știu exact de unde plec, trebuie să știu de unde plec”, a continuat Zamfir.

Cum promite ministrul Economiei că va construi bugetul pentru 2027

Întrebat dacă bugetul pentru 2027 va fi construit astfel încât instituțiile să nu mai depindă de rectificări pentru a-și acoperi cheltuielile, Daniel Zamfir a spus că este pentru prima dată ministru și că nu a mai participat în această calitate la elaborarea unui buget.

„Eu sunt pentru prima dată în acest angajament public, ministru. Nu am mai construit bugete, pentru că nu am avut această funcție. Vă asigur că bugetul pe care îl voi face la Ministerul Economiei va fi unul realist și va fi un buget preponderent orientat pentru dezvoltare economică”, a afirmat acesta.

După ce i s-a atras atenția că nu are experiență în construirea unui buget, ministrul a răspuns că alocările pentru anul viitor trebuie să fie predictibile și să poată fi cheltuite.

„Eu v-am spus un singur lucru: că atunci când sunt pus în situația în care să construiesc un buget, îl voi face de așa natură încât să fie unul predictibil, previzibil și să fie și cheltuit. Că degeaba ești în stare, cum au făcut USR-iștii, să faci un buget și să cheltuiești 23%. Este o rușine. Și asta arată de ce au fost în stare. Una spuneau la televizor, cu reformele și cu investițiile, și cu PSD care blochează, alta este realitatea. Cu ce l-a blocat PSD pe domnul Darău să cheltuiască bugetul public? Sau, probabil, tot PSD este de vină că doamna Miron, în ziua învestirii Guvernului, au triplat indemnizația consiliului de administrație. Tot PSD este de vină”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.