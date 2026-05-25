Darău îl acuză pe fostul șef ADR că a plătit salarii din bani europeni. „A pierdut 14,7 milioane lei din PNRR”

Ministrul Economiei, Irinel Dărău. Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu
Darău: „Au urmat întârzieri, blocaje şi haos administrativ" Plângere penală împotriva fostului şef al ADR

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a transmis luni, într-o postare pe Facebook, că fosta conducere a Autorităţii pentru Digitalizarea României (ADR) a pierdut 14,7 milioane de lei din fonduri europene prin utilizarea necorespunzătoare a banilor din PNRR, iar suma va trebui acoperită acum din bugetul de stat.

„Cum pierzi bani europeni din PNRR şi ajungi să pui factura pe umerii românilor? Faci ce a făcut fosta conducere a ADR sub Dragoş Vlad: iei bani europeni destinaţi investiţiilor tehnice în Cloudul Guvernamental şi îi foloseşti pentru salarii. Cheltuieli neeligibile. Reguli ignorate. Responsabilitate zero”, a scris ministrul.

Darău: „Au urmat întârzieri, blocaje şi haos administrativ”

Ministrul interimar susţine că problema nu se rezumă doar la pierderea fondurilor europene, ci şi la lipsa unui plan pentru menţinerea funcţionării infrastructurii critice a Cloudului Guvernamental.

„În momentul în care situaţia a explodat, cei care conduceau ADR nu au venit cu soluţii. Nu au avut niciun plan pentru protejarea echipei tehnice care administra infrastructura critică a Cloudului Guvernamental. Nicio strategie de continuitate. Nicio asumare. Au urmat întârzieri, blocaje şi haos administrativ”, a afirmat acesta.

Darău a susţinut că specialiştii implicaţi în administrarea infrastructurii digitale a statului „au fost lăsaţi complet în aer” şi a acuzat faptul că digitalizarea României a fost gestionată ani la rând „cu combinaţii şi băieţi deştepţi conectaţi la bani publici”.

„Asta a fost «marea digitalizare» pe care ne-au vândut-o ani la rând: fonduri europene pierdute din incompetenţă, milioane mutate în sarcina bugetului de stat, proiecte strategice vulnerabilizate, infrastructură critică pusă în pericol prin improvizaţie şi lipsă de răspundere”, a mai scris ministrul.

Plângere penală împotriva fostului şef al ADR

Irineu Darău a precizat că există deja o hotărâre definitivă a Înalta Curte de Casație și Justiție, iar banii trebuie returnaţi.

Pe 20 mai, actualul preşedinte al ADR, Aurel-Cătălin Giulescu, a anunţat că a depus o plângere penală la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie împotriva fostului şef al instituţiei, Dragoş Cristian Vlad, pentru presupuse fapte de abuz în serviciu.

Plângerea a fost formulată după anularea unei proceduri de achiziţie publică privind implementarea proiectului „Platforma Naţională de Interoperabilitate”, în urma constatării unor presupuse nereguli şi abateri de la legislaţia achiziţiilor publice.

Dragoş Cristian Vlad conducea ADR din 2022 şi a fost demis din funcţie pe 1 mai anul acesta.

