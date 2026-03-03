Live TV

Numai în intervalul 01 - 08 martie, sunt așteptate vânzări de 40 de milioane de euro.

La început de martie, florile devin aur pentru comercianți. Numai în intervalul 01 - 08 martie, sunt așteptate vânzări de 40 de milioane de euro, arată o analiză de specialitate. Dincolo de aglomerația din florării, datele indică, însă, o realitate mai nuanțată: creșterea pieței este susținută în principal de scumpiri, în timp ce producătorii locali pierd teren în fața importurilor. „Dăruitul de flori este un ritual, este o obligație socială”, sunt de părere psihologii.

Florile sunt cadoul perfect în orice moment al anului, dar mai cu seamă la început de primăvară.

„Cele mai obișnuite sunt lalelele și freziile, care se vând cel mai mult în această perioadă, dar florile mai speciale sunt Anemonele, Ranunculus, Mimoza. Dacă vrem o floare mai aparte, mai de lux, dar tot de primăvară, putem să ne gândim la liliac”, spune reprezentanta unei florării din Buzău.

„Ne orientăm către florile în ghiveci. Sunt mai rezistente și nu o să se ofilească atât de repede ca cele pe care le punem în buchet. Ca și flori, cele de primăvară - lalele, zambile, frezii sunt cele mai apreciate”, spune o clientă.

„Un buchețel de floricele să iau la Doamne, măcar atât”, spune o altă clientă.

„Prefer florile de primăvară, în aranjamente”, declară altcineva.

În săptămâna 1-8 martie, vânzările de flori ar putea trece de suma de 40 de milioane de euro, arată o analiză Frames. Deja florăriile lucrează la foc automat.

„Foarte multe flori de primăvară și aici putem să le lucrăm în mai multe moduri. Adică, putem să facem buchete simple, primăvăratice, lejere, aerate, care se poartă întotdeauna în această perioadă, dar putem să facem și aranjamente mai complexe, care sunt lucrate și cu alte elemente, elemente naturale, cum ar fi scoarța, crengile sau alte tipuri de decorațiuni”, explică Melania Turcu, reprezentanta unei florării.

Gestul de a dărui flori, spun psihologii, transmite un mesaj aparte.

„Dăruitul de flori este un ritual, este o obligație socială. Ne-am învățat să primim și să dăruim flori, cu atât mai mult în această perioadă, în care încercăm să arătăm cât de mult ne admirăm și ne iubim femeile din viața noastră. Ne face să știm că suntem iubite, suntem apreciate, suntem admirate”, spune psihologul Mihaela Avrămescu.

Prețul unui buchet pornește de la 100 de lei și poate ajunge la câteva sute de lei, în funcție de flori și decorațiunile alese.

reporter: Ioana Carpen
operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia

