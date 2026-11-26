Datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026, depășind pragul de 60% prevăzut de Legea responsabilității fiscal-bugetare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat joi, în ședința Executivului, implicațiile acestei situații, iar măsurile prevăzute de lege urmează să fie analizate la nivel guvernamental, a anunțat purtătorul de cuvânt Dan Cărbunaru.

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„Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern informarea cu tema «Implicațiile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB». Este o notă de informare care prezintă implicațiile depășirii acestui prag, în conformitate cu prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare, dar și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a declarat Dan Cărbunaru după ședința Executivului.

Potrivit documentului prezentat de ministrul Finanțelor, datoria guvernamentală a ajuns la 61,1% din PIB la finalul lunii august. Depășirea pragului activează prevederile cadrului legal, însă Guvernul nu a anunțat deocamdată adoptarea unor măsuri concrete.

Ce prevede legea după depășirea pragului de 60%

Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede că, dacă datoria publică depășește 60% din PIB, Guvernul trebuie să inițieze și să aplice un program de reducere a acesteia. Măsurile urgente pentru diminuarea deficitului bugetar și a datoriei publice trebuie stabilite prin acte normative la nivel de lege, cel târziu în semestrul următor celui în care a fost constatată depășirea pragului.

Cadrul legal face trimitere și la măsurile aplicabile pragurilor inferioare, care vizează înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public și a cheltuielilor totale pentru asistență socială. Aceste prevederi se referă la cheltuielile bugetare agregate și nu reprezintă, în acest moment, un anunț privind reducerea sau înghețarea unor venituri individuale. Legea permite neaplicarea unora dintre măsuri în cazul unor circumstanțe extraordinare, dacă sustenabilitatea datoriei publice nu este pusă în pericol.

„Este un prag care a oscilat. A spus și domnul ministru de Finanțe că au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât. Iată că a revenit la 61,1%”, a mai declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Dan Cărbunaru a mai precizat că implicațiile depășirii pragului și măsurile fiscal-bugetare necesare vor face obiectul unei analize la nivelul Guvernului.

Editor : A.D.