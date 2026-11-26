Salariile din sectorul public, pensiile, alocațiile și alte beneficii sociale ar putea rămâne înghețate până în 2031, arată informarea prezentată joi de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în ședința Guvernului. Documentul estimează că datoria publică se va menține peste pragul de 60% din PIB în perioada 2026-2031, situație în care Executivul nu va putea aproba măsuri care majorează cheltuielile totale de personal sau cheltuielile totale cu asistența socială din sectorul public.

„Având în vedere că, potrivit estimărilor actuale, în perioada 2026-2031 ponderea datoriei publice în PIB se va menține peste pragul de 60% din PIB, devin aplicabile prevederile art. 13 din Legea nr. 69/2010. În consecință, Guvernul nu va putea aproba măsuri care determină majorarea cheltuielilor totale de personal sau a cheltuielilor totale cu asistența socială din sectorul public”, se arată în informarea prezentată de Alexandru Nazare.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru, a declarat că documentul prezintă atât implicațiile depășirii pragului de 60%, cât și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice.

„Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat în ședința de Guvern informarea cu tema «Implicațiile Legii responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, ca urmare a depășirii pragului de 60% pentru indicatorul datorie publică în PIB». Este o notă de informare care prezintă implicațiile depășirii acestui prag, în conformitate cu prevederile Legii responsabilității fiscal-bugetare, dar și măsurile fiscal-bugetare necesare pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice”, a afirmat Cărbunaru.

Datoria publică ar urma să ajungă la 64,3% din PIB

Datoria guvernamentală a României a ajuns la 61,1% din PIB la sfârșitul lunii august 2026. Datele Eurostat indicau un nivel de 59,4% din PIB la finalul trimestrului al doilea.

Ministerul Finanțelor estimează că datoria publică va ajunge la 62% din PIB la sfârșitul anului 2026 și va continua să crească în următorii ani. Pentru 2027 este anticipat un nivel de 63,5%, iar în 2028 și 2029 datoria ar urma să ajungă la 64,3% din PIB. Ulterior, aceasta ar scădea la 62,5% în 2030 și la 61,2% în 2031.

Documentul arată că România se află în procedură de deficit excesiv din 2020, iar datoria publică a crescut treptat pentru finanțarea deficitelor bugetare ridicate și refinanțarea datoriei ajunse la scadență.

Planul bugetar-structural național pe termen mediu, aprobat de Consiliul Uniunii Europene în ianuarie 2025, prevede o perioadă de ajustare fiscală de șapte ani. Conform recomandărilor europene, creșterea cheltuielilor nete nu trebuie să depășească 2,6% în 2026, 4,6% în 2027, 4,4% în 2028, 4,2% în 2029 și 4% în 2030.

Deficitul bugetar, calculat potrivit metodologiei europene, a fost de 9,2% din PIB în 2024 și este estimat la 7,8% în 2025. Acesta ar urma să scadă la 6% în 2026, 5,2% în 2027, 4,2% în 2028 și 3,2% în 2029. Pentru 2030 este proiectat un deficit de 3,4%, iar pentru 2031 unul de 2,5% din PIB.

Ce prevede legea după depășirea pragului de 60%

Legea responsabilității fiscal-bugetare stabilește mai multe măsuri în funcție de nivelul datoriei publice. După depășirea pragului de 50% din PIB, Guvernul trebuie să prezinte și să aplice un program de reducere a datoriei, care include măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu salariile din sectorul public.

Dacă datoria depășește 55% din PIB, Executivul trebuie să inițieze și măsuri pentru înghețarea cheltuielilor totale cu asistența socială. După trecerea pragului de 60%, se aplică toate aceste prevederi, iar Guvernul trebuie să inițieze și să aplice un program pentru reducerea datoriei publice.

Măsurile urgente pentru diminuarea deficitului bugetar și a datoriei publice trebuie adoptate prin acte normative la nivel de lege cel târziu în semestrul următor celui în care a fost constatată depășirea pragului.

Legea prevede că unele dintre aceste măsuri pot să nu fie aplicate în cazul unor circumstanțe extraordinare, dacă neaplicarea lor nu pune în pericol sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu și lung.

Salariile și beneficiile sociale sunt deja înghețate în 2026

Informarea prezentată de Alexandru Nazare enumeră măsurile adoptate începând cu 1 ianuarie 2025 pentru reducerea deficitului. Printre acestea se numără blocarea angajărilor în sectorul public, înghețarea pensiilor și a drepturilor de asistență socială, precum și menținerea la același nivel a salariilor de bază, sporurilor, tichetelor de masă și plăților pentru orele suplimentare.

Valoarea voucherelor de vacanță a fost redusă la jumătate, iar majorările salariale au fost limitate în companiile de stat care înregistrează pierderi sau au datorii.

Documentul precizează că salariile din sectorul public și beneficiile sociale rămân înghețate pe tot parcursul anului 2026.

Printre măsurile fiscale prezentate se numără majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21% și stabilirea unei cote reduse de 11%, începând din august 2025, aplicarea contribuției la sănătate pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei și creșterea unor accize.

De la 1 ianuarie 2026, impozitul pe dividende a crescut de la 10% la 16%, iar pragul de încadrare în regimul microîntreprinderilor a coborât la 100.000 de euro. Alte măsuri vizează creșterea impozitelor pe proprietate cu 70%, modificarea taxării autovehiculelor și introducerea unei taxe de 25 de lei pentru coletele din afara Uniunii Europene cu o valoare mai mică de 150 de euro.

Ministerul Finanțelor estimează că pachetul fiscal adoptat în vara anului 2025 a avut un impact de aproximativ 0,6% din PIB în acel an și de 3,45% din PIB pe parcursul a 12 luni.

„Este un prag care a oscilat. A spus și domnul ministru de Finanțe că au fost situații în care s-a mai depășit puțin, peste 60%, apoi a coborât. Iată că a revenit la 61,1%”, a mai declarat Dan Cărbunaru.

Purtătorul de cuvânt al Executivului a precizat că măsurile necesare în urma depășirii pragului de 60% urmează să fie analizate la nivelul Guvernului.

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Editor : A.D.