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Datoriile Damen Mangalia au crescut cu 101 milioane de lei în perioada falimentului. Vânzarea șantierului naval ar acoperi 1/3 din ele

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Șantierul Naval Mangalia. Foto: Inquam Photos / Daniel Stoenciu
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Din articol
Cum au fost generate noile datorii de 101 milioane  Cine revendică vechile datorii 

Datoriile total acceptate generate de Damen Mangalia au ajuns la 2,3 miliarde de lei, conform datelor privind noi datorii curente, acumulate din aprilie 2026, când a fost declarat falimentul. Vânzarea şantierului naval cu 138 de milioane de euro acoperă doar o treime dintre ele. Bugetul de stat ori cel local şi salariaţii ar avea de primit aproximativ 300 de milioane de lei, jumătate din valoarea tranzacţiei. 

Posibila vânzare a Damen Mangalia pentru 138 de milioane de euro nu rezolvă decât o treime din ecuaţia datoriilor cu care se confruntă compania. Conform ultimului Raport de activitate intermediar, întocmit de lichidatorul judiciar CITR, datoriile curente la data de 30 septembrie 2026 se ridicau la 101 milioane lei. 

Situaţia vizată este post 28 aprilie 2026, când magistraţii de la Tribunalul Constanţa au decis falimentul şantierului, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar. 

Valoarea totală a datoriilor este încă departe de a fi cea finală. Mai mult, ar putea creşte. 

„Luna octombrie nu a fost închisă din punct de vedere contabil, evoluţia datoriilor curente la nivelul acestei luni urmând să fie prezentată în raportul de activitate următor”, se arată în Raportul de Activitate Intermediar, document consultat de News.ro. 

Noile datorii se adaugă celor 2,2 miliarde de lei deja acceptate. În cazul în care va fi finalizată vânzarea către Rheinmetall, pentru 138 de milioane de euro, doar o tremie din creanţe vor fi acoperite. 

Până în prezent compania germană a achitat doar 10% din valoarea tranzacţiei, respective cea stipulată pentru a putea participa la licitaţie. 

Cum au fost generate noile datorii de 101 milioane 

Conform ultimului Raport de activitate intermediar, întocmit de lichidatorul judiciar CITR şi publicat pe 30 octombrie, cea mai mare parte a datoriilor o reprezintă 73,8 milioane de lei, către fondul de garantare. Următoarea poziţie o ocupă bugetul de stat, cu 12,2 milioane de lei urmat de salarii (3,4 milioane lei) şi taxe salariale (5,1 milioane lei). 

Alte 4,3 milioane de lei sunt neachitate către furnizorii de servicii şi materiale. 

Conform liderului sindical, Laurenţiu Gobeajă, restanţele salariale actuale vizează cei aproximativ o sută de angajaţi care au rămas pe platformă pentru a asigura întreţinerea sau paza, după declararea falimentului din 26 aprilie 2026. 

Damen Shipyards Mangalia a intrat în insolvenţă pe 19 iunie 2024, la solicitarea companiei-mamă, Damen Holding B.V., ce reclama 69,5% din totalul datoriilor consemnate atunci. Alături de firmele din grup, controla aproximativ 85% din creanţe. 

Cine revendică vechile datorii 

Pe 6 februarie 2026, CITR publica Tabelul definitiv provizoriu nr. 1 al creanţelor. Totalul acceptat era de 1,94 miliarde de lei (1,053 miliarde - creanţă pură şi simplă, 823 milioane lei - sub condiţie, în contextul în care sumele reclamate fac obiectul diferitelor litigii). 

Creanţele bugetare erau de 28,3 milioane de lei, dintre care Fiscul avea cel mai mult de primit – 25,9 milioane lei. Salariaţii aveau de încasat restanţe de 4 milioane de lei. 

Restul de 1,9 miliarde era cerut de 184 de companii. 85% din creanţe era solicitat de firmele din grupul Damen. 

Pe 14 august, CITR publica Tabelul suplimentar al creanţelor, care viza perioadă iunie 2024 - aprilie 2026 şi completa Tabelul definitiv provizoriu nr. 1 al creanţelor, din 6 februarie. Noile datorii recunoscute erau de 193 milioane de lei. 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) era, departe, solicitantul cu cele mai mari pretenţii: conform documentului consultat de News.ro, revendica 119,6 milioane lei. 

A doua poziţie o ocupau salariaţii, cu puţin peste 25 de milioane de lei. 

„Aceşti bani s-au cumulat de la intrarea în insolvenţă până la intrarea în faliment şi reprezintă indemnizaţii, indemnizaţii de şomaj tehnic, tichete de masă, ajutoare sociale pentru deces ori naştere copil, primele de Crăciun, de Paşte, sporul de fidelitate şi altele (prevăzute în contractul colectiv de muncă, n.r.)”, a declarat pentru News.ro Laurenţiu Gobeajă, liderul Sindicatului Navalistul al angajaţilor din şantierul Damen Mangalia. 

„În perioada accesării Fondului de Garantare, legea nu prevedea că din acesta se suportă şi contribuţiile sociale şi impozitul pe venituri. Societatea nu a putut achita atunci taxele pe salarii”, explica Gobeajă cele 119,4 milioane de lei din dreptul ANAF. 

În total, conform celor trei documente (Tabelul definitiv provizoriu, Tabelul suplimentar şi Raportului de activitate intermediar), bugetul de stat sau local ar avea de primit cel puţin 260 de milioane de lei iar salariaţii ar avea de încasat cel puţin 33 de milioane de lei. Conform legii, ambele categorii au prioritate în faţa celorlalţi creditori, numiţi „chirografari”, adică fără vreun tip de garanţie. 

Cu un total de aproximativ 300 de milioane de lei, la care se mai pot adăuga alte datorii cumulate în lunile octombrie şi noiembrie (până la eventuala preluare de către Rheinmetall, nefinalizată încă), bugetul de stat ori local şi salariaţii ar putea încasa aproape jumătate din valoarea tranzacţiei de 138 de milioane de euro.

Editor : A.C.

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