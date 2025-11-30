Live TV

Video De ce a apărut o criză de ouă în magazinele din România: are legătură cu condițiile în care trăiesc găinile din ferme

Data actualizării: Data publicării:
Yellow egg in carton
Foto: Profimedia

Cu doar trei săptămâni înainte de sărbători, rafturile de ouă s-au golit în mai multe magazine din România. De multe ori, descrisă drept „criza de ouă”, situația a pornit de la ouăle cod 3. Acestea sun ouăle provenite de la găini ținute în cuști și care ar urma să fie complet eliminate din comerțul românesc.

Fiecare ou comercializat legal în România are un cod imprimat pe coajă. 0 (zero) înseamnă că acesta e ecologic, 1 înseamnă că acesta provine de la găini crescute în aer liber, 2 înseamnă că el provine de la găini crescute la sol, în hale, iar codul 3 înseamnă că animalele au fost ținute în cuști. Practic, ouăle cod 3 sunt cele mai ieftine, dar și cele mai controversate. Iar acest sistem de a crește găinile în cuști a fost interzis în Uniunea Europeană încă din 2012.

În tot acest timp, atât România – cât și alte state UE – au trecut cu greu prin procesul de modernizare a fermelor. Cuștile vechi au fost înlocuite cu altele „îmbunătățite”, care respectă minimul cerut de lege, potrivit unei analize profit.ro.

În ultima perioadă, România a început să exporte masiv, bineînțeles pe bani mai mulți, iar tot mai multe lanțuri internaționale renunță să mai vândă ouă cod 3, ca parte din strategii de imagine și sustenabilitate.

România este lider în Uniunea Europeană atât la exportul de ouă, cât și la carne de pui.

Datele Institutului Național de Statistică arată că țara noastră a exportat 33.000 de tone de ouă în 2024, valoare depășită deja anul acesta, în primele 8 luni.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
femeie in zapada
1
Alertă de ninsori și ploi în Capitală și alte 13 județe. În stațiunea Rânca s-a depus...
Vladimir Putin
2
O miză mai mare decât capitularea Ucrainei. Cristian Diaconescu: Kievul vrea negocieri...
conservă de ton / vas de pescuit / captură de ton
3
Este un „comerț cu oameni”: Adevărul ascuns despre tonul pe care îl cumpărăm de la...
apa cu noroi
4
„Apele Române” recomandă declararea stării de urgență în Prahova: „Situaţia la Paltinu...
photo-collage.png - 2025-11-18T103811.529
5
Avertisment de la Washington. Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie...
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Digi Sport
Neverosimil! Câți bani a câștigat Ronaldinho pentru o zi petrecută la Iași
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, participă la Forumul Energiei, eveniment organizat de Financial Intelligence, in Bucuresti, miercuri, 17 aprilie 2019.
Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălor. Chirițoiu: „Eu sper că producătorii și-au învățat lecția”
Yellow egg in carton
Motivul pentru care în unele magazine se găsesc tot mai puține ouă: Fermierii le exportă pentru că primesc bani mai mulți
Imagine cu o găină în iarbă.
Închirierea unei găini, noua „găselniță” a americanilor după explozia prețurilor la ouă
oua de casa
Olandezii sunt avertizați să nu mănânce ouăle găinilor de curte din cauza chimicalelor descoperite în urma unor controale
Closeup,Of,Raw,Chicken,Eggs,Background
România are unele dintre cele mai mici prețuri la ouă din Uniunea Europeană
Recomandările redacţiei
US' Rubio hails 'most productive' talks yet in ongoing Ukraine-Russia peace efforts
Întâlnire în SUA pentru soarta Ucrainei. Delegația trimisă de...
photo-collage.png (5)
Cel puțin încă trei zile fără apă pentru peste 100.000 de români...
În microbuzul implicat în accident se aflau 15 copii FOTO ISU Brașov
Accident grav la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în care...
Screenshot 2025-11-30 at 18.44.16
George Simion, ales președinte AUR pentru a doua oară: În 2026 se...
Ultimele știri
Criza apei potabile, motiv de atacuri din partea PSD către Ministerul Mediului: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni
Criză în relațiile chinezo-japoneze. Remarca lui Sanae Takaichi care a pus pe jar regimul lui Xi. Soluții pentru a dezamorsa conflictul
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Maite Perroni, actrița din „Rebelde”, după ce a fost criticată pentru kilogramele în plus: „Am învățat să-mi...
Cancan
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani...
Fanatik.ro
Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de...
Adevărul
Armele cu care România ar putea distruge dronele, fără a apela la rachete de un 1 milion de euro. General...
Playtech
Unde va ploua de 1 Decembrie: ANM anunţă precipitaţii şi sub formă de ninsoare. Cum va fi vremea în Bucureşti
Digi FM
Gemenii actriței Julia Roberts au împlinit 21 de ani. Imaginea dulce postată de vedeta din „Pretty Woman”...
Digi Sport
Mașina cu design nemaivăzut, interzisă în Europa, a apărut pe străzile din România! ”E pericol public” /...
Pro FM
Nora lui Jon Bon Jovi, magnet de priviri. Millie Bobby Brown, spectaculoasă într-o rochie foarte decoltată...
Film Now
Scarlett Johansson va juca într-un nou film din seria „Exorcistul”. Un maestru al genului horror va regiza...
Adevarul
Cea mai mare controversă a creștinismului românesc: a fost sau nu Sfântul Andrei în Dobrogea? Ce spun...
Newsweek
Pensie crescută cu 1.000 lei în decembrie și 12.000 lei bonus. Pensionarul a cerut recalcularea. Cât a muncit
Digi FM
Harry Styles și fiica lui Lenny Kravitz, plimbare romantică prin Roma. Gesturi dulci pe străzile orașului...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Cum își menține Goldie Hawn strălucirea tinerească și silueta uimitoare la 80 de ani. Actrița dezvăluie...
UTV
Gina Pistol și Smiley locuiesc încă cu chirie, deși și-au cumpărat două locuințe. „Anul viitor trebuie să...