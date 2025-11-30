Cu doar trei săptămâni înainte de sărbători, rafturile de ouă s-au golit în mai multe magazine din România. De multe ori, descrisă drept „criza de ouă”, situația a pornit de la ouăle cod 3. Acestea sun ouăle provenite de la găini ținute în cuști și care ar urma să fie complet eliminate din comerțul românesc.

Fiecare ou comercializat legal în România are un cod imprimat pe coajă. 0 (zero) înseamnă că acesta e ecologic, 1 înseamnă că acesta provine de la găini crescute în aer liber, 2 înseamnă că el provine de la găini crescute la sol, în hale, iar codul 3 înseamnă că animalele au fost ținute în cuști. Practic, ouăle cod 3 sunt cele mai ieftine, dar și cele mai controversate. Iar acest sistem de a crește găinile în cuști a fost interzis în Uniunea Europeană încă din 2012.

În tot acest timp, atât România – cât și alte state UE – au trecut cu greu prin procesul de modernizare a fermelor. Cuștile vechi au fost înlocuite cu altele „îmbunătățite”, care respectă minimul cerut de lege, potrivit unei analize profit.ro.

În ultima perioadă, România a început să exporte masiv, bineînțeles pe bani mai mulți, iar tot mai multe lanțuri internaționale renunță să mai vândă ouă cod 3, ca parte din strategii de imagine și sustenabilitate.

România este lider în Uniunea Europeană atât la exportul de ouă, cât și la carne de pui.

Datele Institutului Național de Statistică arată că țara noastră a exportat 33.000 de tone de ouă în 2024, valoare depășită deja anul acesta, în primele 8 luni.

