De ce a crescut euro? Explicațiile lui Adrian Vasilescu

Leul încheie 2017 la cea mai slabă cotaţie din ultimii cinci ani. Leul a pierdut peste 3 procente faţă de începutul anului, iar analiştii spun că deprecierea arată cât de nesănătoasă este creşterea economică a României, bazată pe importuri masive, alimentate de un consum tot mai mare. Oficialii BNR sunt însă mai puţin îngrijoraţi şi dau asigurări că leul nu va slăbi accentuat în perioada următoare.

„Piața valutară a fost stabilă în toți anii de criză, începând cu 2009. Am avut o piață valutară stabilă în toți anii, când criza a început să se stingă, a rămas stabilă piața valutară și pot să spun cu siguranță că va fi stabilă și în cursul anului viitor”, a declarat pentru Digi24 Adrian Vasilescu, consilier de strategie la BNR.

„Unii primesc bine această depreciere, alții o privesc dureros, mai ales cei care au credite în valută. Tranzacțiile s-au mai împuținat, mai ales în situații din acestea de sfârșit de an-început de an contează enorm raportul cerere-ofertă. Cei care vin cu bani aici, cu valută, să asigure oferta de pe piața valutară, sunt mai puțini acum, la sfârșit de an. Și la început de an la fel. (...) Astăzi suntem în ultima zi bancară a anului. 2018 ne este foarte aproape și ne vom revedea abia pe 3 ianuarie. Întotdeauna, dacă luați anii trecuți, o să vedeți că la sfârșit de an și început de an, foarte mulți jucători de pe piață - că sunt importatori sau exportatori, că fac tranzacții, că fac depozite - o să vedeți că toți caută să își facă loc într-un anumit fel, iar acum, pe sfârșit an, mai sunt și alte aspecte. Tranzacțiile s-au mai împuținat, contează enorm raportul cerere-ofertă”, a comentat la Digi24 Adrian Vasilescu.