Fără autostrăzi. Ministrul Mediului acuză conspirația liliecilor și urșilor

În pofida relatărilor de presă privind urși accidentați în tuneluri feroviare și pe autostrada A1 în vestul țării, ministrul Mediului, nu crede în existența acestora pe traseul infrastructurilor de transport.

Foto: Șeful Agenției Naționale pentru Arii Protejate, Adi Croitoru, caută personal liliecii într-o peșteră pe traseul autostrăzii A1

Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, spune că nu s-au văzut nici lilieci, nici urși pe traseul autostrăzilor ce ar trebui construite. ”Nu vreau să mă gândesc așa departe că cineva vrea astfel să împidice realizarea de autostrăzi în România”, spune ministrul.

Aceasta a susţinut că existenţa liliecilor sau a urşilor invocată pentru neacordarea acordurilor de mediu sunt "interesele unora" fie financiare, fie pentru a împiedica România să construiască autostrăzi.



"Deci, am deblocat absolut toate... Avem la ora actuală acord de mediu pentru 350 de kilometri de autostrăzi. Vorbeaţi de lilieci? Când e vorba de interesele unora - nu ştiu dacă sunt numai financiare sau ca să ne împiedice pe noi ca ţară să avem o astfel de infrastructură, cred că nu vreau să mă gândesc aşa de departe -, dar au existat situaţiile acestea, le-am văzut... Eu, de felul meu, sunt un om împăciuitor. Am depistat că nu există absolut nimic, am trimis - ca să ne putem convinge de lucrul acesta - pe o colegă de-a mea, care acum este chiar directoare la ANAP, şi le-am spus clar: 'Vreau şi eu să văd. Există? Şi vreau să îmi faceţi poze de la locul faptei. Dacă este nevoie, mă duc eu, ca ministru'. Nu s-a văzut absolut nimic şi s-a rezolvat problema", a arătat ea la un post de televiziune.

Şeful de la Mediu a adăugat că situaţia a fost similară şi pentru drumurile judeţene, nu doar pentru proiectele de autostrăzi.

Afirmațiile ministrului Mediului, cum că în zonă n-ar exista nici urși nici lilieci (referire la o peșteră aflată pe traseul lotului 4 din sectorul Lugoj Deva) nu ajută însă prea mult în fața realității.

Un urs a fost accidentat mortal de o maşină, cu nicio lună în urmă, după ce a pătruns într-un tunel de pe autostrada A1 la kilometrul 262 + 500, în judeţul Sibiu.

"Este cel de-al doilea eveniment de acest gen, după cel din noaptea de vineri spre sâmbătă. Din fericire, nici în acest de-al doilea caz nu au fost persoane rănite, ci doar pagube materiale la maşina implicată", spunea la acel moment purtătorul de cuvânt al Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Braşov, Robert Elekes, citat de Agerpres.

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,