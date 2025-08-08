De ce nu mai reușește Rusia să producă avioane comerciale și cum sunt afectate zborurile pe rutele interne

Producătorii ruși au livrat un singur avion comercial în 2025, din cele 15 promise, în contextul în care sancțiunile internaționale și dobânzile ridicate au blocat investițiile și accesul la piese esențiale. Lipsa aeronavelor moderne afectează deja zborurile interne, iar autoritățile sunt forțate să improvizeze soluții.

De când Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, sancţiunile occidentale au tăiat accesul la componente şi avioane străine. Cu o flotă de peste 700 de aeronave, dominată de modele Airbus şi Boeing, companiile aeriene din Rusia se bazează acum pe rute complexe, indirecte de import, pentru a face rost de componentele critice, notează Agerpres.

"Nu există componente bază, nu există tehnologie, nici facilităţi de producţie sau ingineri. Pentru a crea toate acestea de la zero este nevoie de ani de zile, dacă nu de decenii", a declarat o sursă din industria aviatică rusă pentru Reuters, care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

Ţinând cont de provocările geografice ale Rusiei, cea mai mare ţară din lume, dependenţa de avioanele comerciale pentru transportul de marfă şi de pasageri este ridicată.

Flota rusă se degradează

Incidentele majore recente au scos în evidenţă necesitatea urgentă de a preveni degradarea flotei. În iulie, un avion din era sovietică, Antonov An-24, construit în 1976, s-a prăbuşit iar toate cele 48 de persoane aflate la bord au decedat. Câteva zile mai târziu, principala companie aeriană - Aeroflot - a fost nevoită să lase la sol zeci de avioane, din cauza unui atac cibernetic masiv.

Sectorul aviatic reuşeşte greu să se autosusţină, extinzând dificultăţile cu care se confruntă industria rusă. Producţia fabricilor s-a contractat luna trecută cu cel mai rapid ritm din martie 2022, iar creşterea în industrie continuă să încetinească.

Dobânzile ridicate au afectat producţia auto, au dus la falimente în sectorul cărbunelui, au încetinit exporturile de materii prime, cum ar fi metalele şi produsele petroliere, şi nu au permis îndeplinirea obiectivelor privind producţia de avioane, contribuind la încetinirea PIB-ului.

"Industria a fost lovită mai rapid şi mai puternic de înăsprirea politicii monetare", a apreciat Dmitry Polevoy, director de investiţii la Astra Asset Management, avertizând că sectorul industriei este aproape de recesiune.

În 2021, Rusia a adăugat flotei sale 52 de avioane comerciale noi, inclusiv 27 de la Airbus, trei de la Boeing şi 22 Sukhoi Superjets construite cu componente importate, pentru companiile aeriene Aeroflot, S7, Red Wings, Rossiya şi Ural Airlines. De atunci, doar 13 aeronave noi au fost adăugate: 12 Sukhoi Superjets şi un Tupolev Tu-214, arată datele de la ch-aviation. Modelul Tu-214 este folosit de vicepremierul Denis Manturov, conform surselor.

Țintele de producție, revizuite de Moscova

În mod repetat, Guvernul de la Moscova a revizuit ţintele de producţie. La mijlocul anului trecut, a redus obiectivul de livrări de la 171 la 21 de avioane. Luna trecută, oficialii au spus că ţintele vor fi din nou revizuite, citând dobânzile ridicate, care au încetinit producţia.

Conglomeratul de stat Rostec, care supervizează producţia avioanelor de pasageri Sukhoi Superjet-100, Tupolev Tu-214 şi Ilyushin şi a noilor aeronave Yakovlev MC-21, nu reuşeşte să îndeplinească obiectivele.

Directorul general al Rostec, Sergei Chemezov, a afirmat anul trecut pentru Reuters că Rusia va produce propriile avioane de pasageri, dar în mod repetat datele de livrare au fost amânate.

Aeronava MC-21, construită în întregime cu componente ruseşti, este mult mai grea decât versiunea care are piese din import, reducând eficienţa şi autonomia de zbor, astfel încât companiile aeriene nu sunt interesate, susţin sursele.

Marţi, Chemezov i-a spus premierului Mikhail Mishustin că producţia de serie a avioanelor MC-21, SJ-100 şi IL-114 va începe în 2026, cu doi ani mai târziu decât era planificat original.

Dependență de livrările externe

În pofida eforturilor de a avea producţie pe plan local, Rusia continuă să fie dependentă de livrările externe. Datele vamale analizate de Reuters arată că anul trecut au fost importate componente în valoare de cel puţin 300.000 dolari prin intermediari din Turcia, China, Kîrgîzstan şi Emiratele Arabe Unite. Acestea includ componente de la Safran (Franţa), Honeywell (SUA) şi Rolls-Royce (Marea Britanie).

Rusia a dezvoltat un sistem paralel de importuri, astfel încât mărfurile intră prin terţe părţi în ţară, iar producătorul nu ştie şi nu a consimţit la aceste exporturi.

Honeywell a precizat că nu furnizează echipamente, componente sau produse vreunei companii ruseşti şi "lucrează în mod activ pentru a identifica sau întrerupe orice posibilă redirecţionare spre Rusia a produselor sale via terţe părţi".

Moscova este forţată să fie din ce în ce mai creativă, solicitând companiilor aeriene din ţări din Asia Centrală, cum ar fi Kazahstan şi Uzbekistan, să efectueze zboruri de rutele interne din Rusia.

