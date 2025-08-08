Live TV

De ce nu mai reușește Rusia să producă avioane comerciale și cum sunt afectate zborurile pe rutele interne

Data publicării:
Gelendzhik Airport In Southern Russia Resumes Operation
În 2021, Rusia a adăugat flotei sale 52 de avioane comerciale noi. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Flota rusă se degradează Țintele de producție, revizuite de Moscova Dependență de livrările externe

Producătorii ruși au livrat un singur avion comercial în 2025, din cele 15 promise, în contextul în care sancțiunile internaționale și dobânzile ridicate au blocat investițiile și accesul la piese esențiale. Lipsa aeronavelor moderne afectează deja zborurile interne, iar autoritățile sunt forțate să improvizeze soluții.

De când Rusia a invadat Ucraina, în februarie 2022, sancţiunile occidentale au tăiat accesul la componente şi avioane străine. Cu o flotă de peste 700 de aeronave, dominată de modele Airbus şi Boeing, companiile aeriene din Rusia se bazează acum pe rute complexe, indirecte de import, pentru a face rost de componentele critice, notează Agerpres.

"Nu există componente bază, nu există tehnologie, nici facilităţi de producţie sau ingineri. Pentru a crea toate acestea de la zero este nevoie de ani de zile, dacă nu de decenii", a declarat o sursă din industria aviatică rusă pentru Reuters, care a dorit să-şi păstreze anonimatul.

Ţinând cont de provocările geografice ale Rusiei, cea mai mare ţară din lume, dependenţa de avioanele comerciale pentru transportul de marfă şi de pasageri este ridicată.

Flota rusă se degradează

Incidentele majore recente au scos în evidenţă necesitatea urgentă de a preveni degradarea flotei. În iulie, un avion din era sovietică, Antonov An-24, construit în 1976, s-a prăbuşit iar toate cele 48 de persoane aflate la bord au decedat. Câteva zile mai târziu, principala companie aeriană - Aeroflot - a fost nevoită să lase la sol zeci de avioane, din cauza unui atac cibernetic masiv.

Sectorul aviatic reuşeşte greu să se autosusţină, extinzând dificultăţile cu care se confruntă industria rusă. Producţia fabricilor s-a contractat luna trecută cu cel mai rapid ritm din martie 2022, iar creşterea în industrie continuă să încetinească.

Dobânzile ridicate au afectat producţia auto, au dus la falimente în sectorul cărbunelui, au încetinit exporturile de materii prime, cum ar fi metalele şi produsele petroliere, şi nu au permis îndeplinirea obiectivelor privind producţia de avioane, contribuind la încetinirea PIB-ului.

"Industria a fost lovită mai rapid şi mai puternic de înăsprirea politicii monetare", a apreciat Dmitry Polevoy, director de investiţii la Astra Asset Management, avertizând că sectorul industriei este aproape de recesiune.

În 2021, Rusia a adăugat flotei sale 52 de avioane comerciale noi, inclusiv 27 de la Airbus, trei de la Boeing şi 22 Sukhoi Superjets construite cu componente importate, pentru companiile aeriene Aeroflot, S7, Red Wings, Rossiya şi Ural Airlines. De atunci, doar 13 aeronave noi au fost adăugate: 12 Sukhoi Superjets şi un Tupolev Tu-214, arată datele de la ch-aviation. Modelul Tu-214 este folosit de vicepremierul Denis Manturov, conform surselor.

Țintele de producție, revizuite de Moscova

În mod repetat, Guvernul de la Moscova a revizuit ţintele de producţie. La mijlocul anului trecut, a redus obiectivul de livrări de la 171 la 21 de avioane. Luna trecută, oficialii au spus că ţintele vor fi din nou revizuite, citând dobânzile ridicate, care au încetinit producţia.

Conglomeratul de stat Rostec, care supervizează producţia avioanelor de pasageri Sukhoi Superjet-100, Tupolev Tu-214 şi Ilyushin şi a noilor aeronave Yakovlev MC-21, nu reuşeşte să îndeplinească obiectivele.

Directorul general al Rostec, Sergei Chemezov, a afirmat anul trecut pentru Reuters că Rusia va produce propriile avioane de pasageri, dar în mod repetat datele de livrare au fost amânate.

Aeronava MC-21, construită în întregime cu componente ruseşti, este mult mai grea decât versiunea care are piese din import, reducând eficienţa şi autonomia de zbor, astfel încât companiile aeriene nu sunt interesate, susţin sursele.

Marţi, Chemezov i-a spus premierului Mikhail Mishustin că producţia de serie a avioanelor MC-21, SJ-100 şi IL-114 va începe în 2026, cu doi ani mai târziu decât era planificat original.

Dependență de livrările externe

În pofida eforturilor de a avea producţie pe plan local, Rusia continuă să fie dependentă de livrările externe. Datele vamale analizate de Reuters arată că anul trecut au fost importate componente în valoare de cel puţin 300.000 dolari prin intermediari din Turcia, China, Kîrgîzstan şi Emiratele Arabe Unite. Acestea includ componente de la Safran (Franţa), Honeywell (SUA) şi Rolls-Royce (Marea Britanie).

Rusia a dezvoltat un sistem paralel de importuri, astfel încât mărfurile intră prin terţe părţi în ţară, iar producătorul nu ştie şi nu a consimţit la aceste exporturi.

Honeywell a precizat că nu furnizează echipamente, componente sau produse vreunei companii ruseşti şi "lucrează în mod activ pentru a identifica sau întrerupe orice posibilă redirecţionare spre Rusia a produselor sale via terţe părţi".

Moscova este forţată să fie din ce în ce mai creativă, solicitând companiilor aeriene din ţări din Asia Centrală, cum ar fi Kazahstan şi Uzbekistan, să efectueze zboruri de rutele interne din Rusia.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
Zelensky,,Putin,,Trump,And,Europe
2
Răsturnare de situație. Donald Trump, despre condiția pentru summitul cu Vladimir Putin...
politist
3
O bucureșteancă a aruncat din greșeală un document la gunoi. Polițiștii l-au găsit și au...
masini pe o autostrada din germania
4
Șofer prins cu 320 km/h, o viteză de aproape trei ori mai mare decât limita impusă, pe o...
Crimă Bucea
5
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează...
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Digi Sport
Ce lovitură ar fi! Ianis Hagi poate ajunge la un club din România, însă nu la FCSB sau Farul
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
pension
Surse: Guvernul nu aprobă azi modificările la Pilonul 2 de pensii...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD.
Grindeanu convoacă liderii PSD, după ce USR s-a opus doliului...
Dragoș Anastasiu.
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu...
clotilde armand
Clotilde Armand, după ce PSD a anunțat ședință pentru evaluarea...
Ultimele știri
Nicușor Dan readuce 7 judecători în sistem, dar valul de pensionări continuă. Președintele spunea că vrea să îi convingă să rămână
ONU cere Israelului să oprească preluarea militară totală a Gaza: Această escaladare va aduce suferințe și distrugeri majore
Cum a recunoscut Nicuşor Dan că l-a votat pe Iliescu. El nu a participat la funeraliile fostului președinte
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Conducte de gaze.
R. Moldova a retras licenţa Moldovagaz, al cărei principal acţionar este Gazprom. Gigantul rus critică decizia
Donald Trump și Vlaidmir Putin
Ce își dorește Vladimir Putin să obțină de la întâlnirea cu Donald Trump
Vladimir Putin și Patriarhul Kirill
Tensiuni în Kazahstan după ce un cleric propune înființarea unei noi Biserici Ortodoxe, independentă de cea a Rusiei
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
Zelenski vrea ca Rusia să facă un prim pas înainte de o întâlnire cu Putin: „Priorităţile sunt absolut clare”
profimedia-0851395992
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Plină din 9 august este Luna Sturion. Aduce revelații transformatoare și iubire profundă pentru 2 zodii
Cancan
Meteorologii Accuweather, avertisment pentru bucureșteni: Nu ieșiți din case în aceste 3 zile
Fanatik.ro
Cum au primit vestea copiii unui bărbat care a avut cancer că au câștigat la loto. Au încasat un milion de...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cum a vrut “fiul secret” al lui Ion Iliescu să intermedieze vânzarea a 30.000 de mașini românești pe piața...
Adevărul
Bonusuri generoase pentru „tăcere”. Cât câștigă cu adevărat magistrații: unii au sporuri suprapuse pentru...
Playtech
Restructurări în instituțiile publice. Mii de bugetari riscă să rămână pe drumuri.. Ce angajați riscă să-și...
Digi FM
Nina Iliescu, mesaj după înmormântarea lui Ion Iliescu: "Cea mai grea zi din viața mea. Port respect tuturor...
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală...
Pro FM
Kelly Clarkson, devastată de moartea fostului soț, deși au avut un divorț cu probleme: „L-am protejat de...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
Măsurile de austeritate ne-au distras atenția de la taxele locale. Cât va crește impozitul pe locuință
Newsweek
Pensiile unei categorii de români cresc cu mii de lei de anul viitor. S-au făcut plăți de 7 miliarde
Digi FM
O femeie din Iași doctor în fizică cuantică, acuzată de vecini că-i terorizează: "Înjură, izbește, aruncă, nu...
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Sharon Stone, despre momentul tensionat cu Robert De Niro în timpul filmărilor la „Casino”: „Știe cum să te...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”