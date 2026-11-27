Reducerea în trei etape a impozitului pe dividende, de la 16% la 10% până în 2030, ar putea determina firmele să amâne distribuirea profiturilor și ar reduce încasările statului încă din 2027, avertizează analistul economic Adrian Negrescu. El susține că o taxă pe care contribuabilul o poate amâna ar trebui redusă de la o dată fixă, nu gradual.

Propunerea legislativă analizată prevede scăderea cotei de impozitare la 14% în 2028, la 12% în 2029 și la 10% începând din 2030. Adrian Negrescu consideră că inițiativa pornește de la o intenție corectă, însă calendarul îi va încuraja pe antreprenori să păstreze profitul în firme până când taxa va deveni mai mică.

„Orice antreprenor care face un minim calcul va pune o întrebare simplă: de ce aș distribui dividende în 2027 cu 16%, când un an mai târziu plătesc 14%, iar peste încă doi ani doar 10%? Dacă profitul poate aștepta în firmă, va aștepta”, a scris analistul economic vineri, într-o postare pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

În opinia sa, reducerea eșalonată nu oferă predictibilitate, ci creează un stimulent pentru amânarea distribuirii dividendelor. Încasările bugetare ar putea începe să scadă înainte ca prima reducere să intre în vigoare, iar o parte dintre plăți s-ar putea concentra în 2030.

Inițiatorii proiectului estimează că veniturile din 2026 și 2027 nu vor fi afectate. Pierderile bugetare sunt evaluate la aproximativ un miliard de lei în 2028, 2,2 miliarde de lei în 2029 și 3,5 miliarde de lei în 2030. Negrescu consideră însă că estimarea este una statică și nu ia în calcul modul în care firmele își vor modifica deciziile în funcție de calendarul reducerii.

Încasările au crescut după distribuirile anticipate de dividende

Analistul invocă precedentul creat de majorarea impozitului pe dividende de la 10% la 16%, aplicată de la 1 ianuarie 2026. După anunțarea creșterii, numeroși antreprenori au distribuit dividende în decembrie 2025 pentru a beneficia de cota mai mică.

În primele două luni din 2026, încasările din impozitul pe dividende au crescut cu aproape 58% comparativ cu perioada similară a anului precedent.

„Același mecanism va funcționa invers: când oamenii știu că taxa scade, așteaptă. Statul va pierde bani în 2027, iar o parte din dividende se va concentra artificial în 2030”, susține Adrian Negrescu.

Încasările din această taxă au urcat de la aproximativ 1,9 miliarde de lei în 2020 la peste 10,3 miliarde de lei în 2025, de peste cinci ori. Potrivit analistului, evoluția nu a fost determinată doar de creșterea profiturilor, ci și de modificările succesive ale fiscalității.

Impozitul pe dividende a crescut de la 5% la 8%, ulterior la 10%, iar din 2026 la 16%. În același timp, mii de microîntreprinderi au trecut la impozitarea pe profit, iar unii antreprenori și-au transferat o parte dintre venituri din salarii în dividende.

Negrescu avertizează că distribuirile anticipate din decembrie 2025 au influențat temporar încasările de la începutul acestui an, dar efectul nu se va repeta. La o cotă de 16%, la care se poate adăuga și contribuția la sănătate, unii antreprenori ar prefera să păstreze banii în firmă sau să îi retragă prin alte mecanisme.

Cum este taxată distribuirea profiturilor în alte state

Analistul arată că, după creșterea cotei la 16%, România a trecut de la una dintre cele mai atractive fiscalități din regiune la un nivel mediu.

Bulgaria aplică un impozit pe dividende de 5% și un impozit pe profit de 10%. Grecia taxează dividendele cu 5%, Slovacia cu 7%, Croația cu 12%, iar Ungaria și Cehia cu 15%. În Polonia, cota este de 19%, în timp ce Estonia nu impozitează separat dividendele, ci profitul distribuit.

În calculul prezentat de Negrescu, povara formată din impozitul pe profit și cel pe dividende este de aproximativ 14,5% pentru un antreprenor din Bulgaria și de circa 29% pentru unul din România. În cazul celui din urmă se poate adăuga și contribuția la sănătate.

„Pentru un investitor care alege unde să-și deschidă firma sau unde să-și înregistreze afacerea, diferența este uriașă”, afirmă analistul.

Negrescu propune o cotă de 5%-8%, aplicată de la o dată fixă

În locul reducerii în trei trepte, Adrian Negrescu propune stabilirea unui impozit pe dividende de 5% sau, cel mult, 8%, aplicat de la o dată fixă și menținut prin lege pentru cel puțin cinci ani.

În opinia sa, o cotă mai mică ar încuraja distribuirea profiturilor acumulate în firme. Banii ar putea reveni astfel în economie prin consum, investiții personale, achiziții imobiliare, investiții la bursă sau finanțarea unor noi afaceri.

O taxă mai redusă ar diminua și motivația de a ascunde profitul prin cheltuieli fără legătură directă cu activitatea firmei, susține analistul. Acesta afirmă că o astfel de măsură ar putea lărgi baza de impozitare și ar permite statului să recupereze parțial pierderea produsă de reducerea cotei.

Negrescu consideră, de asemenea, că firmele care își declară integral profiturile ar avea bilanțuri mai solide, un acces mai ușor la credite și o evaluare mai bună în fața investitorilor.

„Dacă vrem cu adevărat să sprijinim antreprenorii și să scoatem banii din bilanțuri, avem nevoie de o decizie curajoasă și clară: un impozit pe dividende de 5%-8%, aplicat de la o dată fixă și garantat prin lege pentru cel puțin cinci ani. Măsura ar trebui însoțită de o combatere fermă a cheltuielilor fictive și a scoaterii mascate a profitului din firme”, a mai scris acesta.

În opinia sa, reducerea în trei trepte le transmite antreprenorilor să amâne distribuirea profiturilor, într-un moment în care economia are nevoie de capital și investiții.

Editor : A.D.