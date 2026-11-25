Declinul natalității în România este rezultatul suprapunerii a două mari procese: reducerea bazei demografice feminine de vârstă fertilă și modificarea comportamentului reproductiv, secondate de transformări economice și sociale care influențează deciziile privind formarea familiilor, a declarat miercuri Ioan-Silviu Vîrva, vicepreședinte al Institutului Național de Statistică (INS).

„Reducerea natalității nu reprezintă doar o problemă demografică, ci și o problemă de sustenabilitate economică pe termen lung, prin efectele asupra ofertei de muncă, bazei de contribuabili, sistemului de pensii și structurii consumului. Declinul demografic nu este doar o problemă a numărului de oameni pe care îi avem astăzi în țară, ci și o problemă strategică, de interes național și, totodată, un aspect legat de capacitatea societății de a-și construi viitorul”, a spus Ioan-Silviu Vîrva în timpul prezentării lucrării „Natalitatea în România: evoluție și tendințe”, susținute în Aula Academiei Române, la Conferința Națională „Declinul demografic și natalitatea la început de secol XXI”.

Potrivit oficialului INS, declinul natalității nu reprezintă doar o evoluție statistică și nu poate fi redus la numărul copiilor născuți într-un anumit an. Fenomenul reflectă transformări profunde ale structurii populației, ale comportamentului reproductiv și ale relației dintre viața profesională și cea personală.

Rata natalității a coborât sub media europeană

Datele statistice indică o tendință descendentă a ratei natalității în România. Dacă în jurul anului 2012 se înregistrau aproximativ 9 născuți vii la mia de locuitori, în 2025 valoarea a coborât la aproximativ 7 născuți vii la mia de locuitori.

„Dincolo de variațiile anuale, trendul este descendent. Evoluția ratei natalității evidențiază o deteriorare a situației demografice atât în România, cât și la nivel european. De remarcat este faptul că România a trecut de la valori ale natalității superioare mediei europene în intervalul 2014-2023 la valori inferioare acesteia, ceea ce reflectă o scădere mai accentuată a natalității în ultimii ani”, a precizat vicepreședintele INS.

Populația Uniunii Europene a crescut de la aproximativ 435 de milioane de locuitori în 2005 la 451,3 milioane la 1 ianuarie 2025, potrivit Eurostat. Creșterea din ultimii ani a fost susținută însă în principal de migrația netă pozitivă.

În România, populația rezidentă era de aproximativ 19,04 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, potrivit datelor provizorii.

Creșterea ușoară înregistrată în perioada 2023-2024 a fost determinată de soldul pozitiv al migrației internaționale, pe fondul sosirii refugiaților ucraineni și a lucrătorilor din afara Uniunii Europene. Aportul migrator nu a fost însă suficient pentru a compensa sporul natural negativ, respectiv diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor, iar populația României a revenit pe un trend descendent începând din 2025.

Populația țării continuă, în paralel, să îmbătrânească. Ponderea persoanelor cu vârsta de cel puțin 65 de ani a crescut de la aproximativ 17,4% în 2016 la 20,5% în 2026.

Indicele de îmbătrânire demografică a urcat în aceeași perioadă de la aproximativ 112 la 135,9 persoane vârstnice la fiecare 100 de tineri.

„Aceste schimbări arată că România se confruntă simultan cu reducerea bazei populației și cu modificarea raportului dintre generații. Ele nu sunt produse exclusiv de natalitate. Migrația, mortalitatea și structura pe vârste contribuie, de asemenea, la evoluția populației”, a explicat Ioan-Silviu Vîrva.

Numărul femeilor de vârstă fertilă s-a redus cu aproximativ 700.000

Un element esențial pentru înțelegerea scăderii numărului de nașteri este evoluția populației feminine de vârstă fertilă. Contingentul fertil, respectiv numărul femeilor cu vârste cuprinse între 15 și 49 de ani, s-a redus de la aproximativ 4,7 milioane în 2012 la circa 4 milioane în 2025.

S-a modificat și structura pe vârste a acestei populații. Ponderea femeilor cu vârste între 20 și 34 de ani în totalul femeilor de vârstă fertilă a coborât de la 42,6% la 36,7%.

„Această evoluție contează deoarece nașterile sunt concentrate în anumite grupe de vârstă, iar diminuarea numerică a generațiilor aflate la vârstele la care se înregistrează frecvent primele nașteri influențează direct numărul total al nașterilor”, a declarat oficialul INS.

Comportamentul reproductiv s-a schimbat, de asemenea, în ultimele decenii, iar vârsta la care femeile devin mame a crescut.

„Nu trebuie să interpretăm aceste schimbări într-o manieră simplistă sau normativă. Decizia de a avea copii aparține persoanelor și familiilor. Rolul politicilor publice nu este de a impune un anumit model familial, ci de a reduce obstacolele care împiedică persoanele să își realizeze propriile intenții reproductive”, a subliniat Ioan-Silviu Vîrva.

Costurile și lipsa serviciilor de îngrijire afectează familiile

Un alt plan al analizei privește condițiile în care familiile își cresc copiii și posibilitatea părinților de a combina responsabilitățile familiale cu activitatea profesională.

În 2025, dintre cele aproximativ 2,07 milioane de persoane care aveau în grijă copii cu vârsta sub 15 ani, 65,1% nu au utilizat servicii de îngrijire.

Dintre motivele invocate pentru neutilizarea acestor servicii, 10,8% dintre respondenți au indicat costurile ridicate, iar 7,8% au menționat lipsa serviciilor sau a locurilor disponibile.

Totodată, aproximativ 732.000 de persoane ocupate care aveau responsabilități de îngrijire, reprezentând 40,3% din această categorie, s-au confruntat cu obstacole în concilierea muncii cu viața de familie.

Responsabilitățile de îngrijire sunt distribuite inegal între femei și bărbați. În grupa de vârstă 25-34 de ani, ponderea femeilor care aveau responsabilități de îngrijire a copiilor era de 40,2%, comparativ cu 23,1% în cazul bărbaților.

„Datele statistice oferă indicii relevante despre dificultățile de îngrijire. În 2025, dintre aproximativ 2,07 milioane de persoane care aveau în grijă copii sub 15 ani, 65,1% nu au utilizat servicii de îngrijire. Dintre motivele menționate, 10,8% au indicat costul ridicat, iar 7,8% lipsa serviciilor sau a locurilor disponibile. Totodată, aproximativ 732.000 de persoane ocupate care aveau responsabilități de îngrijire, circa 40,3%, s-au confruntat cu obstacole în concilierea muncii cu viața de familie. Pentru grupa de vârstă 25-34 de ani, ponderea femeilor care aveau responsabilități de îngrijire a copiilor era de 40,2%, comparativ cu 23,1% în cazul bărbaților. Aceste date evidențiază faptul că responsabilitățile de îngrijire sunt distribuite inegal și că accesul la servicii rămâne o problemă pentru o parte a familiilor”, a declarat vicepreședintele INS.

Conferința Națională „Declinul demografic și natalitatea la început de secol XXI" a fost organizată la Academia Română de Institutul Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu", împreună cu Institutul de Prognoză Economică, Universitatea din București, Comisia de Demografie din cadrul Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologie a Academiei Române și Centrul pentru Analize și Politici Economice.

La lucrările conferinței au participat membri ai Academiei Române, reprezentanți ai Institutului Național de Statistică, cercetători și cadre universitare.

Cum afectează declinul demografic economia și sistemul de pensii

Scăderea natalității înseamnă că generațiile care vor intra în următoarele decenii pe piața muncii vor fi mai puțin numeroase. În consecință, se poate reduce atât oferta de forță de muncă, cât și baza de contribuabili care finanțează sistemul public de pensii.

Presiunea este amplificată de îmbătrânirea populației. Ponderea persoanelor de cel puțin 65 de ani a crescut de la 17,4% în 2016 la 20,5% în 2026, iar România a ajuns la aproape 136 de vârstnici pentru fiecare 100 de tineri. Astfel, numărul potențialilor contribuabili se restrânge în timp ce ponderea populației care va avea nevoie de pensii și servicii sociale crește.

Declinul demografic poate modifica și structura consumului, deoarece o populație mai îmbătrânită are alte nevoi de bunuri, servicii medicale și asistență socială. În plus, dificultățile întâmpinate de părinți în concilierea muncii cu viața de familie pot afecta participarea pe piața muncii, în special în cazul femeilor.

Editor : A.D.