Exclusiv De ce se mișcă România greu în ceea ce privește înarmarea. Irineu Darău: „Culegem roadele otrăvite a ceea ce s-a făcut sau nu”

Data publicării:
transportoare Piranha 5 Armata Română
Imagine sugestivă cu transportoare Piranha 5 care aparțin Armatei Române. Foto: Inquam Photos/George Călin

Invitat la Digi24, noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a fost întrebat despre sentimentul urgenței României în ceea ce privește înarmarea și dacă țara noastră întârzie în această privință din cauza faptului că contractele sunt negociate de Ministerul Apărării, dar producția este la Ministerul Economiei. Oficialul a explicat că lentoarea provine și din faptul că, în trecut, nu a existat o calitate competitivă.

În contextul în care, în această perioadă, toate statele europene fac demersuri să producă cât mai mult armament, Irineu Darău a fost întrebat, la Digi24, de ce în cazul României lucrurile se mișcă încet.

Oficialul a afirmat că nu crede că acest lucru se întâmplă din cauza „bicefaliei” reprezentate de Ministerul Economiei și Ministerul Apărării.

În ultimele luni, a fost o colaborare deplină și mă angajez la acest lucru. Am validat și cu Radu Miruță. Noi vom ține foarte aproape pentru a nu se simți niciun fel de bicefalie, ci pentru a lua deciziile corecte. Bineînțeles, la Ministerul Economiei, mai mult partea de producție, dincolo este partea de decizii ale armatei”, a explicat Irineu Darău.

Ministrul a atras atenția că „culegem roadele uneori otrăvite a ceea ce s-a făcut sau nu în ultimii ani, pentru că degeaba scrie într-o hârtie că producem ceva anume, dacă se dau multe rateuri, dacă nu este o calitate competitivă și așa mai departe. De aceea, analiza trebuie făcută pe cifre și pe indicatori de calitate”.

Întrebat dacă au fost situații în care armamentul produs la noi să nu aibă standardele necesare, șeful de la Economie a răspuns:

„Producția de armament nu este o chestiune simplă, nu este o chestiune nici măcar ca programarea - în care apeși pe două butoane, ai schimbat niște indicatori și produci altceva. Este o chestiune foarte sensibilă, implică licențe, implică multe componente, nu doar românești, ci și din afară”.

Practic, recalibrarea unui proces de producție durează.

„Am încredere că, împreună cu Radu Miruță, având întregul guvern în spate și cum ați spus dumneavoastră, imperativul acestui moment, vom reuși să reparăm tot ceea ce se poate repara, pentru că oportunitățile sunt uriașe și sunt regionale. Nu ne-am fi dorit nici unii un război la graniță, dar dacă îl avem… unu - trebuie să ne protejăm și doi - trebuie să producem mult mai mult în domeniul militar”, a spus Irineu Darău.

Ministrul Economiei a mai menționat că acest lucru se realizează și prin diplomației economică și, în context, își dorește să aibă discuții și cu ministra de Externe, Oana Țoiu. Să deschidem porți înspre exterior, să stabilim noi parteneriate și acolo unde nu putem să fim și ajutați, pentru că e interesul întregii Uniunii Europene”, a conchis Irineu Darău pe subiect.

EXCLUSIV Irineu Darău, noul ministru al Economiei: „Nu sunt aici pentru a vâna vrăjitoare, dar acolo unde există culpă se va plăti, chiar penal”

