Confederația sindicală Cartel Alfa cere ca o parte din contribuțiile sociale plătite statului să fie transferate de la angajat la angajator. Bogdan Hosu, președintele confederației, a spus la Digi24 că ar fi o „repartizare”a efortului de reducere a deficitului bugetar. În opinia sa, companiile private nu contribue la reducerea deficitului excesiv, deși acestea vor fi afectate de creșterile de taxe, în special TVA.

„Datorită ordonanței 79 din 2017 s-a făcut transferul integral de taxe de la angajator, de la capital, către salariați. Deși am sesizat Avocatul Poporului să sesizeze Curtea Constituțională, de fapt, Avocatul Poporului reprezintă o frână în accesul cetățeanului către Curtea Constituțională. Am depus o plângere la Organizația Internațională a Muncii, n-am putut de pune plângere la Comisia Europeană deoarece ordonanța din 2017 stă blocată în Parlamentul României. Dar în vara acestui an, în cadrul consiliului de administrație, în baza analizei făcute de o comisie tripartită, s-a dat o decizie care spune în mod clar că trebuie ca Guvernul, prin negociere cu reclamatul, să ajungă la o reducere a contribuțiilor lucrătorilor în structura asigurărilor sociale. Noi avem două contribuții majore: pensiile (CAS), și sănătatea (CASS), care în total fac 35%, deci ar trebui reduse”, a spus Hossu.

El a spus că această schimbare ar trebui să fie făcută în etape, pentru a nu tulbura piața muncii.

„Mai ales că în această perioadă companiile, în afară de cele de jocuri de noroc și bănci, nu contribuie cu nimic la reducerea deficitului existent excesiv cu care suntem confruntați și se poate prelua o parte. Propunerea noastră a fost de cinci puncte procentuale.

Efectul care ar fi în momentul respectiv ar fi o creștere pe net pentru toți lucrătorii din România, care ar compensa parțial scăderea nivelului de trai cu care aceștia sunt confruntați. În sensul în care nu este vorba numai de măsurile de austeritate luate pentru reducerea deficitului excesiv, este și problema unei reforme anormale făcute în domeniul energiei, care va avea un șoc puternic în inflație începând de la 1 august acest an”, a spus liderul sindical.

Hossu susține că și companiile ar trebui să fie de acord cu această măsură, „pentru că eliminarea puterii de cumpărare a cetățeanului va conduce la micșorarea consumului intern”.

„Noi încercăm să contrabalansăm structura de consum intern și pentru că în momentul în care va crește TVA, va fi o schimbare de prețuri. Iar dacă ținem cont și de prețul energiei și de reducerea veniturilor pentru o parte din cetățeni, datorită reducerii sporurilor, în momentul respectiv efectul va fi, într-o formă sau alta, reducerea puternică a consumului pe piața internă, ceea ce va avea un efect negativ pe funcționarea companiilor. Ținând cont că companiile nu contribuie cu nimic la acest deci deficit excesiv, creșterea costurilor de forță de muncă cu 5 puncte procentuale este o măsură acceptabilă din punctul nostru de vedere, pentru că șocul nu este foarte tare”, a spus Hossu.

El adaugă că este vorba despre o „repartizare a efortului pe toate categoriile de componente ale societății civile românești”.

Hossu speră că președintele Nicușor Dan va da un răspuns acestei solicitări.

„Cele cinci confederații sindicale au cerut președintelui, ținând cont de tensiunile cu care ne confruntăm la ora actuală, o mediere între sindicate și Guvern, legată de măsurile respective. Răspunsul Administrației Prezidențiale, prin consilierul de stat care aparține patronatului, este că ne pasează, dacă vreți, în mod delica. Dacă președintele este președintele românilor, ar trebui să ia act deci solicitările respective și să-și asume răspunderile prevăzute de Constituție, pentru că în momentul respectiv, lumea nu se va întoarce numai împotriva Guvernului, dar și împotriva unui președinte care nu e capabil să-și rezolve și să-și asume responsabilitățile pe care Constituția i le prevede”, a mai spus Hossu.

