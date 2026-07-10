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De la aer condiționat obligatoriu la stații pentru mașini electrice. Cum se schimbă clasificarea hotelurilor și a pensiunilor

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turisti la receptia unui hotel
Credit foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Hotelurile vor trebui să îndeplinească noi standarde Măsuri suplimentare pentru protecția turiștilor

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) a actualizat normele privind clasificarea structurilor de primire turistice și acordarea licențelor și brevetelor de turism. Noile reguli introduc obligația ca pensiunile turistice și agroturistice nou-înființate, clasificate la 4 și 5 margarete, să fie dotate cu aer condiționat, iar hotelurile vor trebui să îndeplinească noi criterii privind digitalizarea, sustenabilitatea și infrastructura.

„Actualizarea răspunde nevoii de a alinia cadrul legal la realităţile actuale ale pieţei turistice: apariţia unor noi tipuri de structuri de cazare, extinderea digitalizării serviciilor publice, modificarea unor acte normative conexe şi necesitatea simplificării procedurilor administrative pentru operatorii din turism, fără a afecta standardele de calitate şi siguranţă oferite turiştilor”, a transmis ministerul.

Una dintre cele mai importante modificări vizează pensiunile turistice și agroturistice nou-înființate care solicită clasificarea la 4 și 5 margarete. Acestea vor fi obligate să aibă aer condiționat în toate spațiile de cazare, indiferent de zona în care sunt amplasate. Până acum, obligația era valabilă doar pentru unitățile situate pe litoral și în Delta Dunării.

În plus, pentru pensiuni sunt introduse criterii care încurajează promovarea tradițiilor locale, precum existența unui punct gastronomic local, organizarea de ateliere meșteșugărești sau desfășurarea unor activități dedicate valorificării obiceiurilor din zonă.

Hotelurile vor trebui să îndeplinească noi standarde

Noile norme actualizează și criteriile de clasificare pentru hoteluri. Printre cerințele suplimentare se numără implementarea unor sisteme integrate de management al riscurilor, al performanței de mediu și al administrării inteligente a clădirii.

De asemenea, sunt introduse criterii privind existența locurilor de parcare pentru autocare, a stațiilor de încărcare pentru autovehicule electrice, accesul la o plajă certificată Blue Flag sau existența unei baze de tratament.

Normele introduc, pentru prima dată, categoria de 4 stele pentru bungalow-uri și stabilesc criterii de clasificare pentru forme de cazare atipice, precum casele tradiționale, căsuțele pe roți sau butoaiele.

Totodată, este reglementată în premieră clasificarea „resortului turistic”, definit prin Legea nr. 41/2026 ca un ansamblu administrat unitar de structuri de cazare, alimentație publică și agrement, amplasat pe o suprafață de cel puțin 10.000 de metri pătrați.

Operatorii vor putea transmite turiștilor materialele informative și în format digital, prin coduri QR, aplicații mobile sau alte mijloace electronice.

Hotelurile și motelurile nou-construite vor avea obligația de a amenaja camere adaptate persoanelor cu dizabilități, iar noile unități de alimentație publică vor trebui să asigure accesibilizarea spațiilor, în conformitate cu prevederile Normativului NP 051-2012.

MEDAT a simplificat și documentația necesară pentru clasificarea structurilor turistice. Operatorii economici nu vor mai fi obligați să depună certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), informațiile urmând să fie verificate direct de minister prin platforma ONRC.

În același timp, termenul pentru completarea documentației se reduce de la șase la trei luni, iar perioada acordată operatorilor pentru remedierea unor deficiențe minore constatate la verificările din teren crește de la șapte la 15 zile lucrătoare.

Măsuri suplimentare pentru protecția turiștilor

Noile norme consolidează și măsurile de protecție a turiștilor în cazul radierii certificatelor de clasificare sau a licențelor de turism. Astfel, operatorii vor trebui să declare pe propria răspundere că nu există rezervări achitate pentru servicii neprestate sau, dacă acestea există, că au fost preluate de un alt operator cu acordul turistului și în condiții contractuale similare.

În cazul agențiilor de turism, radierea licenței va putea avea loc doar după declararea faptului că nu mai există pachete turistice în derulare sau obligații neachitate către furnizori.

Ministerul a modificat și regulile privind obținerea brevetelor de turism pentru funcțiile de conducere. Astfel, brevetele pentru director de agenție de turism, director de hotel și director de restaurant vor putea fi obținute și de absolvenții unei instituții de învățământ superior acreditate, cu diplomă de licență, care au cel puțin cinci ani de experiență într-o funcție de conducere într-o agenție de turism licențiată, într-o structură de cazare clasificată sau într-o unitate de alimentație publică clasificată și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv cunoașterea unei limbi străine.

Documentația pentru obținerea autorizațiilor în turism va putea fi depusă atât prin sistemul informatic integrat situr.gov.ro, cât și la sediul instituției.

Ordinul care modifică normele metodologice a fost publicat în Monitorul Oficial din 8 iulie 2026.

Editor : A.D.

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