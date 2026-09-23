Decizia privind vânzarea Liberty Galați a fost amânată. Principalii creditori cer modificarea planului

Tribunalul Galați a amânat miercuri decizia asupra noului plan de vânzare prin negociere directă a combinatului Liberty Galați și a secției de țevi. Măsura a fost solicitată de administratorii concordatari CITR și Euro Insol, după ce principalii creditori, ANAF și Exim Banca Românească, nu au votat planul și au propus mai multe amendamente. Cele două instituții dețin creanțe de peste 450 de milioane de euro și controlează, practic, decizia privind aprobarea vânzării.

Magistrații Tribunalului Galați ar fi trebuit să se pronunțe miercuri asupra planului care prevede vânzarea celor două active prin negociere directă. Administratorii concordatari au cerut însă prelungirea termenului de judecată, în limita celor 60 de zile permise de lege, pentru a putea continua discuțiile cu creditorii.

Informația apare într-o notă internă transmisă angajaților combinatului și consultată de News.ro, document prezentat drept o „actualizare privind stadiul demersurilor pentru valorificarea combinatului și a secției de țevi”.

„Consorțiul administratorilor concordatari a depus la Tribunal o modificare a planului, care prevede vânzarea celor două active printr-o procedură de negociere directă. Planul a fost comunicat creditorilor, iar în prezent ne aflăm în perioada legală de negociere cu aceștia”, au transmis CITR și Euro Insol.

Cele două companii gestionează procedura de restructurare financiară a Liberty Galați, după ce peste 100 de creditori au cerut în instanță falimentul combinatului la începutul anului trecut.

Planul de vânzare va fi modificat după negocierile cu creditorii

ANAF și Exim Banca Românească nu au votat nici pentru, nici împotriva planului, însă au transmis mai multe amendamente. Administratorii concordatari urmează să analizeze propunerile și să le includă, după caz, într-o nouă versiune a documentului.

„Deși până în acest moment nu au fost exprimate voturi asupra planului, discuțiile cu creditorii au avansat, iar aceștia au propus o serie de amendamente, care sunt în curs de analiză. Acestea urmează să fie integrate, după caz, într-o nouă formă a planului, care va fi depusă în scurt timp”, se arată în mesajul transmis angajaților.

CITR și Euro Insol susțin că un nou termen ar permite finalizarea negocierilor, obținerea aprobării creditorilor și, ulterior, omologarea planului de către instanță.

„Așteptăm acordarea de către instanță a unui nou termen, care să ne permită finalizarea negocierilor, obținerea aprobării creditorilor și, ulterior, omologarea planului. Suntem încrezători că dialogul cu creditorii ne va permite să agreăm, în scurt timp, o formă a planului care să întrunească susținerea necesară pentru continuarea procedurii de valorificare”, au mai transmis administratorii concordatari.

Două licitații pentru vânzarea combinatului au eșuat

Până în prezent, pentru vânzarea Liberty Galați au fost organizate două licitații, ambele fără rezultat. Prețurile de pornire au fost de 709 milioane de euro la prima procedură și de 463 de milioane de euro la cea de-a doua.

După eșecul licitațiilor, administratorii concordatari au pregătit un regulament pentru vânzarea prin negociere directă. Documentul a fost finalizat și transmis în formă de proiect încă de la sfârșitul lunii august.

„Există un regulament de vânzare care a fost conceput și transmis în draft, ca element de prezentare, pentru a stabili care este strategia la nivel general”, declara atunci, pentru News.ro, Paul Dieter Cîrlănaru, directorul general al CITR.

Amânarea deciziei instanței vine după ce marți, 22 septembrie, s-a reunit Comitetul interministerial pentru protejarea intereselor statului la Liberty Galați și Liberty Tubular Products Galați. Ședința a fost condusă de vicepremierul Oana Gheorghiu, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor, ANAF, Exim Banca Românească, Ministerului Economiei, Ministerului Muncii, AAAS, Cancelariei prim-ministrului și Secretariatului General al Guvernului.

Potrivit Executivului, comitetul a analizat stadiul procedurii de concordat preventiv și a luat act de termenul de judecată programat la Tribunalul Galați.

Guvernul a precizat că structura are numai rolul de a monitoriza evoluția procedurii, având în vedere importanța strategică a combinatului pentru municipiul Galați și pentru economia regională.

„Comitetul nu este parte în procedura de concordat și nu intervine în raporturile dintre administratorul concordatar și creditori, respectiv în exprimarea votului acestora, care rămâne autonomă, potrivit legii insolvenței”, a transmis Executivul.

Editor : A.D.