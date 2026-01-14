Live TV

Decizie cu impact major: ce riscă și ce poate câștiga economia României din acordul UE-Mercosur

Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur (Brazilia, Argentina, Paraguay și Uruguay) au negociat timp de peste 25 de ani un acord comercial care să elimine taxele vamale și să faciliteze schimburile de bunuri și servicii. Scopul acestui tratat este să creeze o piață comună de peste 700 de milioane de consumatori, în care firmele europene și sud-americane să poată vinde mai ușor și mai ieftin. Deși America de Sud pare departe, companiile românești exportă deja sute de milioane de euro anual în această regiune, iar aceste exporturi susțin mii de locuri de muncă.

Potrivit celor mai recente date ale Comisiei Europene, bazate pe statisticile oficiale ale UE (Eurostat), valoarea exporturilor României către statele Mercosur este de aproximativ 229 de milioane de euro pe an, iar importurile sunt de circa 407 milioane de euro.

În acest clasament, Mercosur este al 12-lea cel mai mare partener comercial al României din afara Uniunii Europene.

Datele Comisiei arată că aproximativ 250 de firme românești exportă direct pe aceste piețe, iar aceste exporturi susțin circa 12.000 de locuri de muncă în România.

Mai mult de jumătate dintre aceste companii sunt IMM-uri, ceea ce indică faptul că nu doar marile corporații, ci și firmele românești de dimensiuni medii sunt active pe piața sud-americană.

CITEȘTE ȘI: ANALIZĂ Ce înseamnă tratatul UE-Mercosur, subiectul care a încins spiritele în România. Avantajele pe care le-ar avea țara noastră

Taxele vamale mănâncă în prezent o mare parte din câștigurile exportatorilor români

În 2023, exporturile românești de produse industriale către statele Mercosur au fost de 176,5 milioane de euro, însă firmele românești au fost obligate să plătească peste 47,4 milioane de euro în taxe vamale pentru a putea vinde aceste produse.

Cu alte cuvinte, aproape o treime din valoarea exporturilor a fost pierdută din cauza taxelor.

Acest lucru face produsele românești mai scumpe pe piața sud-americană și mai greu de vândut decât cele ale concurenților care au deja acorduri comerciale preferențiale.

Prin tratatul UE-Mercosur, aceste taxe vor fi eliminate aproape complet, ceea ce înseamnă că firmele românești vor putea vinde la prețuri mai mici și vor rămâne cu mai mulți bani în economie.

Brazilia este principala piață din Mercosur pentru produsele românești

Brazilia este de departe cel mai important partener al României din Mercosur.

Potrivit United Nations COMTRADE, citat de Trading Economics, România a exportat în 2024 în Brazilia bunuri în valoare de 234,56 milioane de dolari.

Structura acestor exporturi arată că România nu vinde produse ieftine, ci bunuri industriale complexe.

Cele mai importante categorii sunt mașinile și echipamentele industriale, vehiculele, echipamentele electrice și electronice, produsele din cauciuc, oțelul și aparatura medicală.

Asta înseamnă că locurile de muncă susținute de aceste exporturi sunt, în mare parte, din industrie, inginerie, producție și tehnologie, sectoare care plătesc salarii mai mari decât media.

Importurile de carne din Mercosur sunt în prezent foarte mici

Una dintre temerile legate de acest acord este legată de produsele agricole din America de Sud, în special carnea.

Datele oficiale arată însă că, în 2023, România a importat din Mercosur 46 de tone de carne de vită și aproximativ 1.000 de tone de carne de pasăre.

Aceste cantități sunt mici la nivelul consumului național și sunt mult sub limitele negociate în acord.

Cu alte cuvinte, în prezent, piața românească nu este invadată de produse sud-americane, iar acordul prevede cote și mecanisme de protecție pentru produsele sensibile.

România este o economie care trăiește din exporturi. Potrivit Trading Economics, valoarea totală a exporturilor României depășește 87 de miliarde de euro anual, iar o mare parte vine din industrie.

Prin eliminarea taxelor vamale în Mercosur, firmele românești vor putea să vândă mai mult și mai ieftin pe una dintre cele mai mari piețe emergente din lume.

Cele peste 47 de milioane de euro care în prezent se duc pe taxe vamale ar putea rămâne în companii, sub formă de investiții, salarii mai mari sau noi locuri de muncă.

