Deficit bugetar record în Rusia: Veniturile care susțineau economia se prăbușesc

Rubla rusă.

Rusia a încheiat anul 2025 cu cel mai mare deficit bugetar din ultimii cinci ani, pe fondul prăbușirii veniturilor din petrol și gaze, pilonul tradițional al economiei ruse. Scăderea încasărilor, combinată cu creșterea cheltuielilor publice, a împins deficitul la 2,6% din PIB, mult peste nivelul din 2024 și peste țintele stabilite inițial de guvernul de la Moscova.

Rusia a încheiat anul 2025 cu un deficit bugetar de 5,6 trilioane de ruble (aproximativ 72,1 miliarde de dolari), echivalent cu 2,6% din PIB, a anunţat luni Ministerul de Finanţe de la Moscova. Este cel mai ridicat nivel raportat ca pondere în PIB din 2020 şi cel mai mare deficit în termeni nominali din 2006, relatează Reuters.

Performanţa fiscală a fost semnificativ mai slabă decât în 2024, când deficitul s-a situat la 1,7% din PIB. În cursul anului 2025, guvernul rus a fost nevoit să majoreze de două ori ţinta de deficit, de la nivelul iniţial de 1,2 trilioane de ruble (0,5% din PIB), pe fondul scăderii veniturilor din energie şi al întăririi rublei.

Potrivit datelor oficiale, veniturile totale ale bugetului au atins 37,28 trilioane de ruble, cu 7,5% sub obiectivele iniţiale. Cele mai mari pierderi au provenit din sectorul energetic, unde veniturile din petrol şi gaze au scăzut cu 24%, coborând la cel mai redus nivel din ultimii cinci ani, în pofida majorării taxelor pe profitul companiilor şi pe veniturile personale.

În acelaşi timp, cheltuielile bugetare au crescut cu 6,8% faţă de 2024, ajungând la 42,93 trilioane de ruble, cu 3,5% peste planul iniţial, într-un context marcat de cheltuieli sporite pentru apărare, programe sociale şi industrie.

Pentru a limita deteriorarea poziţiei fiscale în 2026, guvernul a majorat taxa pe valoarea adăugată, cu obiectivul de a menţine deficitul la 1,6% din PIB. Totuşi, analiştii se arată sceptici, având în vedere că preţurile actuale pentru petrolul rusesc se situează sub media de 59 de dolari/baril utilizată în proiecţiile bugetare pentru anul în curs.

