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Deficitul balanței comerciale a coborât la 13,5 miliarde de euro în primele 5 luni din 2026. Cum au evoluat exporturile și importurile

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Mașinile și echipamentele de transport domină comerțul exterior Aproape trei sferturi din comerțul exterior este realizat cu statele UE

Deficitul balanței comerciale a României s-a redus cu 6,2% în primele cinci luni ale anului, comparativ cu aceeași perioadă din 2025, ajungând la 13,505 miliarde de euro, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS). Evoluția vine în contextul în care exporturile au crescut mai rapid decât importurile.

În perioada 1 ianuarie - 31 mai 2026, exporturile FOB au însumat 40,337 miliarde de euro, în creștere cu 2,4% față de perioada similară din anul trecut, în timp ce importurile CIF au totalizat 53,843 miliarde de euro, cu doar 0,1% peste nivelul înregistrat în primele cinci luni din 2025.

Ca urmare, deficitul balanței comerciale s-a redus cu 889,8 milioane de euro, respectiv cu 6,2%, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 31 mai 2025.

Numai în luna mai, exporturile României au fost de 8,324 miliarde de euro, în timp ce importurile au însumat 10,941 miliarde de euro, rezultând un deficit comercial lunar de 2,616 miliarde de euro.

Comparativ cu luna mai a anului trecut, exporturile au crescut cu 4,5%, iar importurile cu 1,9%, ceea ce a contribuit la reducerea dezechilibrului comercial.

Mașinile și echipamentele de transport domină comerțul exterior

Cele mai importante ponderi în structura exporturilor și importurilor au fost deținute, în primele cinci luni ale anului, de grupa mașini și echipamente pentru transport, care a reprezentat 46,6% din totalul exporturilor și 36,4% din totalul importurilor. Pe locul al doilea s-au situat celelalte produse manufacturate, cu o pondere de 27,1% atât la exporturi, cât și la importuri.

Potrivit datelor INS, exporturile de alimente și animale vii au crescut cu 8,2%, cele de combustibili minerali și lubrifianți cu 7,5%, iar exporturile de produse chimice au avansat cu 5,7%.

Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată la categoria uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală, unde exporturile au fost cu 119,7% mai mari decât în aceeași perioadă a anului trecut.

În schimb, exporturile de băuturi și tutun au scăzut cu 12%, iar cele de articole manufacturate diverse cu 6,3%.

Aproape trei sferturi din comerțul exterior este realizat cu statele UE

Schimburile comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene au continuat să reprezinte cea mai mare parte a comerțului exterior al României.

În perioada ianuarie - mai 2026, valoarea schimburilor intra-UE a fost de 29,214 miliarde de euro la exporturi și de 39,566 miliarde de euro la importuri, reprezentând 72,4% din totalul exporturilor și 73,5% din totalul importurilor.

În relația cu statele din afara Uniunii Europene, exporturile au însumat 11,123 miliarde de euro, iar importurile 14,276 miliarde de euro, reprezentând 27,6% din totalul exporturilor și 26,5% din totalul importurilor.

Datele INS arată că, în ciuda menținerii unui deficit comercial ridicat, ritmul de creștere al exporturilor a depășit în primele cinci luni din 2026 evoluția importurilor, ceea ce a contribuit la reducerea dezechilibrului balanței comerciale față de aceeași perioadă a anului trecut.

Editor : A.D.

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