Live TV

Deficitul bugetar al României a scăzut la 7,9% din PIB în 2025. Nivelul rămâne însă cel mai ridicat din Uniunea Europeană

Data publicării:
Downward moving arrow chart graph of a declining business
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Image
Din articol
Ajustare fiscală fără tăierea investițiilor Impact asupra economiei și creditării

Deficitul bugetar al României, calculat conform metodologiei europene ESA și validat de Eurostat, a scăzut de la 9,3% din PIB în 2024 la 7,9% din PIB în 2025. Corecția este de 1,4 puncte procentuale, peste așteptările inițiale ale piețelor și instituțiilor internaționale, a anunțat miercuri Ministerul Finanțelor.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că reducerea deficitului este un pas esențial pentru stabilitatea economică:

„Fiecare deficit redus înseamnă mai puțină presiune pe dobânzi, mai puțină vulnerabilitate în fața șocurilor externe și mai mult spațiu pentru dezvoltare, investiții și prosperitate durabilă. Știm că această perioadă presupune eforturi și responsabilitate din partea întregii societăți. Tocmai de aceea, le mulțumesc românilor și mediului privat pentru răbdare, încredere și echilibru. Este esențial ca această ajustare să fie dublată de încrederea că România rămâne o țară stabilă, predictibilă și atractivă pentru investiții private. Doar împreună, stat și mediu de business, putem transforma această corecție fiscală într-un nou început pentru dezvoltarea sănătoasă a României. Important este că astăzi România nu mai amână problemele și nu mai transferă costurile către generațiile viitoare. Începem să reconstruim credibilitatea economică a statului român, iar acesta este fundamentul pe care poate fi construită o creștere sănătoasă și sustenabilă în anii următori”, a transmis acesta.

Potrivit datelor publicate de Eurostat, România a realizat una dintre cele mai ample corecții fiscale din Uniunea Europeană într-un singur an.

Prin comparație, alte state din UE au înregistrat ajustări mai moderate sau continuă să aibă deficite ridicate. Polonia este la aproximativ 7,3% din PIB, Belgia la 5,2%, iar Franța la 5,1%. Italia a avut o ajustare de doar 0,3 puncte procentuale.

Chiar și în aceste condiții, România rămâne țara cu cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Media la nivelul UE este de aproximativ 3% din PIB, semnificativ sub nivelul înregistrat la nivel național.

Citește și: România rămâne țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, potrivit Eurostat. Cum arată situația comparativ cu alte state

Ajustare fiscală fără tăierea investițiilor

Ministerul Finanțelor a transmis că reducerea deficitului a fost realizată printr-un mix de măsuri care au vizat creșterea veniturilor bugetare, eficientizarea cheltuielilor, reorganizarea finanțării investițiilor și utilizarea mai eficientă a fondurilor europene.

În paralel, statul a redus semnificativ arieratele și obligațiile restante acumulate anterior, astfel încât România a intrat în 2026 într-o poziție fiscală mai stabilă.

Măsurile adoptate la finalul anului trecut au permis inclusiv stingerea unor datorii și evitarea transferării unor presiuni suplimentare asupra bugetului actual.

Un element esențial este faptul că ajustarea nu a fost realizată prin reducerea investițiilor publice. România a menținut investițiile la un nivel ridicat, de 7,2% din PIB, unul dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, susținând dezvoltarea infrastructurii și implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene.

Impact asupra economiei și creditării

Reducerea deficitului și stabilizarea finanțelor publice sunt considerate condiții esențiale pentru scăderea costurilor de finanțare ale economiei.

Deficitele mari și datoria publică în creștere se traduc în dobânzi mai ridicate pentru stat, dar și în costuri mai mari pentru creditele contractate de populație și companii.

Autoritățile au transmis că procesul de consolidare fiscală urmărește reducerea acestor vulnerabilități și crearea unui cadru economic mai stabil, predictibil și atractiv pentru investiții private.

Citește și: BNR: Inflația a scăzut la 9,31%, dar va crește din nou pe fondul scumpirii energiei. Ce riscuri vede banca centrală

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
1
Rusia amenință țările europene cu războiul, în cazul în care va fi pusă în practică...
grindeanu bolojan
2
Cum e văzută în presa internațională decizia PSD de a-i retrage sprijinul politic lui...
man 1
3
Premierul Ilie Bolojan le-a mulțumit celor care au manifestat în fața Guvernului
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
4
Kelemen Hunor: E inacceptabil ca un partid să-i ceară altuia să-și înlocuiască premierul...
explozie la cet vest bucuresti
5
Explozie la CET Vest București. Aproximativ 2.300 de blocuri fără apă caldă. Care a fost...
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Digi Sport
Italienii au văzut ce i-a spus Cristi Chivu în direct Monicăi și au exclamat: ”Gafă senzațională! A confirmat relația”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bnr
BNR: Inflația a scăzut la 9,31%, dar va crește din nou pe fondul scumpirii energiei. Ce riscuri vede banca centrală
grafic urcare bancnote lei
România rămâne țara cu cel mai mare deficit bugetar din UE în 2025, potrivit Eurostat. Cum arată situația comparativ cu alte state
alexandru nazare
România a obţinut finanţări de peste 2 miliarde euro pentru investiţii strategice, în urma vizitei în SUA
alexandru nazare la guvern
Ministrul Finanțelor avertizează asupra costurilor unei crize politice: „Nu e prea târziu nici acum să evităm acest scenariu”
tram-tren oradea
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
Recomandările redacţiei
grindeanu_PSD_VOT_2_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Stenograme din ședința PSD. Grindeanu: „Nu am învățat politică la...
Ilie Bolojan și Kelemen Hunor
Kelemen Hunor vorbește despre un guvern minoritar PNL - USR - UDMR...
bolojan si grindeanu in parlament
Planul PSD pentru ieșirea din guvernul Bolojan: Cei 7 miniștri vor...
ID325696_INQUAM_Photos_George_Calin
Peiu confirmă că AUR a discutat „informal” cu parlamentari de la PSD...
Ultimele știri
Curtea de Apel respinge o cerere de anulare a numirii în funcţie a judecătorului CCR Mihai Busuioc, depusă de o avocată AUR
A fost desemnat constructorul pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii. Cât vor dura lucrările și ce segmente vor fi prioritizate
Circulația metroului, blocată pe magistrala 4. O bucată din tavanul galeriei s-a prăbușit peste șine
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
DOLIU în lumea modei! A murit designerul Eugen Olteanu
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, de nerecunoscut la Survivor România în timpul unui dialog cu soția sa, Ioana: ”O să vezi”
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
“Ofertă de 50.000 euro pe lună!” Cum pleacă Zeljko Kopic de la Dinamo
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Încă 5: au semnat rezilierea contractelor! Mirel Rădoi n-a plecat singur de la FCSB
Pro FM
„Nimic nu mă poate opri, sunt LIBERĂ”. Jennifer Lopez, atitudine și abdomen parcă sculptat într-o filmare...
Film Now
Apariția lui Sydney Sweeney în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, eliminată din film: „Părea nelalocul ei”
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
650 parlamentari iau pensie specială de 6.200 lei, deși au contribuit pentru doar 700 lei. Urmează primarii
Digi FM
Cât câștigă Mugur Isărescu în fiecare lună. Lista completă a salariilor din conducerea BNR
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
„Ce mai frumoasă femeie de 50 de ani”. Ali Larter, o nouă declarație de stil pe covorul roșu. Fanii, cuceriți...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment